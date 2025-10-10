Suzuki gibt Ausblick auf kleines Elektroauto

Suzuki gibt mit dem Konzeptfahrzeug „Vision e-Sky“ einen Ausblick auf ein neues kleines Elektroauto. Sogenannte Kei-Cars sind vor allem in Asien populär, die EU erwägt derzeit aber eine neue Fahrzeugklasse für bezahlbare E-Autos. Der kleine Batterie-Suzuki könnte irgendwann also auch hierzulande verfügbar sein.
Die Japaner haben kürzlich mit dem e Vitara erstmals ihre Kernkompetenzen in den Bereichen der kompakten Bauweise und Allradtechnologie ins Zeitalter der Elektromobilität überführt. Das Konzept „Vision e-Sky“ baut darauf auf und zeigt einen kleinen Vollstromer, auf dessen Basis im Geschäftsjahr 2026 ein entsprechendes Serienmodell erscheinen soll.
Die mit 3.395 Millimetern sehr kompakte Fahrzeugstudie ist laut dem Hersteller passgenau für die Bedürfnisse der Kunden, die Kleinwagen als tägliches Transportmittel nutzen, beispielsweise für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder für kurze Ausflüge. Sie biete „ein für Suzuki charakteristisches, unaufdringliches Design, das in Menschen positive Emotionen weckt“. Als elektrische Reichweite werden über 270 Kilometer anvisiert – nach welcher Norm, ist unklar.
Technische Details zum Vision e-Sky verrät Suzuki noch nicht. Auch zum Preis schweigt das Unternehmen noch.
Kommentare
derJim meint
Krasser Gegenentwurf zum Dacia Hipster. Dagegen wirkt er echt bieder/unaufgeregt, fast schon langweilig :)
Dafür aber vier Türen und 40cm mehr Platz für Kofferraum und Akku (was man ja auch an der deutlich höheren, geplanten Reichweite sieht). Der Rest sieht für mich ziemlich konventionell aus, da wird wohl kein Preis unter 20k€ in Europa drin sein. Aber Suzuki hat viel Erfahrung in dem Segment und in Japan den größten Marktanteil bei Kei-Cars. Wir können also gespannt sein ob er zu uns kommt und wenn ja, zu welchem Preis.
Kleinelektroautofan meint
Sehr interessantes Konzept. Wenn der Preis attraktiv ist und in etwa 200 km „echte Reichweite“ vorhanden ist, könnten solche Fahrzeuge grossen Erfolg haben.
Jörg2 meint
Gefällt mir in seiner Klarheit besser, als das vorgestellte DACIA-Projekt.
In Summe finde ich diese Autogröße als in Europa zu wenig bespielt.
Hans Meier meint
Das liegt daran das die Autolobby hier gezielt dagegenarbeitet, darum auch das pushen der SUV Grösse, obwohl alle im Kern wissen das man das Gegenteil machen müsste, aber man will nicht weil Marge over all, daran auch das Marketing ausgerichtet mit Size matters all. Immerhin reagieren (bei mir) die Städte nachdem man 20 Jahre geredet hat jetzt richtig mit Massnahmen und schwups werden kleine Autos attraktiv, weil die SUV Grösse einfach richtig teuer wird und auch Leute mit Geld rechnen können, wobei immer noch der Ansatz gilt das Privatautos in Städten nichts verloren haben, man kommt langsam hin und korrigiert die 70er-Jahre Denkweise.