Suzuki gibt Ausblick auf kleines Elektroauto

Suzuki gibt mit dem Konzeptfahrzeug „Vision e-Sky“ einen Ausblick auf ein neues kleines Elektroauto. Sogenannte Kei-Cars sind vor allem in Asien populär, die EU erwägt derzeit aber eine neue Fahrzeugklasse für bezahlbare E-Autos. Der kleine Batterie-Suzuki könnte irgendwann also auch hierzulande verfügbar sein.

Die Japaner haben kürzlich mit dem e Vitara erstmals ihre Kernkompetenzen in den Bereichen der kompakten Bauweise und Allradtechnologie ins Zeitalter der Elektromobilität überführt. Das Konzept „Vision e-Sky“ baut darauf auf und zeigt einen kleinen Vollstromer, auf dessen Basis im Geschäftsjahr 2026 ein entsprechendes Serienmodell erscheinen soll.

Die mit 3.395 Millimetern sehr kompakte Fahrzeugstudie ist laut dem Hersteller passgenau für die Bedürfnisse der Kunden, die Kleinwagen als tägliches Transportmittel nutzen, beispielsweise für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder für kurze Ausflüge. Sie biete „ein für Suzuki charakteristisches, unaufdringliches Design, das in Menschen positive Emotionen weckt“. Als elektrische Reichweite werden über 270 Kilometer anvisiert – nach welcher Norm, ist unklar.

Technische Details zum Vision e-Sky verrät Suzuki noch nicht. Auch zum Preis schweigt das Unternehmen noch.