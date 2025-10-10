Porsche-Chef bestätigt neue SUV-Baureihe mit Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Antrieb

Porsche-Chef Oliver Blume hat in einem Interview mit Auto Motor und Sport bestätigt, dass nach dem Auslaufen des Macan mit Verbrennungsmotor eine neue SUV-Baureihe geplant ist. „Im B-SUV-Segment planen wir für die Zukunft eine eigenständige Modellreihe mit Verbrenner- und PHEV-Antrieb. Der neue SUV soll spätestens zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen“, sagte der Manager. Damit erhält der neue, rein elektrische Macan eine Verbrenner-Alternative.

Zudem kündigte Blume neue Performance-Versionen an. „Mit dem hochinnovativen T-Hybrid-Konzept haben wir den Verbrennungsmotor in unserer Ikone Porsche 911 auf ein noch höheres Niveau gesetzt. Der neuartige Performance-Hybrid erhöht den Fahrspaß und senkt gleichzeitig die Emissionen. Auch bei anderen Modellreihen werden wir dieses Prinzip mit innovativen Ideen weiterverfolgen.“ Der T-Hybrid „könnte eine Option sein“. Porsche prüfe außerdem „verschiedene Fahrzeugkonzepte im GT- und Hypercar-Segment“.

Die Marktsituation in den USA und China zwingt den Sportwagenhersteller zum Umdenken. „Der Hochlauf der E-Mobilität geht in den einzelnen Regionen aktuell deutlich langsamer voran als ursprünglich angenommen. Die Segmente sind immer noch relativ klein“, so Blume. In China konzentriere sich die Elektromobilität auf nationale Anbieter im Volumensegment, während die US-Kundschaft weiterhin zurückhaltend sei. Daher will Porsche künftig gezielt weitere Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Modelle anbieten – „ganz bewusst ergänzend zur E-Strategie“.

Nach dem vollelektrischen Cayenne Electric soll der Porsche 718 als erster vollelektrischer zweitüriger Sportwagen des Unternehmens folgen. Blume zeigt sich begeistert von diesem Modell: „Wir haben den Mittelmotor nachgebildet, indem wir den elektrischen Motor und die Batterien in die Mitte gesetzt und dadurch eine perfekte Gewichtsverteilung realisiert haben.“ Und man habe das Auto trotzdem sehr leicht gemacht – „es ist das pure Vergnügen“. Die Porsche-Fans könnten sich auf dieses Fahrzeug freuen, es werde Maßstäbe setzen im Bereich sportliche E-Mobilität. „Auch vom Design her wird es ein gelungener Wurf.“

Porsche wird das selbst gesetzte Ziel, bis 2030 einen Elektroanteil von über 80 Prozent zu erreichen, wohl verfehlen. Blume hat im Sommer verkündet, die Marktentwicklung mache das unrealistisch. Die Übergangsphase zur E-Mobilität werde länger dauern als ursprünglich angenommen. In Reaktion auf die schleppende Nachfrage nach E-Autos wurde die Strategie angepasst: Die Laufzeit von Verbrennern wird verlängert, Pläne für eine eigene Batteriezellproduktion wurden aufgegeben.