Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Volkswagen passt ab Anfang 2026 die Händlervergütung für Elektroautos an und kehrt vom Agenturvertrieb zum klassischen Händlersystem zurück. Mehr »

Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt: Die deutsche Politik gefährdet die Zukunft der E-Mobilität und verunsichert Industrie und Verbraucher. Mehr »

Renault hat 2024 den Kleinwagen 5 neu als Elektroauto aufgelegt. Der Marketingchef ist überzeugt, dass es eine weitere Generation braucht. Mehr »

Elektroauto-Fahrer können bei Ionity durch neue Jahresabonnements künftig mit günstigeren Preisen und mehr Kostenkontrolle schnellladen. Mehr »

Mercedes-Benz Cars hat 441.500 Fahrzeuge im 3. Quartal 2025 verkauft. Darunter befanden sich 42.600 Elektroautos, ein Plus von 22 Prozent. Mehr »

Der kommende A4 E-tron soll Audis erstes Modell mit „Radical-Next“-Design werden und den Wandel zur softwaredefinierten Automarke markieren. Mehr »

BMW hat auf der Climate Week 2025 in New York gezeigt, wie Recycling, Grünstrom und die Elektromobilität zur CO₂-Reduktion beitragen. Mehr »

Immer mehr Kunden sind von der Elektromobilität überzeugt, sagt VWs Vertriebschef Martin Sander. Man habe hier einen Kipppunkt erreicht. Mehr »