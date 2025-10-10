Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW passt Händlervergütung für Elektroauto-Verkäufe an

VW-ID-Elektroautos Volkswagen passt ab Anfang 2026 die Händlervergütung für Elektroautos an und kehrt vom Agenturvertrieb zum klassischen Händlersystem zurück. Mehr »

Wirtschaftsweise Schnitzer: "Elektromobilität ist kein Zukunftsversprechen mehr"

Monika-Schnitzer-Wirtschaftsweise Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt: Die deutsche Politik gefährdet die Zukunft der E-Mobilität und verunsichert Industrie und Verbraucher. Mehr »

Renault-Marketingchef: Kein weiterer 5 wäre ein „großer Fehler“

Renault-5-E-Tech-Electric Renault hat 2024 den Kleinwagen 5 neu als Elektroauto aufgelegt. Der Marketingchef ist überzeugt, dass es eine weitere Generation braucht. Mehr »

Ionity senkt mit neuen Jahresabos Schnelllade-Gebühren um bis zu 30 Prozent

Ionity-Schnellladen Elektroauto-Fahrer können bei Ionity durch neue Jahresabonnements künftig mit günstigeren Preisen und mehr Kostenkontrolle schnellladen. Mehr »

Mercedes verkauft 42.600 Elektroautos im dritten Quartal 2025 (+22 %)

Mercedes-CLA-Elektroauto-2025 Mercedes-Benz Cars hat 441.500 Fahrzeuge im 3. Quartal 2025 verkauft. Darunter befanden sich 42.600 Elektroautos, ein Plus von 22 Prozent. Mehr »

Neuer Audi A4 soll Technologie der nächsten Generation und neues Design einführen

Audi-Concept-C Der kommende A4 E-tron soll Audis erstes Modell mit „Radical-Next“-Design werden und den Wandel zur softwaredefinierten Automarke markieren. Mehr »

BMW: "Es muss nachhaltig und profitabel sein"

BMW-iX3 BMW hat auf der Climate Week 2025 in New York gezeigt, wie Recycling, Grünstrom und die Elektromobilität zur CO₂-Reduktion beitragen. Mehr »

VW-Vertriebschef: "Immer mehr Kunden sind von der Elektromobilität überzeugt"

VW-ID.3-GTX-2024-4 Immer mehr Kunden sind von der Elektromobilität überzeugt, sagt VWs Vertriebschef Martin Sander. Man habe hier einen Kipppunkt erreicht. Mehr »

