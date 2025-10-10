Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
VW passt Händlervergütung für Elektroauto-Verkäufe an
Volkswagen passt ab Anfang 2026 die Händlervergütung für Elektroautos an und kehrt vom Agenturvertrieb zum klassischen Händlersystem zurück. Mehr »
Wirtschaftsweise Schnitzer: "Elektromobilität ist kein Zukunftsversprechen mehr"
Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt: Die deutsche Politik gefährdet die Zukunft der E-Mobilität und verunsichert Industrie und Verbraucher. Mehr »
Renault-Marketingchef: Kein weiterer 5 wäre ein „großer Fehler“
Renault hat 2024 den Kleinwagen 5 neu als Elektroauto aufgelegt. Der Marketingchef ist überzeugt, dass es eine weitere Generation braucht. Mehr »
Ionity senkt mit neuen Jahresabos Schnelllade-Gebühren um bis zu 30 Prozent
Elektroauto-Fahrer können bei Ionity durch neue Jahresabonnements künftig mit günstigeren Preisen und mehr Kostenkontrolle schnellladen. Mehr »
Mercedes verkauft 42.600 Elektroautos im dritten Quartal 2025 (+22 %)
Mercedes-Benz Cars hat 441.500 Fahrzeuge im 3. Quartal 2025 verkauft. Darunter befanden sich 42.600 Elektroautos, ein Plus von 22 Prozent. Mehr »
Neuer Audi A4 soll Technologie der nächsten Generation und neues Design einführen
Der kommende A4 E-tron soll Audis erstes Modell mit „Radical-Next“-Design werden und den Wandel zur softwaredefinierten Automarke markieren. Mehr »
BMW: "Es muss nachhaltig und profitabel sein"
BMW hat auf der Climate Week 2025 in New York gezeigt, wie Recycling, Grünstrom und die Elektromobilität zur CO₂-Reduktion beitragen. Mehr »
VW-Vertriebschef: "Immer mehr Kunden sind von der Elektromobilität überzeugt"
Immer mehr Kunden sind von der Elektromobilität überzeugt, sagt VWs Vertriebschef Martin Sander. Man habe hier einen Kipppunkt erreicht. Mehr »
