Dudenhöffer fordert Ende der Verbrenner-Debatte

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hat ein sofortiges Ende des Streits über das „Verbrenner-Verbot“ gefordert. „Diese Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt ist mehr als kontraproduktiv. Die Autobauer und Zulieferer stellen ihre Investitionen zurück. Kein Mensch investiert, wenn er nicht weiß, wo es hingeht“, sagte Dudenhöffer im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Die EU hat beschlossen, dass ab 2035 nur noch nicht fossil betriebene Verbrennerautos neu zugelassen werden dürfen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte kürzlich an, sich für eine Lockerung des Zulassungsverbotes neuer Diesel und Benziner in der EU ab 2035 einzusetzen. Beim Regierungspartner SPD gibt es aber nach wie vor Vorbehalte, die CO2-Flottengrenzwerte wieder zu ändern.

„Unsere Politiker spielen mal wieder ‚lieben Gott‘. Kein Mensch weiß, wie es in zehn Jahren aussieht“, sagte Dudenhöffer der NOZ. Die Autokäufer würden die Finger von Neuwagen lassen und abwarten. „Die CO2-Belastungen werden uns um die Ohren fliegen und dann muss man 2035 oder früher mit richtig harten Vorgaben rechnen. Also Schluss mit der Diskussion heute.“

Mit Blick auf die Autohersteller sagte der Experte, dass die Branche intelligenter vorgehen müsse und sich dazu an China orientieren sollte. „Wenn wir also lernen, Autos wie in China zu bauen, sind große Kosteneinsparungen möglich.“ Schon jetzt geht Dudenhöffer aber davon aus, dass E-Autos schnell erschwinglicher werden. Deutlich vor dem Jahr 2030 würden sie preisgleich oder sogar preisgünstiger als Verbrenner sein, lautet die Prognose. Der Umstieg laufe und die Autopreise und der Wettbewerb unter den Autobauern machten das Elektroauto immer mehr zur Massenbewegung.

Danach gefragt, wie die Politik helfen könnte, damit VW, Mercedes und BMW, aber auch die Zulieferer wieder stärker werden, meinte der Branchenkenner: „Der Industriestandort überlebt nur, wenn wir wettbewerbsfähig sind, sprich Lohnnebenkosten runter, Energiepreise runter, Logistikkosten runter, Unternehmenssteuern runter, Regulierungen runter und so weiter. Wir brauchen ein Drittel des Staatshaushaltes für Soziales und versuchen mit allen Tricks, den Bürgern und Unternehmen noch mehr Steuergeld aus der Tasche zu stehlen.“

Vor diesem Hintergrund sei die kürzlich angekündigte, vor allem für Geringverdiener gedachte neue Förderung des Stromer-Kaufs mit drei Milliarden Euro „ganz nett“, löse die Probleme aber nicht. „Sozialprogramme führen unsere Autoindustrie nicht in die Zukunft, sondern nur harte Schnitte, um unsere Kosten zu senken.“

Für den zuletzt schleppenden Hochlauf der E-Mobilität macht Dudenhöffer auch die Stromkonzerne verantwortlich. „Wenn man beim Schnellladen mehr als einen Euro pro Kilowattstunde Strom bezahlt, wird man bei der Laderechnung blass im Gesicht. Wenn Ihnen die Stromverkäufer bei einer Strecke von Bochum nach München und zurück 160 Euro mehr in Rechnung stellen als beim Tanken von Diesel, zerstört man die Elektromobilität“, sagte er. „Die Stromkonzerne sägen den Ast ab, auf dem sie sitzen. Die Politik sollte mit unseren Stromkonzernen reden.“