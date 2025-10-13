Regierung soll neue Elektroauto-Prämie auch für Gebrauchte planen

Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD haben beschlossen, die Elektromobilität wieder stärker zu fördern. Wie genau der Absatz von Elektroautos angekurbelt werden soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Medien wollen aber schon mehr zu einer geplanten Maßnahme wissen.

Es gab in Deutschland für einige Jahre eine Kaufprämie, die jedoch Ende 2023 abrupt wegen der Haushaltssituation eingestellt wurde. Es soll nun wieder eine direkte Förderung des E-Auto-Kaufs geben, die aber strenger und gezielter als der frühere „Umweltbonus“ ausfällt.

Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, soll die neue Kaufprämie am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Der staatliche Zuschuss soll bis zu 4.000 Euro betragen, wenn das gewünschte Modell einen Netto-Listenpreis von unter 45.000 Euro aufweist. Teurere Modelle werden nicht gefördert. Das Fahrzeug muss zudem einen reinen Elektroantrieb haben und nachweislich weniger als 50 CO₂ pro Kilometer ausstoßen.

Auch der Kauf von gebrauchten Elektroautos soll Teil des Förderprogramms sein. Anträge sollen ab Januar 2026 gestellt werden können, wobei die Auszahlung der Prämie rückwirkend nach der Zulassung des Fahrzeugs erfolgt. Zuständig soll wie bei der Ende 2023 eingestellten früheren E-Auto-Prämie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sein.

Von dem neuen Förderprogramm sollen vor allem Geringverdiener sowie Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen profitieren. Die Einkommensgrenze soll den Berichten zufolge bei 45.000 Euro brutto im Jahr (3.750 Euro im Monat) liegen. Ebenso soll die Bundesregierung gezielt kleine Unternehmen unterstützen wollen, damit diese verstärkt E-Fahrzeuge in ihre Fuhrparks aufnehmen können.

Wie genau die Förderung gestaltet wird, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für die insbesondere von der SPD verfolgte Förderung durch „Sozial-Leasing“ nach französischem Vorbild. Feststeht, dass die für die neuen Anreize vorgesehenen Geldmittel von drei Milliarden Euro bis 2029 unter anderem aus dem EU-Klimasozialfonds und dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen werden.