Daimler Truck: CEO Rådström bekräftigt Doppelstrategie mit Strom und Wasserstoff

Daimler Truck setzt bei der Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs in Europa auf eine Doppelstrategie: rein elektrische Lkw und Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb. Vorstandschefin Karin Rådström erläutert auf dem Online-Karrierenetwerk LinkedIn, warum ihrer Einschätzung nach beide Technologien notwendig seien.

„Aus irgendeinem Grund lösen Beiträge über Wasserstoff immer Emotionen aus. Ich denke, Wasserstoff spielt eine Rolle bei der Dekarbonisierung des Schwerlasttransports in Europa – nicht ‚anstelle‘ von, sondern ‚parallel zu‘ elektrisch betriebenen Fahrzeugen.“ Rådström nennt drei Hauptgründe für den parallelen Ansatz ihres Unternehmens.

Erstens sei der Aufbau eines flächendeckenden Netzes von Ladestationen für sechs Millionen Lkw in Europa eine gewaltige und kostspielige Herausforderung. Eine ergänzende Wasserstoff-Infrastruktur könne schneller und günstiger realisiert werden, da sie keine direkte Netzverbindung erfordert. „2.000 Wasserstofftankstellen in Europa zu errichten, ist relativ einfach“, so Rådström.

Zweitens werde Europa langfristig auf Energieimporte angewiesen sein. Wasserstoff könne in flüssiger Form aus Nordafrika oder dem Nahen Osten eingeführt werden. Ihn direkt als Treibstoff zu nutzen, sei effizienter, als daraus erst Strom zu erzeugen.

Drittens eigne sich Wasserstoff für bestimmte Einsatzzwecke besser als Batterietechnik – etwa dort, wo hohe Nutzlasten und große Reichweiten erforderlich sind.

Bei der kürzlichen European Hydrogen Week habe sie den starken Willen zur Klimaneutralität gespürt, gleichzeitig aber auch erkannt, dass die Umsetzung zu langsam voranschreite, erklärt Rådström. Um den Wandel zu beschleunigen, fordert sie Wasserstofferzeugung und -transport in und nach Europa im großen Stil, den Aufbau eines dichten Tankstellennetzes über die bestehenden EU-Pläne hinaus und entschlossene politische Unterstützung. Es brauche „intelligente, effiziente Vorschriften, die den Weg ebnen, anstatt Hindernisse zu schaffen“.

Als praktisches Beispiel präsentierte Daimler Truck den Mercedes-Benz GenH2. Ab Ende 2026 soll eine Kleinserie von 100 Brennstoffzellen-Lkw an Kunden ausgeliefert werden.

Rådström ruft zur Zusammenarbeit auf: Nur durch gemeinsame Infrastruktur, Tempo und Partnerschaften könne der Wandel gelingen. Sie warnt davor, aus Fehlern beim Hochlauf der Elektromobilität nicht zu lernen. Sie betont: „Lasst uns aufhören, über ein ‚Entweder oder‘ zu diskutieren. Wir brauchen beides.“