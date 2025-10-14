Mercedes-Benz: „Der Vision Iconic verkörpert unsere Vision für die Zukunft der Mobilität“

Mercedes-Benz hat seine Designsprache weiterentwickelt. Als Symbol für diese Evolution verkörpere der nun vorgestellte Vision Iconic „die Freiheit, über Konventionen hinauszudenken – als ein kreativer Impuls, der neue Perspektiven eröffnet und eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt“.

Neben seiner opulenten Präsenz ist ein zentrales Merkmal des Showcars die Neuinterpretation des Mercedes‑Benz-Kühlergrills. Der „ikonische Grill“, der erstmals mit dem vollelektrischen GLC vorgestellt wurde, verkörpere beide Pole der Mercedes‑Benz-Design-Philosophie „der Sinnlichen Klarheit, Emotion und Intelligenz, und lässt Mercedes-Benz aus der Masse der Gleichförmigkeit herausstechen“, heißt es.

„Der Vision Iconic verkörpert unsere Vision für die Zukunft der Mobilität. Mit bahnbrechenden Innovationen wie Neuromorphic Computing, Steer-by-Wire, Solarlack und hochautomatisiertem Fahren Level 4 sowie modernster Technologie setzen wir neue Maßstäbe für das elektrische und digitale Zeitalter. Dieses wunderschöne Fahrzeug ist ein Beweis für unser Engagement, die Mobilität von morgen schon heute Realität werden zu lassen“, sagt Entwicklungschef Markus Schäfer.

„Inspiriert von der goldenen Epoche des Automobildesigns der 1930er Jahre, verkörpert dieses Showcar die pure Essenz von Mercedes‑Benz“, so Designchef Gorden Wagener. „Mit seiner scheinbar endlosen Motorhaube, die ihm eine majestätische Präsenz verleiht, skulptural fließenden Linien und einem Hauch von Art Deco erhebt es sich zu einer wahren Ikone automobiler Schönheit. Das Interieur mit durchgehender Sitzbank und dem eleganten Heck weckt Erinnerungen an den legendären 300 SL. Der Vision Iconic ist mehr als nur ein Automobil – er ist eine Skulptur in Bewegung, eine Hommage an zeitlose Eleganz und ein Statement für die Zukunft: the most beautiful, most prestigious kind of thing.“

Neuinterpretation des Grills für eine neue Ära

Mit seinem breiten Chromrahmen, einer Rauchglas-Gitterstruktur und integrierter Konturbeleuchtung soll der ikonische Grill Tradition mit digitaler Moderne verbinden. „Er strahlt Präsenz und Status aus und vermittelt dadurch das unverkennbare Gefühl der Mercedes‑Benz Identität“, so das Unternehmen. Erstmals wurde das neue Gesicht der Marke mit der neuen Elektro-Version des GLC im September 2025 vorgestellt. „Der Vision Iconic baut auf dieser starken Präsenz mit dem aufrechtstehenden und beleuchteten Stern auf der Motorhaube auf“, erklärt Mercedes.

Solarbeschichtung für zusätzliche Reichweite

Mercedes-Benz forscht an neuartigen Solarmodulen, die – ähnlich einer hauchdünnen Paste – nahtlos auf der Karosserie von Elektroautos aufgebracht werden könnten. Die photovoltaik-aktive Fläche soll sich auf jeden Untergrund auftragen lassen. Bei Anwendung auf der gesamten Fahrzeugoberfläche des Iconic Vision könnte je nach geografischer Lage und lokalen Bedingungen zusätzliche Reichweite aus der Kraft der Sonne gewonnen werden, so die Entwickler. „Beispielsweise würde eine Fläche von 11 Quadratmetern (entspricht der Oberfläche eines Mittelklasse-SUV) unter idealen Bedingungen Energie für bis zu 12.000 Kilometer pro Jahr erzeugen.“

Der Lack enthält den Angaben nach weder Seltene Erden noch Silizium und lässt sich leicht recyceln. Die Solarzellen haben einen hohen Wirkungsgrad von 20 Prozent und erzeugen kontinuierlich Energie, auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

„Neuromorphic Computing“

Zukünftige Fahrzeugmodelle werden immer mehr Funktionalitäten beinhalten, wie autonomes Fahren. Dies führt zu einem deutlich höheren Energiebedarf. Effizienz ist daher ein entscheidender Faktor. Gestützt auf der Forschung zu künstlichen neuronalen Netzen will Mercedes-Benz mit seinen Partnern aus Forschung und Industrie neue Wege bei der Entwicklung von Rechnerarchitekturen beschreiten.

„Neuromorphic Computing ahmt die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nach. Dies könnte KI-Berechnungen deutlich energieeffizienter und schneller machen. Sicherheitssysteme könnten beispielsweise Verkehrsschilder, Fahrspuren und andere Verkehrsteilnehmer viel besser erkennen und schneller reagieren, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen – und wären zehnmal effizienter als aktuelle Systeme“, erläutern die Stuttgarter. Neuromorphic Computing habe das Potenzial, den Energiebedarf für die Datenverarbeitung beim autonomen Fahren im Vergleich zu heutigen Systemen um 90 Prozent zu senken.

„Eine neue Art des Reisens“

Mercedes-Benz sieht sich auch an der Spitze der Entwicklung von Fahrerassistenz- und automatisierten Fahrsystemen. Dank des von dem Unternehmen „hochentwickelten sicherheitsbasierten Ansatzes“ verfüge der Vision Iconic serienmäßig über erweiterte Level-2-Funktionen für nahtlose Punkt-zu-Punkt-Fahrten im urbanen Umfeld. Mit diesem System schaffe man es, komplexe städtische Verkehrssituationen zu bewältigen, bei dem kooperatives Lenken und Beschleunigen als Alleinstellungsmerkmal herausstechen. Das System helfe dem Fahrer, sich in den belebten Straßen der weltgrößten Städte zurechtzufinden.

Mit dem automatisierten Fahren verändert sich die Rolle des Fahrzeuginnenraums. Der Vision Iconic bietet laut Mercedes einen Einblick in diese Zukunft, die von Lounge-ähnlichem Komfort und einer neuen Art „des hyper-analogen und digitalen Luxus“ geprägt ist.

„Der logische nächste Entwicklungsschritt zum hochautomatisierten Fahren wäre die Ausstattung eines Fahrzeugs, wie des Vision Iconic, mit einem vollautomatisierten Fahrsystem der Stufe 4“, so die Schwaben. „Nach dem Auffahren auf die Autobahn und der Aktivierung des Level-4-Systems könnte der Fahrer die Zeit zum Entspannen nutzen, ohne sich überhaupt mit dem Verkehr auseinandersetzen zu müssen. Es wäre sogar möglich und erlaubt, zu schlafen oder es sich beim Streamen eines Videos oder Films gemütlich zu machen. Das Auto würde zu einer luxuriösen Lounge werden.“ Nach dem Aussteigen würde sich der Wagen eigenständig einparken.

Steer-by-Wire

Eine weitere Technologie, die Mercedes mit dem Vision Iconic in den Fokus rückt, ist Steer-by-Wire. Besonders in Zusammenspiel mit der Hinterachslenkung würden die Vorteile dieser Technologie deutlich: Das Handling eines langgestreckten Fahrzeugs wie des Vision Iconic verbessere sich und das Rangieren und Parken wäre einfacher. Das liege daran, dass Steer-by-Wire den erforderlichen Kraftaufwand beim Lenken weiter reduzieren kann und das Umgreifen des Lenkrads beim Parken entfällt. Die Technologie benötigt auch keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderrädern. Stattdessen werden die Lenkwünsche des Fahrers elektrisch über Steuergeräte und Aktuatoren an das Lenkgetriebe übertragen.

Darüber hinaus führt Steer-by-Wire laut Mercedes zu mehr Flexibilität im Interieurdesign. „In Kombination mit zukünftigen hochautomatisierten Fahrsystemen könnte der Fahrer eine noch entspanntere Position einnehmen – beispielsweise auf der geräumigen, komfortabel gepolsterten Sitzbank des Vision Iconic.“