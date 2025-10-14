Škoda-Chef Zellmer: „Wir müssen flexibel bleiben“

Laut Škoda-Chef Klaus Zellmer benötigt die Automobilbranche mehr Zeit, um das EU-Ziel von emissionsfreien Neuwagen zu erreichen. Nach aktuellem Stand sollen ab 2035 nur noch neue Fahrzeuge ohne Auspuffemissionen zugelassen werden dürfen. Doch dagegen regt sich in der Autobranche zunehmend Widerstand.

Das EU-Vorhaben bedeutet in der Praxis den Umstieg auf Elektro- und Wasserstofffahrzeuge. Die Elektromobilität hänge vom Kunden, vom Angebot und den Rahmenbedingungen wie dem Strompreis und der Ladeinfrastruktur ab, sagte Zellmer im Gespräch mit dem Portal Electrified. Eine so hohe Akzeptanz wie etwa in Norwegen sei eine große Herausforderung.

„Wir arbeiten darauf hin, haben aber auch immer gesagt, dass wir flexibel bleiben müssen“, so Zellmer zum EU-Ziel. Die gesetzlich definierten CO₂-Ziele müssten regelmäßig überprüft und realistisch an die jeweilige Marktentwicklung angepasst werden. Škoda biete Modelle vom effizienten Verbrenner über hybride Antriebsstränge bis hin zu batteriebetriebenen Fahrzeugen – man stelle sich auf das ein, was der Kunde verlangt.

„Bestrafen hat noch nie funktioniert“

„Wir sehen aktuell, dass sich vor allem Privatkunden beim Kauf von E-Fahrzeugen zurückhalten“, erklärte der Manager. „Für Flotten und Dienstwagenfahrer gibt es Anreize und aus meiner Sicht braucht es diese auch für Privatkunden. Bestrafen hat dagegen noch nie funktioniert.“ Klar sei aber auch: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sollte es keine zusätzlichen Anreize brauchen.

Als ein gutes Anreizsystem bewertet Zellmer „alles, was es für Kunden attraktiv macht, sich für ein Elektroauto zu entscheiden“. Die Gesamtbetriebskosten eines E-Fahrzeugs müssten sinken. Günstiger Ladestrom wäre ein entscheidender Faktor oder eine geringere Mehrwertsteuer. Entscheidend sei dabei, dass diese Anreize möglichst europaweit umgesetzt werden. Europa sei mehr als nur Deutschland, auch wenn es für Škoda der wichtigste Einzelmarkt ist.

Das Elektro-SUV Elroq hat die tschechische Volkswagentochter ausstattungsbereinigt in den meisten Ländern Europas auf den gleichen Preispunkt gesetzt wie das Kompakt-SUV Karoq. Die Margen seien aber sehr unterschiedlich. „Doch die Investitionen, die wir brauchen, um unsere Zukunft abzusichern, müssen erwirtschaftet werden“, unterstrich Zellmer. „Die Ergebnisse dafür kommen noch nicht aus den batterie-elektrischen Fahrzeugen. Daran arbeiten wir.“

Mit Blick auf die immer strengeren CO2-Vorgaben der EU für Autos forderte der Škoda-Chef Flexibilitäten innerhalb der bestehenden Regulierung. Für die Hersteller bedeuteten insbesondere die ab 2030 geltenden CO2-Grenzwerte eine enorme Herausforderung. Er appelliere an alle, sich genau anzuschauen, wie sich die Adaptionsgeschwindigkeit an die E-Mobilität wirklich entwickelt. Sollte die Transformationsgeschwindigkeit nicht reichen, müsse man gegensteuern.

„Elektromobilität ist die Technologie der Zukunft“

Elektromobilität sei die Technologie der Zukunft, bekräftigte Zellmer. Für den Übergang brauche es „sehr wahrscheinlich“ stärker als geplant auch Plug-in-Hybride und sogenannte Range Extender. Škoda habe vor Jahren eine Transformationskurve avisiert und daran seine CO2-Limits ausgerichtet. Man stelle nun aus den verschiedenen Gründen fest – Infrastruktur, Reichweitenerwartungen, auch Energiekosten –, dass das noch nicht funktioniert. „Wir diskutieren daher aktuell, wie diese Ziele auch wirtschaftlich verträglich erreicht werden können und sollten die Ziele gemeinsam regelmäßig überprüfen und realistisch an die jeweilige Marktentwicklung anpassen“, so der CEO.

„Je eher wir Klarheit und somit Planungssicherheit haben, desto besser. Die ewigen Diskussionen schaffen vor allem Verunsicherung bei den Kunden“, betonte Zellmer. Der Pfad zu 100 Prozent E-Mobilität müsse dabei „einen realistischen Gradienten haben – und den haben wir in Europa noch nicht“. Es gebe nach wie vor Länder in Südeuropa oder im Osten Europas, in denen der Zulassungsanteil elektrischer Fahrzeuge bei unter zehn Prozent liegt. Hier brauche es klare Unterstützung seitens der Politik und ein voneinander Lernen der Mitgliedstaaten beim Thema der besten Anreizsysteme.

Es gebe noch viele Fahrer, die mit dem Thema Elektro fremdeln, die 30.000 bis 40.000 Kilometer im Jahr fahren, sagte der Škoda-Boss. Da brauche man ein Auto mit guter Ladeleistung und Reichweite – etwa die für nächstes Jahrzehnt geplante Serienversion der Kombi-Studie Vision O. Für einen früheren Start dieses Modells sei man bei Škoda „und auch um uns herum“ noch nicht so weit.