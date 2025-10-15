EU könnte mit Kei-Car-Klasse für Europa E-Mobilität erschwinglicher machen

Die Europäische Union plant offenbar die Einführung einer neuen Fahrzeugklasse, um günstige und kompakte Elektroautos zu fördern. Ziel ist es laut Berichten, die Elektromobilität breiter zugänglich zu machen und den Markt für erschwingliche Fahrzeuge wiederzubeleben.

Die Auto Motor und Sport zufolge „e-car“ getaufte Kategorie soll Modelle mit einem Zielpreis von etwa 15.000 Euro ermöglichen und damit eine Lücke schließen, die in den vergangenen Jahren durch steigende Preise und den Rückzug vieler Hersteller aus dem Kleinwagensegment entstanden ist.

Das Vorhaben ist Teil eines umfassenderen industriepolitischen Programms, mit dem Europa seine Abhängigkeit von Importen verringern möchte. Besonders der zunehmende Erfolg günstiger chinesischer Elektroautos setzt die europäische Autoindustrie unter Druck. Während Hersteller aus der Volksrepublik den Markt für preiswerte Stadtautos bedienen, ist das Angebot aus Europa stark geschrumpft. Noch vor 15 Jahren gab es allein in Deutschland rund 60 Klein- und Kleinstwagenmodelle, ihr Marktanteil lag bei etwa 25 Prozent. Heute beträgt er weniger als 14 Prozent – bei deutlich höheren Preisen.

Die steigenden Produktionskosten sowie verschärfte Sicherheits- und Umweltauflagen haben die Entwicklung bezahlbarer Kleinwagen erschwert. Eine neue EU-Fahrzeugklasse mit angepassten Vorgaben könnte neuen Schwung in das Segment bringen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem „Projekt für bezahlbare Mobilität“. Gleichzeitig steckt dahinter Auto Motor und Sport zufolge der strategische Versuch, die europäische Industrie zu stärken und im unteren Preissegment wieder konkurrenzfähig zu machen.

Das Konzept erinnert an die in Japan sehr beliebten „Kei-Cars“. Diese Leichtautomobile sind durch begrenzte Abmessungen und Motorleistung definiert – ursprünglich 3,40 Meter Länge und 360 Kubikzentimeter Hubraum, heute rund 660 Kubikzentimeter oder Elektromotoren mit maximal 47 kW/64 PS. Kei-Cars genießen in Japan steuerliche Vorteile, niedrigere Versicherungsprämien und vereinfachte Zulassungsverfahren, was sie in den Massenmarkt befördert hat.

Für Europa sind nach Informationen von Auto Motor und Sport ähnliche Maßstäbe vorgesehen: Fahrzeuge zwischen 3,50 und 3,80 Metern Länge und rund einer Tonne Gewicht. Geplant sind zwei Varianten: eine Stadtversion mit etwa 29 kW/40 bis 37 kW/50 PS sowie eine etwas leistungsstärkere Ausführung für den Autobahnbetrieb. Dank vereinheitlichter Produktion sollen die Fahrzeuge alltagstauglich sein und durch Skaleneffekte die Preisgrenze von 15.000 Euro unterbieten können.

Sicherheit und Kosten im Fokus

Ein kritischer Punkt der Initiative betrifft die Sicherheitsvorgaben. Seit 2024 gelten für alle Neuwagen in der EU zahlreiche verpflichtende Assistenzsysteme, die die Kosten erheblich steigern. Diese Regelungen haben bereits Hersteller dazu veranlasst, das Kleinwagensegment aufzugeben, da die Gewinnspannen zu gering waren. Will Brüssel die günstigen „e-cars“ tatsächlich auf die Straße bringen, müssen einige dieser Normen überarbeitet werden, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden.

Wie solche kleinen Elektroautos auch für Europa aussehen könnten, haben in den letzten Wochen drei bekannte Autobauer gezeigt. Darunter neben Honda und Suzuki aus Japan auch die zum französischen Renault-Konzern gehörende rumänische Marke Dacia.