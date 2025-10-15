EU könnte mit Kei-Car-Klasse für Europa E-Mobilität erschwinglicher machen

Die Europäische Union plant offenbar die Einführung einer neuen Fahrzeugklasse, um günstige und kompakte Elektroautos zu fördern. Ziel ist es laut Berichten, die Elektromobilität breiter zugänglich zu machen und den Markt für erschwingliche Fahrzeuge wiederzubeleben.
Die Auto Motor und Sport zufolge „e-car“ getaufte Kategorie soll Modelle mit einem Zielpreis von etwa 15.000 Euro ermöglichen und damit eine Lücke schließen, die in den vergangenen Jahren durch steigende Preise und den Rückzug vieler Hersteller aus dem Kleinwagensegment entstanden ist.
Das Vorhaben ist Teil eines umfassenderen industriepolitischen Programms, mit dem Europa seine Abhängigkeit von Importen verringern möchte. Besonders der zunehmende Erfolg günstiger chinesischer Elektroautos setzt die europäische Autoindustrie unter Druck. Während Hersteller aus der Volksrepublik den Markt für preiswerte Stadtautos bedienen, ist das Angebot aus Europa stark geschrumpft. Noch vor 15 Jahren gab es allein in Deutschland rund 60 Klein- und Kleinstwagenmodelle, ihr Marktanteil lag bei etwa 25 Prozent. Heute beträgt er weniger als 14 Prozent – bei deutlich höheren Preisen.
Die steigenden Produktionskosten sowie verschärfte Sicherheits- und Umweltauflagen haben die Entwicklung bezahlbarer Kleinwagen erschwert. Eine neue EU-Fahrzeugklasse mit angepassten Vorgaben könnte neuen Schwung in das Segment bringen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem „Projekt für bezahlbare Mobilität“. Gleichzeitig steckt dahinter Auto Motor und Sport zufolge der strategische Versuch, die europäische Industrie zu stärken und im unteren Preissegment wieder konkurrenzfähig zu machen.
Das Konzept erinnert an die in Japan sehr beliebten „Kei-Cars“. Diese Leichtautomobile sind durch begrenzte Abmessungen und Motorleistung definiert – ursprünglich 3,40 Meter Länge und 360 Kubikzentimeter Hubraum, heute rund 660 Kubikzentimeter oder Elektromotoren mit maximal 47 kW/64 PS. Kei-Cars genießen in Japan steuerliche Vorteile, niedrigere Versicherungsprämien und vereinfachte Zulassungsverfahren, was sie in den Massenmarkt befördert hat.
Für Europa sind nach Informationen von Auto Motor und Sport ähnliche Maßstäbe vorgesehen: Fahrzeuge zwischen 3,50 und 3,80 Metern Länge und rund einer Tonne Gewicht. Geplant sind zwei Varianten: eine Stadtversion mit etwa 29 kW/40 bis 37 kW/50 PS sowie eine etwas leistungsstärkere Ausführung für den Autobahnbetrieb. Dank vereinheitlichter Produktion sollen die Fahrzeuge alltagstauglich sein und durch Skaleneffekte die Preisgrenze von 15.000 Euro unterbieten können.
Sicherheit und Kosten im Fokus
Ein kritischer Punkt der Initiative betrifft die Sicherheitsvorgaben. Seit 2024 gelten für alle Neuwagen in der EU zahlreiche verpflichtende Assistenzsysteme, die die Kosten erheblich steigern. Diese Regelungen haben bereits Hersteller dazu veranlasst, das Kleinwagensegment aufzugeben, da die Gewinnspannen zu gering waren. Will Brüssel die günstigen „e-cars“ tatsächlich auf die Straße bringen, müssen einige dieser Normen überarbeitet werden, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden.
Wie solche kleinen Elektroautos auch für Europa aussehen könnten, haben in den letzten Wochen drei bekannte Autobauer gezeigt. Darunter neben Honda und Suzuki aus Japan auch die zum französischen Renault-Konzern gehörende rumänische Marke Dacia.
Kommentare
kbdcalls meint
Die EU und auch der Deutsche Staat werden nochmal an ihrer Regelungswut ersticken. L6e und L7e sollte doch eigentlich sowas schon sein. Eventuell müssen die Klassen angepasst werden.
Michael meint
Sicherheitssysteme verlangen und dann eine neue Fahrzeugklasse schaffen die diese nicht haben? Irgendwie typisch für die Politik heute.
Tim meint
Weg mit der Pflicht für die Assistenzsysteme! Allein das wäre für mich schon ein Grund ein solches Fahrzeug zu kaufen. Die leider häufig extrem schlecht funktionierenden Assistenten nerven extrem und es ist auch mühselig diese bei jeder Fahrt zu deaktivieren. Als ganz besonders schlimm empfinde ich die „Geschwindigkeitswarnung“ welche meint Geschwindigkeitsbegrenzungen zu erkennen und sollten diese dann um 1 km/h überschritten werden nervtötendes Gebimmel auslöst (Hyundai/Kia sind extrem). Wenn dann auch die Limits falsch erkannt werden absolut nervtötend. Auch die „Spurhalteassistenten“ reißen gelegentlich so heftig am Lenkrad, dass erst durch den Eingriff gefährliche Situationen entstehen.
Und sowas macht unsere Autos teurer? Dann raus damit! Braucht kein Mensch – und wer doch kann ja gerne wie zuvor auch dafür Aufpreise bezahlen.
Hans Meier meint
Die Sache ist halt Grösser… die Autolobby verkauft (mal wieder) unter dem Deckmantel „Sicherheit“ das es diese Assistenzsysteme braucht um die Unfallzahlen runterzubringen in der EU. Die HiddenAgenda der Autolobby ist aber nicht Sicherheit sondern der Schutz gegen die asiatische Konkurrenz, die in der EU diese Anforderungen ebenfalls erfüllen müssen. Unter diesem Deckmantel kann die Autoindustrie mehr in ihre Autos einbauen und ganz legal mehr Gewinn für sich rausholen, weil ist ja Gesetz (das die Autolobby in Brüssel selber geschrieben hat).
Man könnte die Sicherheit natürlich viel einfacher über Tempolimits erreichen aber da würden die Gewinne ja runtergehen weil es die Elektronik und SportPS Bolzen nicht mehr bräuchte und die asiat. Autoind. ja mitmischen könnte. :)
Das bis jetzt das Segment der L7e Autos ebenfalls gar nicht bedient wird ist ebenfalls volle Absicht der Autolobby, mal will nur bauen wo Max Profit drinsteckt, sonst nicht, narürlich wird das in der Industrie hinter dem Vorhang brav abgesprochen damit niemand Angst haben muss.
Und jetzt kommt die EU ins Spiel weil der lobbygesteuerte Markt falsche Anreize schafft und die Autoindustrie langfristig (berechtigterweise) aus den Städten drängt. Man muss jetzt einfach wachsam schauen das diese neue Autoklasse kein trojanisches Pferd für die Städte wird und diese weiterhin aktiv ÖPVN, Fahrrad und Fusswege fördern.