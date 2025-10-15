Umweltministerium kann Zahlen zu neuer E-Auto-Förderung nicht bestätigen

Der Koalitionsausschuss hat vor wenigen Tagen beschlossen, ein neues Programm zur Förderung von Elektroautos zu entwickeln. Damit soll gezielt Haushalten mit kleinen und mittleren Einkommen der Umstieg auf klimaneutrale Mobilität ermöglicht werden. Die von Medien zuletzt berichteten konkreten Zahlen dazu stimmen wohl nicht.

Bundesumweltminister Carsten Schneider hat dafür gesorgt, dass für die neue E-Auto-Förderung zusätzlich zu Mitteln aus dem Europäischen Klimasozialfonds weitere drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds für die Jahre bis 2029 verfügbar sind. Die Ausgestaltung des neuen Förderprogramms wird derzeit noch erarbeitet. Weil gerade Gerüchte dazu im Umlauf sind, hat das Bundesumweltministerium dazu eine Stellungnahme veröffentlicht:

„Wir können die kursierenden Zahlen zu möglichen Förderhöhen und zur konkreten Ausgestaltung des neuen Förderprogramms nicht bestätigen. Klar ist seit vergangener Woche die finanzielle Ausstattung bis 2029. Und klar ist auch das Ziel, insbesondere Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen zu erreichen. Auf dieser neuen Grundlage klären wir jetzt die konkrete Ausgestaltung des Programms.“

Mit dem neuen Förderprogramm für Autos mit Elektroantrieb setze man „einen milliardenschweren Anreiz für unsere Autobauer, mehr kleine und erschwingliche Elektroautos auf den Markt zu bringen“, sagt Bundesumweltminister Schneider. „Das ist zudem ein wichtiges Signal für den sozialen Klimaschutz. Die Fördermittel für den Umstieg gehen gezielt dorthin, wo sie am meisten gebraucht werden. Damit haben wir jetzt eine gute finanzielle Grundlage, um in der Bundesregierung ein alltagstaugliches Förderprogramm zu entwickeln.“

Den nun dementierten Berichten zufolge sollte die neue Kaufprämie am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Der staatliche Zuschuss sollte bis zu 4.000 Euro betragen, wenn das gewünschte Modell einen Netto-Listenpreis von unter 45.000 Euro aufweist. Das Fahrzeug sollte zudem einen reinen Elektroantrieb haben und nachweislich weniger als 50 CO₂ pro Kilometer ausstoßen. Auch der Kauf gebrauchter Stromer sollte gefördert werden.

Automobildialog im Kanzleramt am 9. Oktober 2025

Zum Ergebnis des Automobildialogs im Kanzleramt am 9. Oktober 2025 erklärte der Bundesumweltminister: „Wir haben heute deutlich gemacht, dass wir als Politik bereit sind, die Automobilindustrie zu unterstützen. Aber wir erwarten im Gegenzug auch, dass sie sich zum Standort Deutschland bekennt und Arbeitsplätze hier erhält und schafft. Alle in der Industrie wissen: Die Zukunft ist elektrisch. Die Investitionen gehen längst in die Elektromobilität. Das haben Unternehmen und Betriebsräte auch deutlich gemacht.“

Schneider weiter: „Wir haben heute nicht den Rückwärtsgang in die alte Verbrennerwelt eingelegt. Sondern wir haben einen flexibleren, sozialeren Übergang in die neue Welt beschrieben.“ Die Botschaft der Politik an die Unternehmen sei klar: „Wir stehen zu den Klimazielen im Verkehr. Die Zukunft der Mobilität ist klimaneutral. Zugleich sind wir bereit, auf dem Weg dahin mehr Flexibilität und mehr technologische Optionen zuzulassen. Diese Flexibilitäten müssen und können ausgeglichen werden durch mehr Klimaschutz in anderen Teilbereichen des Verkehrs – zum Beispiel, indem Autos mit grünem Stahl gebaut werden. Das ist eine neue Idee, die die EU-Kommission gründlich und wohlwollend prüfen sollte. Denn so könnte man eine neue Nachfrage nach grünem Stahl schaffen und damit einen wichtigen Fortschritt für eine klimaneutrale Industrie organisieren. “

Der jüngste Automobilgipfel sei kein Endpunkt. „Für mich ist es ein Ausgangpunkts für einen langfristigen Dialog. Denn Politik, Unternehmen und Arbeitnehmer müssen hier zusammenarbeiten, um den Weg in die klimaneutrale Zukunft erfolgreich zu schaffen“, so Schneider abschließend.