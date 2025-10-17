Nio: Software-Update bringt mehr Funktionen, verbessertes Erlebnis

Elektroautobauer Nio das neue Software-Update Banyan 2.4.2 für sein zentrales Betriebssystem angekündigt. Dieses Update wurde laut den Chinesen speziell für den europäischen Markt entwickelt und bringt diverse Neuerungen, die das Fahrerlebnis verbessern soll – von Ladeinformationen über Navigation bis hin zur KI-Assistenz NOMI.

Das Banyan-System, das als Herzstück aller Nio-Fahrzeuge dient, basiert auf einer modernen Hardware- und Softwarearchitektur und wird regelmäßig per Firmware-Over-the-Air (FOTA) aktualisiert. Mit dem aktuellen Update wird das 19. FOTA-Update seit Ende 2022 in Europa ausgespielt, insgesamt gab es den Angaben nach rund 450 Optimierungen.

Ein besonderer Schwerpunkt des jüngsten Updates liegt auf der Verbesserung von NOMI, der fahrzeuginternen Künstliche Intelligenz (KI) mit GPT-Technologie. Die „Trivia“-Funktion wurde erweitert, sodass NOMI nun auch Fragen zu Themen wie Literatur, Mode oder Gesundheit beantworten kann.

Auch das Laden des Fahrzeugs wurde optimiert. Die Anzeige der verfügbaren Ladeleistung ist nun genauer, da mehr Datenquellen berücksichtigt werden. Zudem wurde die Kommunikation mit Gleichstrom-Schnellladern (DC) des europäischen Herstellers Alpitronic verbessert. Neu ist auch, dass das Elektroauto über externe Faktoren informiert, die die Ladeleistung beeinflussen könnten.

Im Bereich Navigation wurden mehrere visuelle Verbesserungen umgesetzt. Eine sogenannte Turn-Bubble zeigt bei aktiver Navigation nun an der nächsten Abzweigung sowohl die Richtung als auch den Straßennamen an. Zusätzlich werden im Turn-by-Turn-Panel offizielle Verkehrszeichen angezeigt. Das System geht zudem besser mit gesperrten Routen um: Gibt es keine befahrbare Alternative, informiert es nun über die Sperrung und deren Lage, anstatt nur eine Fehlermeldung auszugeben.

Im Waschmodus lässt sich jetzt der Leerlauf durch das Symbol N (Neutral) einstellen, was die Nutzung von Waschanlagen vereinfachen soll. Die Positionierungsgenauigkeit an Nios Batteriewechselstationen wurde ebenfalls verbessert, das Zusammenspiel zwischen Parkfunktion und Wechselstation soll nun stabiler und effizienter sein.

Ein weiterer Bestandteil des Updates betrifft das Radioprogramm: In der Medien-App wurde ein Bereich „Public Value“ eingeführt, der über 100 deutsche Sender auflistet – lokal, regional und national. Damit erfüllt Nio die Anforderungen des Medienstaatsvertrags, der eine einfache Auffindbarkeit öffentlich relevanter Angebote vorschreibt.