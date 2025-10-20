Subaru teasert Elektro- und Verbrenner-STI-Konzepte

Subaru wird Ende des Monats bei der Japan Mobility Show zwei STI-Konzepte enthüllen. Im Vorfeld zeigen die Japaner Teaser. Während eines der Fahrzeuge ein Verbrenner sein soll, handelt es sich bei dem anderen wohl um ein Elektroauto.

Das E-Modell wird als Performance-E STI Concept bezeichnet und basiert laut Berichten auf der elektrifizierten Performance-Plattform, die der Autohersteller seit der Einstellung des WRX STI mit Verbrennungsmotor angekündigt hat. Subaru spricht von der „Zukunft der Performance-Szene“ und kündigt einen „komfortablen, geräumigen Innenraum“ sowie Fahrspaß an.

„Ein Konzeptmodell für ein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), das die Zukunft der Performance-Szene repräsentiert und die neue Generation von Subaru anführt“, so das Unternehmen. „Es kombiniert aufregende ästhetische Proportionen mit herausragender Aerodynamik und Praktikabilität und verfügt über ein Design, das an die Tradition der Marke anknüpft und gleichzeitig eine fahrerfreundliche Anordnung sowie einen komfortablen, geräumigen Innenraum bietet. Durch die Integration verschiedener innovativer Technologien bietet dieses Konzeptmodell intuitive, aufregende Fahrerlebnisse.“

Details zu dem elektrischen STI gibt es noch keine. Subaru möchte sich zwar auch bei ganz sportlichen Autos dem E-Antrieb zuwenden, Verbrenner-Technik bleibt aber im Fokus des Herstellers. Das zweite angekündigte Konzept, der Performance-B STI, ist offiziellen Angaben nach ein Verbrenner mit Boxermotor-Allradantrieb. Das Teaserbild scheint die Scheinwerfer des Impreza zu zeigen, dessen Plattform demnach wie bei den klassischen WRX-STI-Modellen die Basis stellen könnte.

Bei der Vorstellung des neuen elektrischen Trailseeker EV auf der New York Auto Show sagte vor einigen Monaten Subaru-Europa-Chef David Dello Stritto, dass es Pläne gebe, „die Sportlichkeit in Subaru zurückzubringen“. Die Kunden in Europa würden mit der Marke vor allem Sicherheit, Spaß und Robustheit verbinden. „Fragen Sie den Durchschnittsbürger, was Subaru bedeutet, und er wird STI sagen. Das kann man nicht von Subaru trennen“, so Stritto. „Also müssen wir Subaru die Sportlichkeit zurückgeben.“

Mehr E-Autos, aber Fokus weiter auf Verbrennern

Subaru hat im Juli drei neue Elektroautos für Europa vorgestellt. Eines davon ist ein Update des Mittelklasse-SUV Solterra, das bisher der einzige Vollstromer im Programm war. Der Fokus liegt künftig aber nicht auf reinen E-Autos: Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung – insbesondere durch neue Zölle der USA – hat das Unternehmen seine Pläne für die Elektrifizierung angepasst.

Subaru hat vor, den Produktionsanteil von Verbrennungs- und Hybridfahrzeugen zu erhöhen. Zuvor hatte man verkündet, alle Fahrzeuge in der ersten Hälfte der 2030er-Jahre zu elektrifizieren, entweder mit Standard- oder Plug-in-Hybridantrieb oder mit vollelektrischen Batteriesystemen. Nun peilt man nach 2030 nur noch eine 50-prozentige Elektrifizierung an.