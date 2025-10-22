Über 2.000 Wissenschaftler drängen auf ehrgeiziges EU-Klimaziel

Mehr als 2.000 europäische Wissenschaftler, darunter knapp 50 aus Deutschland, appellieren in einem offenen Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs, ein ambitioniertes Klimaziel für das Jahr 2040 festzulegen. Sie warnen, dass sich die politische Diskussion zunehmend von den wissenschaftlichen Erkenntnissen entferne.

„Vor dem EU-Gipfel rufen wir die Entscheider dazu auf, an der Wissenschaft und am Pariser Klimaabkommen festzuhalten“, schreiben sie. Ein unzureichendes Ziel könne dazu führen, dass Europa seine internationalen Verpflichtungen verfehle.

Bisher hat die EU sich auf Klimaziele für 2030 und 2050 verständigt. Ein Ziel für 2040 ist laut EU-Klimagesetz verpflichtend. Die EU-Kommission schlug im Juli vor, die Emissionen bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Drei Prozentpunkte dieser Reduktion sollen über internationale Kompensationen erreicht werden dürfen. Noch müssen die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament dem Vorschlag zustimmen.

Doch in mehreren Ländern regt sich Widerstand gegen das vorgeschlagene Ziel. Polen, Tschechien, Italien und Ungarn halten die Pläne für zu ehrgeizig. Beim EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag soll über den Vorschlag diskutiert werden. Die Forscher betonen die Dringlichkeit der Entscheidung und fordern, dass die EU bei der Weltklimakonferenz im November in Brasilien mit einem klaren und ehrgeizigen Plan auftritt.

90-Prozent-Ziel „existenzielle Notwendigkeit“

Sie bezeichnen das 90-Prozent-Ziel nicht nur als politische Entscheidung, sondern als „existenzielle Notwendigkeit“, um Europas Zukunft zu sichern. Darüber hinaus sehen sie wirtschaftliche Chancen bei konsequenter Umsetzung, darunter geringere Stromkosten, neue Arbeitsplätze und massive Einsparungen bei fossilen Energieimporten.

Auch rechtlich könnte ein schwächeres Klimaziel problematisch sein. In einem Rechtsgutachten im Auftrag der Grünen warnen die Juristen Roda Verheyen und Johannes Franke vor erheblichen Risiken. Ein Reduktionsziel unterhalb von 90 Prozent könnte rechtliche Unsicherheiten verursachen und die EU-Mitgliedstaaten gegenüber Drittstaaten haftbar machen. Bereits der Vorschlag der Kommission wird von den Juristen laut dem Spiegel als „hoch problematisch“ eingestuft.

Insbesondere der Plan, einen Teil der Emissionsminderungen über internationale Zertifikate zu kompensieren, wird kritisiert. Dies sei rechtlich nicht ausreichend und könnte zu gerichtlichen Anfechtungen führen, falls europäische oder nationale Gesetze auf einem unzureichenden Ziel basieren.

Unterstützung für den Kommissionsvorschlag kommt aus Deutschland. Bundesumweltminister Carsten Schneider äußerte die Erwartung, dass Bundeskanzler Friedrich Merz sich beim EU-Gipfel klar für das 90-Prozent-Ziel einsetzen werde. „Deutschland hat sich festgelegt, nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern auch durch unsere nationalen Gesetze“, sagte der SPD-Politiker und betonte die Vereinbarkeit von Klimaschutz und wirtschaftlichen Interessen.