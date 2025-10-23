Iveco präsentiert Elektro-Minibus eDaily LE mit niedrigem Einstieg

Iveco Bus hat mit dem eDaily LE eine vollelektrische Minibus-Variante des Transporters Daily vorgestellt, die speziell für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in urbanen Gebieten entwickelt wurde. Das „LE“ im Namen steht für „Low Entry“ und bezeichnet den niedrigen Einstieg, der den Zugang für alle Fahrgäste erleichtern soll.

Der elektrische Minibus bietet 13 Sitzplätze und Platz für insgesamt bis zu 27 Passagiere. Mit einer Länge von 7,60 Metern ist er deutlich kürzer als herkömmliche Standardbusse mit 12 Metern, was ihm Vorteile bei der Wendigkeit in engen Stadtzentren verschafft.

Das Fahrzeug basiert auf dem bereits 2022 vorgestellten vollelektrischen Transporter eDaily und ist sowohl als Links- als auch als Rechtslenker verfügbar. Kunden können zwischen drei oder vier Lithium-Ionen-Batteriepaketen wählen, wobei jedes eine Kapazität von 37 kWh aufweist. Die maximale Akkukapazität beträgt damit 148 kWh, was eine Reichweite von bis zu 270 Kilometern ermöglicht.

Iveco nennt noch keine genauen Ladeleistungen, gibt jedoch an, dass eine Schnellladung an einer passenden Gleichstrom-Station (DC) in zwei Stunden möglich sein soll. Das Laden an einer Wechselstromquelle (AC) soll etwa zehn Stunden dauern.

Das Design des eDaily LE ist auf Barrierefreiheit ausgelegt. Neben dem abgesenkten Einstieg sind Haltegriffe und eine seitliche Rampe integriert, die das Einsteigen für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste wie Rollstuhlfahrer erleichtern sollen. Zur Ausstattung gehören außerdem ein 15-Zoll-Monitor, ein Videoüberwachungssystem sowie USB-Anschlüsse an jedem Sitzplatz.

Den eDaily gab es bereits in einer Minibus-Version ohne niedrigen Einstieg mit Treppe. Diese Variante ist nur mit drei 37-kWh-Batteriepacks erhältlich, nicht aber mit vier wie der neue eDaily LE.