BMWs neuer Elektro-3er soll breite Auswahl bieten, darunter M- und Touring-Versionen

Auf den seit Kurzem bestellbaren iX3 folgt 2026 die neue Generation der Mittelklasse-Limousine 3er als zweites Modell auf BMWs Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Von offizieller Seite werden bislang nur getarnte Vorserienfahrzeuge gezeigt. Das Portal Autocar will aber schon mehr zu der nächsten Neue-Klasse-Baureihe wissen.
Während es vom X3 hierzulande schon eine vollelektrische Ausführung gab, verkauft BMW den 3er bisher nur in China als reinen Stromer. Der nächste i3 auf Basis der Neuen Klasse wird in Europa seine Premiere feiern. Er wird laut Autocar mit verschiedenen Leistungsstufen angeboten, darunter als besonders leistungsstarker elektrischer M3. Das Debüt-Modell soll wie beim neuen iX3 die Version 50 xDrive sein.
Für die Allrad-Limousine wird demnach die gleiche Leistung von 345 kW/469 PS wie beim E-SUV erwartet. Die Energie soll ebenfalls von einer 108,7-kWh-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie stammen. Damit kommt der iX3 auf eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern. Die Limousine dürfte mit ihrer besseren Aerodynamik und wohl auch weniger Gewicht noch einmal darüber liegen. Schnellladen gelingt mit der 800-Volt-Architektur der Neuen Klasse mit bis zu 400 kW, damit kann der iX3 seine Batterie in 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.
Der nächste, international angebotene i3 wird Autocar zufolge durch eine umfassend überarbeitete Version der 3er-Reihe mit Benzinmotor ergänzt. Diese soll weiterhin auf der für mehrere Antriebe geeigneten CLAR-Architektur basieren, jedoch mit der Designsprache der Neuen Klasse und der neuesten Bordtechnik ausgestattet werden.
3er baut künftig auf Neue-Klasse-Entwicklungen auf
Das Konzept „Vision Neue Klasse“ gibt einen Vorgeschmack darauf, wie die Elektro- und Verbrennerversionen der 3er-Reihe zukünftig aussehen werden. Die neue Designsprache bringt insbesondere auch eine frische Interpretation des BMW-Kühlergrills. Im Innenraum wird der i3 das neue BMW Panoramic iDrive bieten, das bereits im iX3 zu sehen ist.
Noch mehr als beim SUV iX3 dürfte bei der Elektro-Limousine i3 die laut BMW mit der Neuen Klasse mögliche Fahrdynamik zum Tragen kommen. Der Schlüssel dazu ist die neue zentralisierte Computerarchitektur, die auf einer deutlich reduzierten Anzahl von Prozessorchips basiert. Dazu gehört das „Heart of Joy”-System, das alle Steuerungen für das Fahrerlebnis vereint, um schnellere Reaktionen zu ermöglichen.
Nach Informationen von Autocar wird der neue i3 auch eine Touring-Variante erhalten. Limousine und Kombi sollen in mehreren Ausführungen mit verschiedener Antriebs- und Batterieleistung angeboten werden. Später soll es auch einen ersten rein batteriebetriebenen M3 geben, der laut dem Bericht eigene E-Antriebs- und Batterie-Komponenten erhält. Hier wird ein Set-up aus gleich vier Elektromotoren erwartet, das BMW schon seit einiger Zeit mit einem Prototyp testet.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Meine Information zu den Prod.uktionsstarts des i3 geht leider nicht durch, weil
„Moderation Bli Bla Blubb“… das ist echt so nervig…
M. meint
Ja, aber tröste dich: das Problem haben wir hier alle.
brainDotExe meint
Mit das spannendste Auto im nächsten Jahr.
Wobei ich eher auf die nächste Generation i4 in 3 Jahren schiele. Hoffentlich dann auch als zweitüriges Coupé als i4 M, das könnte mein nächster Daily werden.
Aber im i3/i4 von den 108 kWh Akku auszugehen halte ich für falsch. Der iX3 verwendet die 46120er Zellen, in den Limousinen kommen die flacheren 4695er zum Einsatz.
Ich gehe mal von um die 95 kWh im i3/i4 aus.
M. meint
So hatte ich das auch geglaubt, man hört aber ständig widersprüchliche Informationen zur Batterie beim iX3.
Ich denke aber auch, dass 108,7 kWh fast schon zu viel des Guten in einem i3 sind. 90 bis 95 kWh wären „eigentlich genug“.
Aber es nutzt nix, wir müssen bis zur Vorstellung warten.
M. meint
Der iX3 scheint auf die 4695 zu setzen – ich hatte die 46120 vermutet. Schon krass, was da inzwischen „geht“. Vor allem auch, was an Kapazitäten für größere Modelle noch kommen könnte: Linear hochgerechnet käme eine in Länge und Breite gleiche „120er“ Batterie auf 137 kWh. So etwas könnte sich im iX5 oder iX7 finden.
Wenn der i3 mit der gleichen Batterie wie der iX3 kommt, liegt der im WLTP sicher 5-8% über dem iX3, also ca. 840 bis 865 km. Und das mit dem Allradler mit 470 PS. Falls man einen „LR RWD“ bringen würde, kratzt der an der 900 km-Marke. Fast unglaublich.
Und auf der Autobahn, wo der Luftwiderstand wichtiger ist, wird der reale Abstand noch größer ausfallen. 500 km bei „normaler“ Geschwindigkeit sind nicht mehr das Limit. 1000 km mit 2 höchstens 10-minütigen Ladestops sind locker drin.
Ich denke, dass wir langsam in die Bereiche kommen, wo noch mehr Reichweite – ohne Wohnanhänger und ohne Geschwindigkeitsrekorde – nicht mehr viel bringt. In Zukunft wird es vor allem darum gehen, die Kosten weiter zu senken, um vernünftige Reichweiten bei hoher Ladeperformance in kleinere Fahrzeuge zu bekommen.
CJuser meint
… und Gewichtsreduzierung. Ich denke, dass wird der größte Vorteil der Feststoffzellen werden.
Ich denke, dass BMW wie Mercedes-Benz beide Zellformat verbaut. 4695 und 49120. Selbst die C-Klasse EQ soll deren hohen Zellen und somit 64 kWh LFP und 94 kWh NMC bekommen.
M. meint
Ja, natürlich auch Gewichtsersparnis. Und damit auch Bauraum.
Die Kosten liegen im Ranking aber deutlich vorne, wetten? ;-)
Langfristig sollten Feststoffbatterien natürlich auch billiger werden als solche mit flüssigem Elektrolyt, immerhin spart man ja Material und Energie bei der Herstellung. Aber der Weg dahin wird noch Jahre dauern, und das wird wie immer von der Oberklasse kommend langsam nach unten durchsickern.
Für die Kompaktklasse ist das ein Thema für die frühen 2030er Jahre, schätze ich.
CJuser meint
Wenn der 50 xDrive schon 345 kW/469 PS bietet, mit was für Leistungswerten werden dann wohl der M60 xDrive und M3 xDrive (+ Competition-Variante) aufwarten?! Grundsätzlich wäre bestimmt auch ein leistungsstarkes Modell nur mit Heckantrieb interessant (auch durch die höhere Reichweite), aber das Interesse hält sich beim aktuellen M3 ja vermutlich schon in Grenzen.
Die technischen Daten der günstigeren Varianten sind aber natürlich nicht weniger interessant, wobei die hohe Nachfrage des 50 xDrive dafür sorgt, dass diese leider erstmal mindestens ein Jahr auf sich warten lassen.
Mäx meint
Es wird zumindest einen 40 RWD geben, also um die 300PS Heckantrieb ;)
Für den M60 erwarte ich eigentlich 3 Motoren, 2x Heck, 1x vorne um am Heck Differentialsperre zu simulieren über Torque Vectoring.
Für das M Modell werden es dann ja deren 4 um volles Torque Vectoring zu bieten.
Bin echt gespannt.
Aber vor allem auf die Batterie des i3…kann mir gar nicht vorstellen, dass die genau so groß sein soll und was dann für Reichweiten drin sind.
M. meint
Ja, diese Modelle sehe ich auch. Ich hoffe auch auf einen „Long Range RWD“, der in die Fußstapfen des i4 40 treten könnte, nur mit nochmal deutlichgrößerer Reichweite. Ich glaube aber, dass man den großen Akku den RWD-Modellen vorenthalten wird.
Mäx meint
Hab gerade nochmal nachgeschaut:
Model range: 20, 40, 40 xDrive, 50, 50 xDrive, M60 xDrive
Also 20, 40, 50 RWD.
Vermutlich 20 und 40 mit kleinerer Batterie und 50 als quasi Long Range Variante.
Ab 40xDrive dann vielleicht immer große Batterie.
M. meint
Das „Problem“ eines heckgetriebenen M3 sind die Quartettwerte. Nur eine angetriebene Achse zu haben, das kostet 1-2 Sek. auf 100, und das ergibt hämische Kommentare von Fans anderer Marken zu Carwow-Videos, dass ihre Autos besser wären ;-)
Also muss man den Allradler zumindest im Angebot haben. Daraus dann im Fahrbetrieb einen Hecktriebler zu machen, ist ja nur Software.
brainDotExe meint
Rein theoretisch könnte man auch zwei Motoren an den Hinterrädern verbauen.
M. meint
Du kannst auch 8 Motoren an die Hinterachse bauen, das ändert nichts am „Problem“ der begrenzten Traktion, die im Stammtischbeschleunigungstest halt etwas Zeit kostet.
MrBlueEyes meint
Produktionsstarts laut informierten Kreisen:
(alle Angaben ohne Gewähr natürlich)
iX3 40 RWD und M60: 07 / 2026
iX3 40 xDrive: 11 / 2026
i3 (inkl. Touring ?) 50 xDrive: 07 2026
i3 (inkl. Touring ?) 40 xDrive: 11 2026
i3 M60 xDrive: 03 2027
Modell-Range i3: 20, 40, 40 xDrive, 50, 50 xDrive, M60 xDrive
Sprich, als nächstes darf man sich auf den i3 50 xDrive ab schon Juli nächsten Jahres freuen.
Mäx meint
Bitte was?!
Der i3 bekommt die gleiche Batterie wie der iX3?
Das glaube ich erst wenn es so kommt.
Dann ist die E Mobilität durch. Das könnten glatt 900-1.000km nach WLTP werden.
Mit ~20 Minuten Ladezeit kann da wirklich keiner mehr meckern!
Definitiv der Anwärter auf mein nächstes Fahrzeug als Touring :)
Deity meint
Ich bezweifle noch, dass auch die Limousine den großen 108kWh Akku bekommt. Das wäre schon ein starkes Stück von BMW in dieser Klasse.
Und das die Touring Variante kommen wird ist denke ich soweit klar. Für mich stellt sich eher die Frage wann. Normalerweise kommt der Touring immer ein halbes Jahr nach der Limousine. Das hieße dann Vorstellung im Herbst 2026.
Aber bisher fahren da ja leider noch keine Erlkönige von herum. Ich befürchte das dauert noch etwas länger.