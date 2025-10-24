BMWs neuer Elektro-3er soll breite Auswahl bieten, darunter M- und Touring-Versionen

Auf den seit Kurzem bestellbaren iX3 folgt 2026 die neue Generation der Mittelklasse-Limousine 3er als zweites Modell auf BMWs Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Von offizieller Seite werden bislang nur getarnte Vorserienfahrzeuge gezeigt. Das Portal Autocar will aber schon mehr zu der nächsten Neue-Klasse-Baureihe wissen.

Während es vom X3 hierzulande schon eine vollelektrische Ausführung gab, verkauft BMW den 3er bisher nur in China als reinen Stromer. Der nächste i3 auf Basis der Neuen Klasse wird in Europa seine Premiere feiern. Er wird laut Autocar mit verschiedenen Leistungsstufen angeboten, darunter als besonders leistungsstarker elektrischer M3. Das Debüt-Modell soll wie beim neuen iX3 die Version 50 xDrive sein.

Für die Allrad-Limousine wird demnach die gleiche Leistung von 345 kW/469 PS wie beim E-SUV erwartet. Die Energie soll ebenfalls von einer 108,7-kWh-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie stammen. Damit kommt der iX3 auf eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern. Die Limousine dürfte mit ihrer besseren Aerodynamik und wohl auch weniger Gewicht noch einmal darüber liegen. Schnellladen gelingt mit der 800-Volt-Architektur der Neuen Klasse mit bis zu 400 kW, damit kann der iX3 seine Batterie in 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.

Der nächste, international angebotene i3 wird Autocar zufolge durch eine umfassend überarbeitete Version der 3er-Reihe mit Benzinmotor ergänzt. Diese soll weiterhin auf der für mehrere Antriebe geeigneten CLAR-Architektur basieren, jedoch mit der Designsprache der Neuen Klasse und der neuesten Bordtechnik ausgestattet werden.

3er baut künftig auf Neue-Klasse-Entwicklungen auf

Das Konzept „Vision Neue Klasse“ gibt einen Vorgeschmack darauf, wie die Elektro- und Verbrennerversionen der 3er-Reihe zukünftig aussehen werden. Die neue Designsprache bringt insbesondere auch eine frische Interpretation des BMW-Kühlergrills. Im Innenraum wird der i3 das neue BMW Panoramic iDrive bieten, das bereits im iX3 zu sehen ist.

Noch mehr als beim SUV iX3 dürfte bei der Elektro-Limousine i3 die laut BMW mit der Neuen Klasse mögliche Fahrdynamik zum Tragen kommen. Der Schlüssel dazu ist die neue zentralisierte Computerarchitektur, die auf einer deutlich reduzierten Anzahl von Prozessorchips basiert. Dazu gehört das „Heart of Joy”-System, das alle Steuerungen für das Fahrerlebnis vereint, um schnellere Reaktionen zu ermöglichen.

Nach Informationen von Autocar wird der neue i3 auch eine Touring-Variante erhalten. Limousine und Kombi sollen in mehreren Ausführungen mit verschiedener Antriebs- und Batterieleistung angeboten werden. Später soll es auch einen ersten rein batteriebetriebenen M3 geben, der laut dem Bericht eigene E-Antriebs- und Batterie-Komponenten erhält. Hier wird ein Set-up aus gleich vier Elektromotoren erwartet, das BMW schon seit einiger Zeit mit einem Prototyp testet.