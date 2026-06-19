Maserati: GranTurismo, GranCabrio, Grecale aktualisiert auch wieder als E-Autos

Der neue Maserati Grecale sowie der neue GranTurismo und das neue GranCabrio markieren den Start einer überarbeiteten Modellpalette, die laut den Italienern Design, Eleganz, Leistung, Handwerkskunst und einen auf den Menschen ausgerichteten Technologieansatz vereint. Die elektrischen „Folgore“-Versionen wurden weiterentwickelt. „Mit der neuen Modellpalette stärken wir jene unverwechselbare Qualität, die uns seit jeher auszeichnet: das italienische Grand Touring“, so COO Santo Ficili.

Der neue GranTurismo und das neue GranCabrio präsentieren sich mit überarbeitetem Exterieur und weiter verfeinertem Interieur. Beide Modelle wurden den Angaben zufolge in den für das Fahrgefühl entscheidenden Bereichen weiterentwickelt. Eine neue Abstimmung von Motor und Getriebe sorgt demnach für direkteres Ansprechverhalten, während der akustische Charakter weiter verfeinert wurde. Serienmäßig verfügen alle Versionen über Allradantrieb sowie Luftfederung mit verstellbarer Abstimmung und Höhenregulierung.

Besonderes Augenmerk legt Maserati auf die rein mit Strom betriebenen Folgore-Modelle. GranTurismo Folgore und GranCabrio Folgore leisten 552 kW/751 PS (zuvor 610 kW/829 PS) und verfügen über Torque Vectoring. Der GranTurismo Folgore erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h, das GranCabrio Folgore 290 km/h. Verfügbar sind daneben auch Verbrenner-Varianten mit V6-Motoren.

Die Folgore-Technologie basiert auf einem 800-Volt-System mit drei Elektromotoren und einer 92,5-kWh-Batterie in T-förmiger Geometrie. Zwei voneinander entkoppelte Hinterachsmotoren ermöglichen eine präzise Drehmomentverteilung. Zur Serienausstattung gehört das AWD-Disconnect-System, das den Antrieb innerhalb von 500 Millisekunden an die Hinterachse verlagern kann. Ein neuer Energiemanagement-Algorithmus ermöglicht dem GranTurismo Folgore eine Reichweite von über 400 Kilometern.

Auch Design und Aerodynamik wurden überarbeitet. Die Frontpartie erhielt neue Lufteinlässe, einen externen Luftschleier und einen zentralen Splitter. Hinzu kommen neue Klarglaslinsen am Heck, neue Felgenoptionen sowie sieben zusätzliche Außenfarben. Im Innenraum wurden unter anderem ein neues Lenkrad, eine überarbeitete digitale Maserati-Uhr, neue Bedienelemente und eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche eingeführt. Neu ist zudem ein System zur Erkennung von Ablenkung und Müdigkeit des Fahrers.

Das weiter 410 kW (558 PS) starke SUV Grecale wurde technisch und optisch weiterentwickelt. Die Frontpartie fällt markanter und tiefer aus, während im Innenraum sämtliche Kontaktpunkte zwischen Fahrer und Fahrzeug überarbeitet wurden. Der elektrische Grecale Folgore bietet eine Reichweite von bis zu 431 Kilometern und verfügt weiterhin über das AWD-Disconnect-System. Durch aerodynamische Optimierungen, neue Energiemanagement-Algorithmen und effizientere Reifen steigt die Reichweite je nach Radgröße zusätzlich an. Verfügbar bleiben daneben auch Versionen mit Verbrennungsmotor.

Beim Design erhält der Grecale neue Frontstoßfänger und einen neu gestalteten Kühlergrill. Ergänzt wird das Angebot durch neue Felgendesigns und die Lackierung Grigio Lamiera Shiny. Im Innenraum kommen ein neues Lenkrad mit achteckiger Geometrie, eine überarbeitete Digitaluhr und ein neu gestalteter Gangwahlhebel mit kapazitiver Haptik-Technologie zum Einsatz. Hochwertige Materialien wie Holz, Carbon und Leder prägen die Gestaltung.

Zur Ausstattung des Grecale zählen unter anderem Luftfederung, der Maserati Intelligent Assistant mit 12,3-Zoll-Ultra-HD-Display, ein konfigurierbares Head-up-Display sowie ein Sonus-faber-Audiosystem mit bis zu 21 Lautsprechern und 1285 Watt Leistung. Zusätzlich stehen mehrere Fahrmodi zur Verfügung, darunter beim Grecale Folgore der Modus „Max Range“ (maximale Reichweite).

Nachhaltigkeitsaspekte spielen laut dem Hersteller ebenfalls eine Rolle. Die Lederausstattungen stammen demzufolge von nach den Standards der Leather Working Group zertifizierten Lieferanten. Ergänzt wird das Angebot durch Originalzubehör von Maserati, das speziell auf die jeweiligen Modelle abgestimmt ist und Handwerkskunst, Innovation sowie die Integration in Design und Leistung verbinden soll.