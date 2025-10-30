Honda Super-ONE soll auch nach Europa kommen

Honda bereitet den Start eines neuen elektrischen Stadtautos für das kommende Jahr vor. Das Modell soll besonders Fahrer ansprechen, die Freude am Fahren suchen, und wird mit einem simulierten Schaltsystem ausgestattet sein. Präsentiert wurde das Fahrzeug auf der Tokyo Motor Show als Super-N Prototype – eine Weiterentwicklung des Super EV Concept, das im Sommer beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien gezeigt wurde.

Der Super-N basiert auf einer Plattform aus Hondas N-Serie für sogenannte Kei Cars, die in Japan wegen ihrer kompakten Abmessungen beliebt sind. Optisch ähnelt er stark dem japanischen N-One E, unterscheidet sich jedoch durch eine breitere Spur, verstärkte Stoßfänger, aerodynamische Lufteinlässe und einen kleinen Spoiler. Damit wirkt das Fahrzeug sportlicher und eigenständiger als sein Schwestermodell.

Honda hat erklärt, die Serienversion des Super-N auch außerhalb von Asien anzubieten, unter anderem in Großbritannien. Regionen mit „starker Nachfrage nach kompakten Elektroautos“ sollen folgen – ob dazu auch Deutschland gehört, bleibt abzuwarten. Die EU arbeitet aber bereits an einer neuen Fahrzeugklasse für kleine Stromer, die dem Segment hierzulande Auftrieb geben könnte.

Technische Details zum Super-N hält Honda bislang zurück. Das Serienmodell dürfte aber zu den kleinsten Elektroautos zählen, die künftig in Großbritannien – sowie möglicherweise einigen EU-Ländern – angeboten werden. Der verwandte N-One E misst knapp 3.400 Millimeter und ist damit rund 200 Millimeter kürzer als der Kleinwagen Fiat 500e. Ob der Super-N denselben 63-PS-Elektromotor (46 kW) erhält, ist noch offen.

Feststeht, dass es den sogenannten Boost-Modus geben wird. Mit diesem liefert der kleine Stromer maximale Leistung und erzeugt künstliche Fahrgeräusche, während er das Schalten mehrerer Gänge simuliert. Laut Honda soll dies „eine verbesserte Fahrdynamik bieten, die für ein Fahrzeug dieser Größe einzigartig ist“. Damit wollen die Japaner ein sportliches Fahrgefühl in einem Segment schaffen, das bisher vor allem durch Zweckmäßigkeit geprägt ist.

Preisangaben gibt es bislang nicht. In Großbritannien soll der Super-N jedoch laut Autocar die Rolle des Einstiegsmodells übernehmen und den kurzlebigen Honda e ablösen. Der Preis wird nach Einschätzung des Portals deutlich unter den 37.000 Pfund (ca. 42.000 Euro) für den Honda e liegen.