Stellantis Pro One CustomFit bietet branchenspezifisch ausgebaute Nutzfahrzeuge

Stellantis Pro One, die Einheit für Nutzfahrzeuge der Marken Citroën, Opel, Peugeot und FIAT Professional, präsentiert das neue Programm CustomFit Personalization jetzt auch für Bestellungen in Deutschland.

Hierbei handelt es sich um zertifizierte Ausbaulösungen ab Werk, die auf den hiesigen Markt abgestimmt sind, komplett aus einer Hand kommen und „ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit und Komfort“ gewährleisten sollen. „Zudem verfügen sie über die gleiche Herstellergarantie wie das Originalfahrzeug und stellen eine schnelle Lieferung ohne Umwege sicher“, wirbt der europäische Autokonzern.

Zum Start des Programms bietet Stellantis Pro One Ladungssicherungspakete von Bott, einem Hersteller von Fahrzeugeinrichtungen, Arbeitsplatzsystemen und Betriebseinrichtungen. Die Pakete umfassen Ladungssicherungsausbauten, bestehend aus Boden- sowie Wandverkleidung, Airline-Schienen sowie weiteres Zubehör.

Für den Citroën Berlingo, Opel Combo und Peugeot Partner beinhaltet die Grundausstattung des Bott-Ausbaus unter anderem:

leichter und feuchtigkeitsabweisender 12-Millimeter-Birkensperrholz-Fußboden mit robuster und rutschhemmender Kunstharzfilmbeschichtung, dazu feuchtigkeitsabweisende Kanten, in Türbereichen mit Kantenschutz aus Aluminium,

Innenwandverkleidung, die sich durch ihr geringes Gewicht und ihre UV-Beständigkeit auszeichnen soll und zudem korrosions- und verrottungsfrei sowie chemikalienbeständig ist,

Zubehör von Bott, darunter ein Systainer Organizer, zwei Zurrgurte mit Haken und Klemme, zwei Zurrgurte mit Haken und Ratsche und ein Kofferhalter.

Für den Citroën Jumpy, Opel Vivaro und Peugeot Expert kommen darüber hinaus Airline-Schienen beidseitig und an der Trennwand hinzu, „mit einer geringen Schienenhöhe und optimaler Schienen-Integration“, heißt es.

Das Ladungssicherungspaket für den Citroën Jumper, Opel Movano und Peugeot Boxer enthält zusätzlich Haltergriffe im Bereich der Schiebe- und Hecktür für einen sicheren Einstieg ins Fahrzeug sowie einen Ladungssicherungskoffer inklusive Halter. In der Ausstattung CustomFit Premium sind die größten Transporter der Marken darüber hinaus mit vier verstellbaren Spannstangen inklusive Spannstangenhalter, drei eingelassenen Airline-Schienen im Boden und Airline-Schienen in der Decke ausgestattet.

CustomFit Personalization ist ab sofort für die leichten Nutzfahrzeuge der Marken Citroën, Opel und Peugeot erhältlich. Die Preise reichen je nach Modellreihe von 999 bis 3.199 Euro. Für die Ausbaulösungen gilt die gleiche Herstellergarantie wie für das Originalfahrzeug. Für die Transporter von FIAT Professional werden die Pakete zu einem späteren Zeitpunkt angeboten.

Von CustomFit-Ausbauten kann auch die zweite Generation der batterieelektrischen Vans profitieren. Sie sind mit 100 kWh Batteriekapazität unterwegs. Je nach Größe des Fahrzeugs, seiner Beladung und dem Streckenzuschnitt liegen die Reichweiten im Realeinsatz Unternehmensangaben zufolge bei 350 bis 400 Kilometern.