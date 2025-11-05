Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen Oktober 2025

Im Oktober 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 250.133 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 7,8 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 64.706 gegenüber dem Vorjahresmonat um -12,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 25,9 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 30.462 Fahrzeugen nach einem Minus von 15,8 Prozent bei 12,2 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 52.425 Neuzulassungen auf ein Plus von 47,7 Prozent und einen Anteil von 21,0 Prozent. Des Weiteren wurden 101.598 Hybride (+19,5 %/40,6 %) neu zugelassen, darunter 30.946 Plug-in-Hybride (+60,0 %/12,4 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,4 Prozent nach unten und lag bei 100,6 g/km.

