Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen Oktober 2025

Im Oktober 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 250.133 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 7,8 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 64.706 gegenüber dem Vorjahresmonat um -12,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 25,9 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 30.462 Fahrzeugen nach einem Minus von 15,8 Prozent bei 12,2 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 52.425 Neuzulassungen auf ein Plus von 47,7 Prozent und einen Anteil von 21,0 Prozent. Des Weiteren wurden 101.598 Hybride (+19,5 %/40,6 %) neu zugelassen, darunter 30.946 Plug-in-Hybride (+60,0 %/12,4 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,4 Prozent nach unten und lag bei 100,6 g/km.
Kommentare
Deity meint
Wenn man ein Auge zu drückt und mal die Mild Hybrid als eigene Einheit sieht, kommen die BEV Zulassungszahlen langsam in Reichweite der Zulassungszahlen für Benziner.
Wäre doch schon, nachdem man die Diesel abgehängt hat, dass auch die nächste Antriebsart bald überholt wird.
Mary Schmitt meint
Tesla Jan-Oct 2025 zu Jan-Oct 2024 – Minus 50,4%. Man hat sich also mehr als halbiert auf Basis des eh schon historisch schlechtem Vorjahresergebnis. Nichts mit, Tesla hat sich erholt, die Leute haben das Musk verziehen. Die Zahlen sprechen da eine andere Sprache: 21% BEV und 0,3% Tesla.
Martin meint
wie oft willste das noch schreiben?
Mary Schmitt meint
Wo findest du einen Jahresvergleich Jan-Oct noch von mir? Oder darf man die KBA-Zahlen nicht kommentieren, wenn es Zahlen sind, die der Tesla-Blase nicht passen?
Martin meint
ich hab mit blasen lassen keine Probleme, im Gegenteil. ;-) :-D
was mich wundert ist deine Beharrlichkeit eine angeblich Nichtigkeit so aufzublasen… *gg
Mary Schmitt meint
Lern mal Deutsch, Martin! Wäre es eine „angebliche Nichtigkeit“, dann müsste jemand behauptet haben, es sei eine Nichtigkeit und du siehst das anders. Beides ist vermutlich nicht der Fall.
brainDotExe meint
Applaus Applaus.
Time has told 😜
Martin meint
na also, geht doch. 500 bis 700 KM WLTP und Ladeleistung +200kW und schwubs kaufen die Leute… wenn sich das jetzt dann noch rumspricht, das man dann noch teils für 10 cents daheim vom PV Dach laden kann, bei 20 kWh Verbrauch… der Markt regelt das schon alleine. Da braucht es keine Peitschenhiebe von Brüssel..
brainDotExe meint
Vollkommen richtig. Inzwischen hat fast jede relevante Marke in den gefragtesten Modellreihen ein BEV Angebot was auch technisch überzeugen kann. Das zeigt sich in den Zulassungszahlen.
Leon meint
Der Großteil der BEVs werden immer noch MEB-Fahrzeuge sein. Aber ich gebe Recht, wenn die nächste Generation sich etabliert hat, iX3 und GLC in der Premium-Klasse und ID.Polo und Co. im Einsteigersegment, werden die Zahlen nochmal deutlich hoch gehen. Das werden wir dann in einem Jahr sehen. Stabile politische Rahmenbedingungen sind trotzdem gut, wie man an der Hilflosigkeit vieler Hersteller, Politiker und Bürgern sieht.
Besser-BEV-Wisser meint
Die Überschrift müsste eigentlich „Rekord Zulassungen im Oktober für Elektroautos und Plug-Ins in 2025“ heißen.
Mary Schmitt meint
Rekordzulassungen bei BEV, epische Klatsche für Tesla
…so passt es noch besser. Nur 750 von 52.425 BEV-Zulassungen. Die Tesla-Oldtimer taumeln in schlimme Verkaufsmonate.
eBikerin meint
Die Überschrift ist seit ewigen Zeiten gleich. Warum sollte man die ändern?