EU könnte noch 2025 neue Klasse für günstige E-Kleinstwagen verkünden

Die Europäische Union könnte laut der Nachrichtenagentur Reuters noch in diesem Jahr ein neues Fahrzeugsegment für kleine Elektroautos bekannt geben. Damit reagiere man auf die mit günstigen Stromern auf den Kontinent drängenden chinesischen Hersteller.
Die EU-Kommission hat demnach daran gearbeitet, eine Zwischenkategorie zwischen Vierradfahrzeugen mit einem Gewicht von einigen hundert Kilogramm und anderen Autos zu schaffen. Damit müssen kleine Elektrofahrzeuge nicht mehr so viel Sicherheitsausstattung und -technik wie ein großes Auto enthalten.
Seit 2024 gelten für alle Neuwagen in der EU zahlreiche verpflichtende Assistenzsysteme, die die Kosten erheblich steigern. Diese Regelungen haben bereits Hersteller dazu veranlasst, das Kleinwagensegment aufzugeben, da die Gewinnspannen zu gering waren.
„Das Ziel der Hersteller ist es, neue Kleinwagen im Preisbereich zwischen 15.000 und 20.000 Euro auf den Markt zu bringen. Da auch regulatorische Auflagen den Preis beeinflussen, werden wir diesen Rechtsrahmen schaffen“, sagte Reuters zufolge kürzlich der EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné. Er strebe an, dass das neue Rahmenwerk in die Ankündigungen der Kommission am 10. Dezember aufgenommen werde.
Das Konzept erinnert an die in Japan beliebten „Kei-Cars“. Diese Leichtautomobile sind durch begrenzte Abmessungen und Motorleistung definiert – ursprünglich 3,40 Meter Länge und 360 Kubikzentimeter Hubraum, heute rund 660 Kubikzentimeter oder Elektromotoren mit maximal 47 kW/64 PS. Kei-Cars genießen steuerliche Vorteile, niedrigere Versicherungsprämien und vereinfachte Zulassungsverfahren, was sie in den japanischen Massenmarkt befördert hat.
Zuletzt haben mehrere Hersteller neue Elektro-Kleinstwagen vorgestellt, die nach Europa kommen könnten – darunter neben Honda und Suzuki aus Japan auch die zum französischen Renault-Konzern gehörende rumänische Marke Dacia.
Kommentare
FrankyAC meint
Warum schafft man diese ganzen Zwangassistenten nicht gleich wieder grundsätzlich ab?!
Der einzig sinnvolle ist doch höchstens der Notbremsassi.
Futureman meint
In dem Segment sollten Autos für unter 10.000€ möglich sein und damit nah an manchen E-Bike-Preisen. Daher ein Riesenmarkt für Senioren, die trocken bleiben wollen.
Dazu viele Teenager vom Dorf, die günstig zu Hause laden können.
eBikerin meint
Teenager dürfen so was nicht fahren. Die Autos sind nur kleiner – aber trotzdem Autos. Also 18Jahre. Ach ja und so nen riesen Markt sehe ich nicht – nen Sandero bekommst du beim Händler ab 12K – nen Aygo auch. Nur weil die dann elektrisch sind wird sich am Markt nichts ändern.
Futureman meint
Ab 12.000€ und unter 10.000€ ist schon ein Unterschied. Und kaum Betriebskosten sind als 18 jähriger Teenager auch nicht unwichtig. Vielleicht gibt es sogar noch 19 jährige Teenager, die den fahren wollen.
Jeff Healey meint
Was ich an der Stelle bemängeln möchte, ist die Fokussierung der EU auf KleinSTwagen, weil viele Menschen in ihrem Alltag oftmals mehr Platz in ihrem Fahrzeug benötigen als ein KleinSTwagen bieten kann. Es ist nicht zielführend, durch zu starke Einschränkungen bei verschiedenen Parametern, wie zum Beispiel Fahrzeuglänge oder Breite, relevante Käufergruppen auszuschließen.
So wird völlig außer Acht gelassen, dass die Fahrzeug-Klasse der Mini- und Kompakt-Vans einstmals Millionen Abnehmer/innen in Europa hatte. Allein vom Opel Meriva A wurden innerhalb knapp 8 Jahren Bauzeit über 1 Millionen Einheiten abgesetzt. Nur ein Minivan von Vielen!
Warum wird diese Fahrzeugklasse, dieses nach wie vor gefragte Fahrzeug-Raumkonzept, nicht inkludiert in den Plänen der EU für technisch entschlackte, günstige E-Autos, und in die elektrifizierte Moderne übertragen? Es ist doch Unsinnig, durch zu rigide Beschränkungen in den Fahrzeug-Parametern den Erfolg der „neuen EU-Klasse(n)“ von vornherein zu minimieren.
Deine Mudder meint
Es gibt Kei-Cars im Busformat. In den 90ern hat man die öfter auch in Deutschland gesehen. Sowas wie Suzuki Super Carry.
Wenn Vans so gefragt wären, hätte man sie nicht weitgehend eingestellt. Der Honda Jazz ist übrigens nahe am Ur-Meriva.
Mary Schmitt meint
Der Kunde will für seine 20 k ein vollwertiges Auto in gescheitem Format. Daher der ID.Everyone, der kein Verzichtsauto sein wird. Verschiedene Minis gibt es ja schon als L6e und L7e. Preise sind teilweise recht fair. Kauft aber keiner! Vielleicht kauft ja ein Chinese nach dem Zusammenbruch Teslas Firmenmantel und bietet ein Model 1 für 10k an?
RudiFaehrtTesla meint
Vielleicht kauft jemand Dich und wirft es dann in den Müll? Würde uns hier wirklich erleichtern!
Jeff Healey meint
„Verschiedene Minis gibt es ja schon als L6e und L7e. Preise sind teilweise recht fair. Kauft aber keiner!“
Genau das ist das Problem. Die L6e und L7e sind keine vollwertigen Autos, mit denen man zum Beispiel auch mal ohne Todesangst auf der Autobahn die Richtgeschwindigkeit mitfahren kann.
Das verhindert eine weitere Verbreitung dieser günstigen Fahrzeuge von vornherein.
Die „neue EU-Fahrzeugklasse“ sollte daher meines Erachtens solche Einschränkungen unbedingt vermeiden, und lediglich bei den überbordenden, teuren Assistenzsystemen sparen, die viele Autofahrer nicht einmal nutzen möchten. Als erstes suche ich in neuen Autos immer den Knopf zum Abstellen des nervigen Gepiepses und Geblinkes. Und ich hasse es, wenn mir das System in Kurven völlig sinnlos, unnötig, irritierend, gar als gefährlich empfunden in die Lenkung eingreift. Bei meinem privaten alten Auto habe ich das Problem nicht, warum sollte ich mir also ein neues zulegen? Es ist in Wahrheit eher ein gewichtiger Grund, das alte Auto weiter zu fahren bis nichts mehr geht.
Bei einer entsprechend entschlackten „neuen Klasse“ würde ich vielleicht wieder ein neues Auto kaufen. Darüber sollten die EU-Entscheider/innen nachdenken.
A-P meint
Mary Schmitt -> „Verschiedene Minis gibt es ja schon als L6e und L7e. Preise sind teilweise recht fair. Kauft aber keiner! “
Falsch!
Ich wohne im ländlichen Bezirk (Bayern). Auf unseren Straßen sind viele Pendler unterwegs, ebenso zahlreiche Azubis und einige Schüler ab 15 Jahren mit Fahrzeugen, die maximal 45 km/h fahren. Die Infrastruktur – insbesondere die Busverbindungen außerhalb der Ortschaften – ist stark eingeschränkt, es fehlen viele Linien.
„Kauft aber keiner!“ stimmt so leider nicht!
prief meint
Für solche Autos gäbe es zwei gar nicht so kleine Nutzergruppen:
1. Die Zweitwagenbesitzer am Land, bei denen der Zweitwagen sicher nicht groß und langstreckentauglich sein muss.
2. Viele Senioren, die damit zum Einkaufen, zum Arzt oder zu den Kindern / Enkeln in der Umgebung fahren wollen in nicht mehr vorhaben lange Strecken mit dem Auto zu fahren.
Für beide Gruppen müssten die Fahrzeuge natürlich preislich gegenüber gebrauchten konventionellen Kleinwagen attraktiv sein und eine (beschränkte) Autobahntauglichkeit sollten sie wohl schon haben.
A-P meint
Korrekt!
In den nächsten Jahren wird es durch die Babyboomer immer mehr Rentner geben. Ich denke, die Nachfrage nach Kleinstwagen wird dadurch sicherlich steigen!
Deine Mudder meint
Senioren wollen SUVs, diese Kleinstwagen müssten dann aussehen wie ein Aygo X oder Suzuki Ignis.
CJuser meint
Ob diese Fahrzeuge auf dem europäische Markt jetzt wirklich so gefragt sein werden? Da fände ich es sinnvoller die Bestimmungen für A-Segment Fahrzeuge (Smart #2 oder VW ID.Lupo – oder wie die heißen werden) zu reduzieren.
Jeff Healey meint
Ja.
Die Fokussierung der EU auf KleinSTwagen ist meines Erachtens nicht zielführend.
Future meint
Billige elektrische Kei-Cars für Europa. So wünsche ich mir das. Danke, Brüssel. Kommt jetzt endlich auch ein Kei-Car von VW fürs Volk für 10.000 Euro?
paule meint
Lass mich kurz überlegen, nö.
Hans Meier meint
Was 10’000.- das muss für 3’000.- über die Bühne :) Hat ja nichts mehr drin im Auto und mit der Massenproduktions-Skalierung geht das.
Vorbild norwegische SUV-Abgabe, deren Erträge kleinen Elektroautobauern zugutekommt wäre eine gute Idee um kleine Autos noch billiger zu machen, die grossen SUV und Firmenflotten subventionieren nicht mehr die Autobauer sondern die Privaten. Ob die Autobauer europäisch oder chinesisch sind spiele dann keine Rolle mehr.
Thomas Claus meint
Kleine günstige Autos finde ich schon begrüßenswert, allerdings müssen sie so konstruiert sein, dass auch größere Menschen rein passen. Ein Danke an Brüssel finde ich jedoch fehl am Platz. Schließlich hat Brüssel die günstigsten kleinen Autos erst vom Markt gedrängt. Aber zumindest sieht man den Fehler wohl ein.