Jaguar wird neues Elektroauto erst 2026 vorstellen

Nach der Einstellung der bisherigen Modellpalette steht bei Jaguar der Start des ersten von drei ganz neuen Fahrzeugen im Fokus. Die Marke positioniert sich künftig als Hersteller von Luxus-Elektroautos. Die Enthüllung der neuesten Baureihe wird nun von diesem auf das nächste Jahr verschoben.

Von dem US-Portal ABC News gefragt, wann der angekündigte Grand Tourer in Produktion gehen wird, sagte Geschäftsführer Rawdon Glover: „Wir werden ihn nächstes Jahr vorstellen und mit der Annahme von Bestellungen beginnen. Die Auslieferung wird dann relativ bald danach beginnen.“ Eigentlich sollte das Elektroauto schon zum Ende dieses Jahres enthüllt werden.

Einen Grund für die Verzögerung nannte der Manager nicht. Dafür korrigierte er die von einigen geäußerte hohe Preiserwartung: Es gab Berichte, nach denen der neue Elektro-GT fast 200.000 US-Dollar kosten könnte. Laut Glover liegt der Preis des neuen elektrischen Jaguars aber bei um die 130.000 Dollar (ca. 113.000 Euro).

Mit dem ersten von den drei geplanten neuen Modellen initiieren die Briten eine radikale Neuausrichtung. Nicht nur die Konzentration auf Elektroautos, auch das Design und die Positionierung des Angebots sind neu konzipiert. Das Management will die schon länger dem indischen Tata-Konzern gehörende Traditionsmarke wieder zu einem exklusiven Autoanbieter machen.

„Es ist in Ordnung, polarisierend zu sein.“

Einen Ausblick auf die künftige Designsprache gibt das vor einem Jahr gezeigte Konzept Type 00. Die Zukunft von Jaguar wird von vielen kritisch gesehen. Dafür sorgt nicht zuletzt die avantgardistische Werbung. „Es ist in Ordnung, polarisierend zu sein. Wir wollen nicht, dass alle sagen: ‚Das ist schön’“, meine der CEO dazu. „Ich denke, großartiges Design polarisiert, egal ob in der Mode, der Architektur oder in anderen Bereichen. Es ist also sehr wichtig, das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, wie unserer Meinung nach ein Jaguar des 21. Jahrhunderts aussehen sollte, und dann daran festzuhalten.“

Der Typ 00 sollte wie kein anderes Auto auf der Straße aussehen, erklärte Glover. „Als der E-Type in den 1960er Jahren in Genf auf den Markt kam, sah er aus, als käme er vom Mars. Es gab nichts Vergleichbares.“ Er habe den Eindruck, dass die überwiegende Mehrheit der Kunden der Neuausrichtung gegenüber positiv eingestellt ist. Man orientiere sich damit auch stärker an den erfolgreichsten Zeiten von Jaguar mit „wunderschönen Limousinen und Sportwagen“, die zu höheren Preisen in kleiner Stückzahl gebaut wurden.

„Der leistungsstärkste Jaguar aller Zeiten“

„Wir glauben also, dass wir es in seinen natürlichen Lebensraum zurückbringen“, sagte der CEO. Der Type 00 gibt dabei keinen exakten Ausblick auf das nächste, auf den Straßen noch stark getarnt erprobte Modell. Dabei handelt es sich dem Markenchef zufolge um einen dem Type 00 ähnelnden viertürigen, „sehr sportlichen“ GT. „Und es wird der leistungsstärkste Jaguar aller Zeiten sein.“

Technische Details verrät das Unternehmen noch nicht. Die Basis für die technische Neuausrichtung mit voraussichtlich drei E-Auto-Reihen stellt die Jaguar Electric Architecture (JEA). Nach Informationen von Medien werden mit dem GT um die 700 Kilometer Reichweite geboten. In etwa 15 Minuten soll sich Strom in die Batterie für um die 320 Kilometer Reichweite ziehen lassen.

Glover bekräftigte den künftigen Fokus auf Elektroautos. Man wolle sich dabei von bisherigen Modellen abheben, die meist wegen der Batterie im Fahrzeugboden sehr hochbeinig und etwa mit kleinen Reifen für mehr Reichweite unterwegs seien. Jaguar wolle ein E-Auto bieten, das „Drama, Größe und Proportionen“ hat, das bei den Betrachtern eine emotionale Reaktion hervorruft. Und es gebe nicht viele Elektroautos, die wirklich Spaß beim Fahren machen.