BBM bemängelt „fatales Preischaos“ an deutschen Ladesäulen

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) bemängelt schon länger die fehlende Preistransparenz und „den halbherzigen Versuch“ zur Novellierung der Ladesäulenverordnung. „Gut gemeint, leider schlecht gemacht. Nach wie vor gibt es keine einheitlichen Preise an der gleichen öffentlichen Ladesäule. Wir begrüßen die Initiative des Landes Baden-Württemberg, für mehr Transparenz und Fairness beim Laden von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladesäulen zu sorgen“, sagt BBM-Geschäftsführer Axel Schäfer.
Wer heute unterwegs laden möchte, stehe immer noch vor einem kaum durchschaubaren Tarifdschungel. Die Preise unterschieden sich je nach Anbieter, Karte oder App teils erheblich. Für betriebliche Mobilitätsverantwortliche sei das weder planbar noch wirtschaftlich sinnvoll. Eine ADAC-Auswertung aus dem Juli 2025 habe aufgedeckt: Hat man keinen Vertrag mit dem Stromanbieter, der die Säule betreibt, zahlt man bis zu 62 Prozent mehr.
Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nennt solche Verhältnisse Wucher, berichtet der BBM. Er sagte der Tagesschau: „Auf einen Blick muss erkennbar sein, was das Laden kostet – wie beim Tanken.“ Mehr als 20 Cent Aufschlag für Fremdkunden seien unangemessen. „Es kann nicht sein, dass man für ein und dieselbe Kilowattstunde zum Teil das Doppelte bezahlt. Das ist nicht zu rechtfertigen. Das ist eigentlich Wucher“, so der Minister.
Unterschiedliche Preisstrukturen, Intransparenz bei den Tarifen und fehlende Vergleichbarkeit machen es laut dem BBM privaten E-Autofahrern und auch den Unternehmen schwer, die Kosten zu kalkulieren. Und damit werde auch ein Umstieg auf Elektromobilität erschwert.
„Möglichkeit schaffen, den eigenen Stromtarif mitzunehmen“
Der BBM unterstützt die Forderungen nach klarer Preisausweisung direkt an der Ladesäule, analog zur Preisangabe an Tankstellen. Nur so könnten Fahrer auf einen Blick erkennen, was sie tatsächlich zahlen. Darüber hinaus spricht sich der Verband für die Möglichkeit aus, den eigenen Stromtarif an jeder Ladesäule nutzen zu können, den man mit seinem Anbieter vertraglich geregelt hat. Dies würde es E-Autofahrern – insbesondere Unternehmen mit entsprechenden Verträgen – ermöglichen, unabhängig vom Ladeinfrastrukturbetreiber zu einem einheitlichen Tarif zu laden.
„Das Mitnehmen des eigenen Tarifs mit einem transparenten, fairen Aufschlag wäre ein wichtiger Schritt hin zu mehr Nutzerfreundlichkeit“, sagt BBM-Geschäftsführer Schäfer. „Wer deutschlandweit unterwegs ist, müsste ansonsten meist viele Verträge und Abos abschließen, um an den günstigsten Tarif des Anbieters zu kommen, das ist unrealistisch und ein Unding“.
Aus Sicht des Verbandes wäre die Umsetzung der genannten Forderungen ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz der Elektromobilität in der betrieblichen Praxis. „Nur wenn das Laden einfach, nachvollziehbar und kostentransparent funktioniert, werden Unternehmen und die Mitarbeitenden leichter in größerem Umfang auf elektrische Fahrzeuge umsteigen und einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende beitragen.“
Daher ruft der Verband Bund und Länder dazu auf, die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zügig zu schaffen, um die Preistransparenz an öffentlichen Ladepunkten sicherzustellen und so die Elektromobilität zu fördern. „Das wäre eine zielführende Lösung.“
Kommentare
MichaelEV meint
Täglich grüßt das Murmeltier… Die Sinnlosigkeit des Durchleitungsmodells sollte mittlerweile hoffentlich fixiert sein.
Aber diese ganze Idee mit dem Haushaltsstrompreis ist doch vollkommen absurd. Wie bilden sich die Preise beim Haushaltsstrom (aus meiner Sicht, Korrekturen sind willkommen):
Die tatsächliche Last der Haushalte ist ohne Smart Meter unbekannt. Dieser Unbekannten versucht man sich mit Schätzungen zu nähern, typischen Lastprofilen von Haushalten. Die Abweichungen waren in der Vergangenheit klein und haben sich vermutlich gut ausnivelliert.
Beim Netzanschluss geht man davon aus, dass die großen Verbräuche mit geringer Gleichzeitigkeit passieren, womit sich zu Gunsten des Kunden niedrigere Netzentgelte ergeben.
In der Zwischenzeit entfernte sich die tatsächliche Last durch PV und zusätzliche Lasten wie BEV und Wärmepumpe weit von den Schätzungen. Lastprofil und Gleichzeitigsfaktor passen zunehmend nicht mehr zu den tatsächlichen Lasten. Die durch die Abweichungen entstehenden Kosten landen nicht irgendwo, sondern vor allem bei anderen Stromkunden (insbesondere den 0815-Haushalten).
Was immer nur Workaround war, weil die tatsächliche Last nicht bekannt war, sollte man jetzt richtig bauen und nicht weiteres Ungemach auf den dysfunktional werdenden Workaround aufladen.
Futureman meint
Wie haben es die Menschen nur bisher geschafft zu tanken? Jede Tankstelle hat andere Preise, dazu ändern die sich noch stündlich. Dazu gibt es verschiedene „Qualitäten“ von Treibstoff, bei denen nicht zu erkennen ist, ob es überhaupt Unterschiede gibt und welchen Zweck sie haben.
Bin ich froh, dass ich die meiste Zeit nur einen Stecker reinstecken muss und meine Wallbox automatisch den günstigsten Strom raussucht.
Jörg2 meint
Im Bereich „Lkw, Fuhrpark“ sind da die ersten Projekte am Laufen. Es gibt Berichte aus dem Fuhrparkbereich, dass die Ladekosten sich mehr als halbiert haben.
Die aktuell getesteten Abrechnungssysteme beziehen die Variablität des Strompreises mit ein und schlagen dem Nutzer preisgünstige Ladezeitfenster vor, die der Disponent nutzen kann (oder halt nicht, da Dienstleistungserfüllung VOR Laderei geht).
In den Diskussionen gehen die Befürworter davon aus, dass im Ergebnis mehr netzdienliches Laden stattfinden wird.
Man geht davon aus, dass die bestehenden Ladeinfrastrukturbetreiber solche Durchleitungsmodelle parallel zum aktuellen Ladetarifgedöns aktiv unterstützen um eine Mehrauslastung ihrer Struktur zu ermöglichen.
eBikerin meint
Tja wie immer fehlt da eine kleine aber wichtige Information: wie hoch soll denn dieser faire Aufschlag sein? Hier schweigen sich immer alle aus, die sowas ins Gespräch bringen.
Sogar Lichtblick, die das ja jetzt als Projekt gestartet haben.
Ohne diese Angabe ist eine Diskussion sinnlos.
Jörg2 meint
eBikerin
Laut Kartellbehörde sollen das die Marktteilnehmer selbst verhandeln. Eine Preisregulatorik lehnt das Kartellamt (bisher?) ab.
eBikerin meint
Tja – und damit sind wir dann wieder am Anfang – ist also auch nichts anderes wie Roaming. Welchen Vorteil bringt es dann noch? Ok du bekommst halt ne Karte/App irgendwas von deinem Stromanbieter – am Preischaos wird sich nichts ändern – und das es billiger wird, wage ich zu bezweifeln, da ja nun ein weiterer Akteur etwas verdienen will.
Jörg2 meint
eBikerin
Die Wirtschaftswissenschaft geht davon aus, dass bei Vergrößerung der Anbieterzahl die Preise sinken.
Der deutsche Gesetzgeber geht von Gesetzestreue aus und unterstellt, dass es unter den jetzigen Marktteilnehmern keine Kartellbildung, keine Preisabsprachen gibt (hat aber sinnvoller Weise die Kartellbehörde am Start).
Ein neuer Akteur, so es keine regulatorischen Schranken gibt, kommt immer dann ins Spiel, wenn die vorhandene Preisstruktur eine hohe Marge und/oder eine uneffektive Kostenstruktur (beides zum Nachteil des Kunden) beinhaltet und er (der neue Anbieter) der Meinung ist, er kann diese Leistung mit einem niedrigeren Endpreis erbringen.
Im Ergebnis fallen die Preise (exakter: das P/L-Niveau verbessert sich; der Markteintritt kann auch über verbesserte Leistung erfolgen und alle Mixerei von P und L).
eBikerin meint
„Die Wirtschaftswissenschaft geht davon aus“
Und wer genau soll das sein?
„der Meinung ist, er kann diese Leistung mit einem niedrigeren Endpreis erbringen.“ Und wie genau macht er das? Dieser Akteur muss den Strom ja auch irgendwo her bekommen, er bezahlt genauso die Netzabgaben und on Top muss er die „Roaminggebühren“ beim Ladeanbieter zahlen. Und verdienen will er auch noch etwas.
Natürlich kann er mit entsprechendem Risikokapital versuchen über Dumpingpreise sich eine hohe Kunden Zahl zu erkaufen und dann den Preis zu steigern-
„Im Ergebnis fallen die Preise“
Oder auch nicht – aber gut werden wir ja sehen wenn Lichtblick das am Laufen hat.
Daniel meint
Langsam steigt der Druck im Kessel – gut so. Der Minister aus Ba-Wü sollte mal seinen Einfluss auf EnBW zur Geltung bringen.
Jörg2 meint
Ich vermute, auch hier wird die Veränderung nicht von den „Großen, Alten“ getrieben werden.