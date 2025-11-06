BMW fährt mit seiner Elektro-Verbrenner-Strategie besser als die Konkurrenz

Der Volkswagen-Konzern hat einen hohen Verlust für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht – maßgeblich verursacht durch die Tochter Porsche, insbesondere deren korrigierte Elektroauto-Strategie. Nun liegen auch die jüngsten Zahlen der deutschen Premiumhersteller BMW und Mercedes vor. Demnach fahren die Bayern vor allem auch mit ihrer eigenen Elektroauto-Strategie aktuell besser.
In den ersten neun Monaten 2025 habe der Münchner Autokonzern mit rund acht Milliarden Euro vor Steuern mehr verdient als die Oberklasse-Rivalen Mercedes, Audi (Teil von Volkswagen) und Porsche zusammen, rechnet das Management vor. Auch den viel größeren Volkswagen-Konzern habe man beim Ergebnis um zwei Milliarden Euro überrundet. Zugleich falle der Rückgang des eigenen Gewinns mit 9,1 Prozent deutlich geringer aus als bei den Konkurrenten. Bei Volkswagen und Mercedes halbierte sich im selben Neun-Monats-Zeitraum der Gewinn. Die Volkswagen-Tochter Porsche meldete sogar 90 Prozent Einbruch.
Man profitiere finanziell davon, weniger stark auf die schnelle globale Elektrifizierung gesetzt zu haben als Konkurrenten, heißt es von BMW. Konzernchef Oliver Zipse sieht die aktuelle globale Nachfrageschwäche schon länger als Beleg für den Erfolg seiner Strategie der „Technologieoffenheit“. BMW bietet auch seine neuesten Modelle nicht nur als E-Auto, sondern zudem als margenstärkere Verbrenner an. Zudem will der Konzern schon bald Wasserstoff-Autos serienreif machen.
Dank seiner neuen Elektro-Modelle könne BMW in diesem Jahr trotz dieser Vielfalt die EU-Flottenziele für den CO₂-Ausstoß einhalten und so Strafzahlungen vermeiden, erklärte das Unternehmen. Anders als Porsche kann BMW also derzeit an seiner eingeschlagenen Strategie festhalten. Diese basiert bisher auf Plattformen, die die Produktion diverser Baureihen als klassische Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektroautos auf denselben Bändern vorsieht. Anders als die deutschen Wettbewerber setzt BMW erst ab diesem Jahr in der Breite auf eine reine Stromer-Plattform.
Breites Modell- und Antriebsportfolio hilft BMW
„Dank unseres breiten Modell- und Antriebsportfolios haben wir unseren weltweiten Absatz gesteigert – mit BMW M und unseren elektrifizierten Fahrzeugen als zentralen Wachstumstreibern“, erklärte Konzernchef Oliver Zipse bei der Vorlage der Neun-Monats-Zahlen. Zum jüngsten iX3, dem ersten Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“, sagte der CEO: „Die Auftragseingänge in Europa liegen deutlich über unseren Erwartungen und belegen das hohe Kundeninteresse.“
Mercedes hat schon länger reine E-Auto-Plattformen im Einsatz, sich aber bei der Modellstrategie vertan. Das eigenständige Design der Vollstromer der Marke mit Fokus auf Effizienz und Aerodynamik kommt nicht an, deshalb werden neue E-Pkw wie bei BMW optisch nah an den Verbrennern sein. Auch Porsche mit im Volkswagen-Konzern geteilten E-Auto-Architekturen hat sich vertan: Die Kunden machen die angekündigte schnelle Umstellung zu hauptsächlich elektrischen Autos nicht mit. Deshalb muss nun viel Geld in neue Verbrenner investiert werden.
Die zuletzt schwächende, weltweit unterschiedlich verlaufende Transformation hin zu batteriebetriebenen Autos ist nicht die einzige Herausforderung für BMW und seine Wettbewerber. Sie trifft die auf Verbrenner spezialisierten deutschen Unternehmen besonders stark und verschafft expandierenden China-Herstellern mit günstigeren Angeboten Vorteile. Für Druck sorgen aber auch die hohen Kosten des Standorts Europa, Fachkräftemangel, neue Zölle und Chip-Knappheit.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Sie haben es geschafft, ihren Kunden das beste Elektroauto anzubieten. Das ist ein Elektroauto, das sich nicht vom Verbrenner unterscheidet. Weder in Optik noch im Preis. Geräubert haben sie vermutlich in erster Linie bei Tesla, denn wo sind sonst 53.000 Elektroautokäufer von denen hin?
VW läuft auch sehr gut. Sie beherrschen dank überlegener Produkte die Segmente Mittelklasse und Kompaktklasse und werden als Nächstes das Segment um 25.000€ elektrisch bedienen. Durch die Skalen kann man sich genau zur richtigen Zeit leisten, die eigene Hauptpreisklasse zu erschließen. Das ist nämlich das Problem von Stellantis und Renault – beiden fehlen die Skalen und damit die Margen.
Futureman meint
Es liegt wohl eher daran, dass BMW-Fahrer immer BMW-Fahrer bleiben und jetzt fast in allen Klassen passende E-Alternativen haben. Hätten sie nur einmal einen Tesla gefahren, wüssten sie, wieviel Innenraum man dort für das gleiche (oder weniger) Geld bekommt.
Inzwischen haben bei BMW ja schon einige E-Modelle eine höhere Reichweite als die Verbrenner-Ausführung. Denke, der E-Anteil wird im nächsten Jahr noch erheblich steigen.
Justin Case meint
Hä?
BEV-Anteil in den ersten 9 Monaten des Jahres:
BMW: 24,5%
VW: 16,8%
Mercedes: 15%
Stellantis: 10,5%
BMW verkauft also mehr BEV, weil sie mehr „teChNiloGiEofFeN“ sind?
Oder hatten andere einfach mit schlechten Produkt- und Mangemententscheidungen zu kämpfen?
Micha meint
Meine Einschätzung: Bei Mercedes waren es tatsächlich schlechte Produktentscheidungen, das Design der BEVs hat einfach nicht genug abgeholt. VW und Stellantis sind Volumenhersteller im unteren und mittleren Preissegment. Hier sind BEVs noch spürbar teurer in der Anschaffung oder deutlich abgespeckt. Bei BMW ist dagegen Design und Preis fast identisch zu den Verbrenner-Modellen, daher der Erfolg.
South meint
Blanker Unsinn. Kein einziger Hersteller hat irgendein Problem mehr Verbrenner vom Band laufen zu lassen. Da ist ganz und gar nix Strategie. BMW hat schon immer seine Hausaufgaben etwas besser gemacht, weil sie sich gar keine so Kostenkapriolen ala VW Konzern leisten könnten. Zudem ist es natürlich im Massengeschäft mit dem Tanker VW deutlich schwerer Geld zu verdienen als in der Premium Nische. BMW hat in der Modellpolitik schlicht den Geschmack der Kunden getroffen, unabhängig vom Antrieb. Bei E Auto zusätzlich. Der iX3 ist ziemlich exakt das, was die Kunden in den Umfragen wollten… zu guter Letzt hat BMW Werke in den USA, hat da kaum Probleme… Porsche hingegen haben die Zölle von Trump voll getroffen.
BMW ist gut im Rennen, keine Frage, aber das hat nur am Rande was mit E Autos zu tun, denn die neuen Modelle sind noch gar nicht in den Zahlen drin…
paule meint
Bei Volkswagen ist einfach der gute Ruf seit Jahren ruiniert. Ein Skandal jagt den nächsten. Ein Griff ins Klo folgt auf den nächsten. Rein in die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln. Es werden externen Firmen hinzugekauft ohne Sinn und Verstand ganze auf Pump ohne Ende. Mal wollen sie Premium, dann wieder nicht. Im Jahrestakt werden die Vorstände getauscht, und mit ihnen die Strategien.
BMW ist es tatsächlich auf Kurs, hätte ich ihn nicht zugetraut aber auch ich bin lernfähig. Fahrzeuge sind leider nichts für unsere Firma, zu teuer.