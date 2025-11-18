ACC-Batteriefabrik in Italien soll vor dem endgültigen Aus stehen

Das Batteriezellen-Joint-Venture Automotive Cells Company (ACC) von Stellantis, Mercedes-Benz und der TotalEnergies-Tochter Saft könnte die angekündigte Fabrik im italienischen Termoli aufgeben. Die Entscheidung stehe kurz bevor und könnte in den kommenden Wochen oder Monaten offiziell bekannt gegeben werden, berichtet die italienische Zeitung Milano Finanza.
Laut den Quellen der Redaktion soll das Management zu dem Schluss kommen, dass das Projekt „aufgrund technischer, finanzieller und strategischer Schwierigkeiten, die das Wachstum bremsen, nicht mehr rentabel ist“. Stellantis-CEO Antonio Filosa soll bei einem Italien-Besuch im Oktober erklärt haben, dass der Autokonzern als größter Anteilseigner eine Entscheidung von ACC bis Jahresende erwarte. Ein ACC-Sprecher erklärte gegenüber Milano Finanza, dass es keinen neuen Stand gebe.
Auch eine in Kaiserslautern geplante Fabrik für Elektroauto-Akkus von ACC ist derzeit in der Schwebe. Ob und wo es in absehbarer Zeit ein weiteres aktives Werk geben wird, ist offen. Die italienische Regierung hatte im September 2024 ihre Förderzusage für Termoli zurückgezogen. TotalEnergies/Saft als ACC-Anteilseigner hat in diesem Februar weitere ACC-Batteriefabriken in Frage gestellt und den Fokus auf die einzige in Betrieb befindliche ACC-Zellfabrik in Frankreich in Douvrin verlangt.
In Douvrin läuft es derweil laut Milano Finanza nicht rund: Die Zeitung schreibt von Ausschussquoten zwischen 15 und 20 Prozent und damit einer verringerten Kapazität zur Lieferung von Akkupacks an Stellantis als derzeit einzigem Abnehmer. „Laut internen Daten wir das Werk die letzten vier Monate des Jahres nicht mehr als 15.000 bis 20.000 Batteriepacks ausliefern können, ein Niveau, das weit unter den Erwartungen liegt, während die Produktionskosten 20 bis 25 Prozent höher sind als die der asiatischen Konkurrenz“, heißt es.
Stellantis soll sich nach Alternativen zu ACC umsehen, um Batteriezellen aus europäischer Produktion zu erhalten. Im Dezember 2024 hatten der Automobilhersteller und der chinesische Batterie-Marktführer CATL den Bau einer LFP-Akkufabrik in Spanien bestätigt. In Saragossa soll Milano Finanza zufolge noch Ende November die Grundsteinlegung für die Batteriefabrik geplant sein.
Kommentare
Jeff Healey meint
Europa ist derzeit abgehängt, steht bei der Batterie-Produktion fast blank da.
Die EU muss sich entscheiden, ob sie eine strategisch wichtige Zukunftstechnologie subventioniert, oder in einer gefährlichen Abhängigkeit verbleiben möchte.
Eigentlich sollte die Entscheidung klar sein.
So sehr ich die chinesischen Batterie-Hersteller schätze, auf die Politik ist weltweit kein Verlass.
Wir sind entweder abhängig vom Öl, oder von Batterien.
Kommt es zur politischen Eskalation, geht Europa über zum Holz-Vergaser für Ärzte, Krankenwagen, Feuerwehr.
Wer dieses Risiko eingehen möchte, sorgt jetzt NICHT vor
eBikerin meint
„Kommt es zur politischen Eskalation“
Dann kommt es darauf an mit wem diese Eskalation kommt. Öl und Gas kann man sich neue Freunde suchen, aber bei Elektronik und Batterien ist gibts wohl ausser China wenig Freunde die man sich suchen kann.
Ganz schlecht wäre übrigens Indien – da kommen die meisten Medikamente her – dagegen sind Batterien eher ein Luxusproblem.
BEV meint
klar … jetzt wird man dann noch das Verbrennerverbot kippen oder entschärfen und langfristig dürfte man sich von einem großen Teil der europäischen Autobauer verabschieden .. ein großteil der Wertschöpfung geht nach China
Futureman meint
Die Marktführer BYD und CATL wird’s freuen. Damit wird ihr Vorsprung gefestigt und sie beherrschen auch weiterhin die wichtigste Zukunftstechnologie.
Dazu gibt Deutschland passend bekannt zig Millionen in unrentable Wasserstoffforschung zu pumpen und die Dinotechnik Gaskraftwerk mit Milliarden zu fördern.
Da wundern sich einige immer noch, warum wir angehängt werden.
eBikerin meint
ACC hatte in Deutschland eine Förderzusage von 400 Millionen – Werk kommt doch nicht. Northvolt hat 700 Millionen bekommen – ist Pleite. Gerade eben hat die EU 643 Millionen für 5 Batterie / Zell Projekte verteilt. Insgesamt wurde 2024 ein Förderpaket für Batterie/Zell Forschung/Produktion von 3 Milliarden freigegeben. Vulcan Energie hat 104 Millionen für Lithiumförderung in Deutschland bekommen usw usw usw
Du tust gerade so, als ob kein Geld bereit gestellt wird.
Ach ja die Dinotechnik Gaskraftwerk wird noch sehr lange gebraucht – oder glaubst du wirklich kann man die sog. Dunkelflaute einfach so mit Batterien überbrücken?
banquo meint
Europa braucht gute Nachrichten aus Douvrin.