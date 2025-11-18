ACC-Batteriefabrik in Italien soll vor dem endgültigen Aus stehen

Das Batteriezellen-Joint-Venture Automotive Cells Company (ACC) von Stellantis, Mercedes-Benz und der TotalEnergies-Tochter Saft könnte die angekündigte Fabrik im italienischen Termoli aufgeben. Die Entscheidung stehe kurz bevor und könnte in den kommenden Wochen oder Monaten offiziell bekannt gegeben werden, berichtet die italienische Zeitung Milano Finanza.

Laut den Quellen der Redaktion soll das Management zu dem Schluss kommen, dass das Projekt „aufgrund technischer, finanzieller und strategischer Schwierigkeiten, die das Wachstum bremsen, nicht mehr rentabel ist“. Stellantis-CEO Antonio Filosa soll bei einem Italien-Besuch im Oktober erklärt haben, dass der Autokonzern als größter Anteilseigner eine Entscheidung von ACC bis Jahresende erwarte. Ein ACC-Sprecher erklärte gegenüber Milano Finanza, dass es keinen neuen Stand gebe.

Auch eine in Kaiserslautern geplante Fabrik für Elektroauto-Akkus von ACC ist derzeit in der Schwebe. Ob und wo es in absehbarer Zeit ein weiteres aktives Werk geben wird, ist offen. Die italienische Regierung hatte im September 2024 ihre Förderzusage für Termoli zurückgezogen. TotalEnergies/Saft als ACC-Anteilseigner hat in diesem Februar weitere ACC-Batteriefabriken in Frage gestellt und den Fokus auf die einzige in Betrieb befindliche ACC-Zellfabrik in Frankreich in Douvrin verlangt.

In Douvrin läuft es derweil laut Milano Finanza nicht rund: Die Zeitung schreibt von Ausschussquoten zwischen 15 und 20 Prozent und damit einer verringerten Kapazität zur Lieferung von Akkupacks an Stellantis als derzeit einzigem Abnehmer. „Laut internen Daten wir das Werk die letzten vier Monate des Jahres nicht mehr als 15.000 bis 20.000 Batteriepacks ausliefern können, ein Niveau, das weit unter den Erwartungen liegt, während die Produktionskosten 20 bis 25 Prozent höher sind als die der asiatischen Konkurrenz“, heißt es.

Stellantis soll sich nach Alternativen zu ACC umsehen, um Batteriezellen aus europäischer Produktion zu erhalten. Im Dezember 2024 hatten der Automobilhersteller und der chinesische Batterie-Marktführer CATL den Bau einer LFP-Akkufabrik in Spanien bestätigt. In Saragossa soll Milano Finanza zufolge noch Ende November die Grundsteinlegung für die Batteriefabrik geplant sein.