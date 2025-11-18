Supercharger: Tesla akzeptiert in Europa diverse Ladekarten als Zahlungsmittel

Tesla hat in Europa damit begonnen, Ladekarten als Zahlungsmittel für die Nutzung der eigenen Supercharger-Säulen zu akzeptieren. Das ermöglicht der Elektroautobauer indirekt über die Tesla-App. Zum Start sind 34 Karten hinterlegt, weitere 40+ sollen in den kommenden Wochen folgen.
Die Neuerung bedeutet, dass Nutzer diverse Ladekarten in der Tesla-App hinterlegen können. Die Abrechnung erfolgt dann über die Ladekarte statt über die bisherige Kreditkarte in der App. Ladevorgänge an Superchargern starten bei Tesla-Modellen weiterhin automatisch nach dem Einstecken des Ladekabels. Fremdfahrzeuge müssen das gewohnte Verfahren über die App durchlaufen, um den Ladevorgang zu initiieren.
Neben DKV Mobility und UTA eCharge, die in Deutschland bei Dienstwagenfahrern verbreitet sind, sind derzeit laut dem Portal Electrive auch Anbieter wie Chargemap, Fleetcor Travelcard, Avia Volt Suisse, der Tarif „enercity EasyGo“ aus Hannover sowie die Hersteller-Ladedienste Polestar Charge und Cadillac Charge verfügbar.
We’re onboarding charge cards to the Tesla App in Europe. Tesla drivers can now add this payment method for Supercharger use. 34 cards are live today, with 40+ more coming in the next few weeks. pic.twitter.com/DzM1Gm3BeT
Welche Stromkosten bei der Nutzung einer Ladekarte an einem Supercharger genau berechnet werden, bleibt unklar. Es ist nicht eindeutig, ob der Tesla-Tarif, der Fremdfahrzeuge-Tarif oder der übliche Roaming-Tarif des Ladekartenanbieters angewendet wird. Freie Supercharger-Kilometer von Tesla können bei Zahlung über eine Ladekarte nicht genutzt werden.
Die Tesla-App unterstützt seit Ende 2023 bereits Flottenkarten wie die von DKV Mobility oder Fleetcor Travelcard. Vor rund zwei Wochen wurde zudem die MultiPass-Funktion in Europa eingeführt, die das Laden an Ladestationen anderer Betreiber über den Tesla-Account ermöglicht.
In der vergangenen Woche kündigte Tesla außerdem an, die Echtzeitdaten seiner Supercharger-Standorte mit Google Maps zu teilen. Nutzer können somit über die Karten-App sehen, wie viele Ladeplätze an einer Station aktuell frei sind.
Kommentare
Bernhard meint
800V BEV sind in der Regel Plateaulader und laden praktisch in jedem % Bereich mit einem höheren Ladepeak als 400V BEV. Und das ist der grosse Vorteil. Ich muss nicht auf 10 % Akkustand runterfahren, um für 3-4% 260 kWh zusehen, die anschliessend steil in den Keller fallen. Man kann auch bei 30 % oder 50 % Akkustand einen Ladepark anfahren, weil eben gerade ein kleines Geschäft ansteht, und dann nach 10 min mit 75 % weiterfahren. Und hetzen lassen muss man sich auch nicht, weil der 800 V BEV so schnell lädt. Wenn man was Essen will, was in der Regel länger als 20 min dauert. Hängt man ein 800 V BEV an einen 150 V CCS Stecker. Dann braucht das Auto halt 40 min bis 90 % ist aber immer noch schneller als die Essensaufnahme. Kein theoretisches Geschwafel sondern praktische Nutzung eines 800 V BEV.
Jörg2 meint
Wie muss ich das verstehen?
Durch die Öffnung des eigenen Ladenetzes (länger her) für Fremdmarken verbreitet sich die Tesla-App und die Auslastung der Tesla-Ladeinfrastruktur wird erhöht (inkl. Umsatzerhöhung natürlich, Tesla wird wissen, wie die App-Fremdnutzung vom Markt angenommen wird).
Nun gibt Tesla sowohl den Teslabesitzern als auch allen anderen, die Möglichkeit, dass Ladekartengedöns auf eine App zusammenzuführen. Alternativ wäre ein „Eine-Karten-Laden“ wohl eher das Bezahlen mit z.B. Kreditkarte beim teuren Ad-hoc-Ladevorgang.
Damit laufen dann auch die mit Tesla-App getätigten Ladereiumsätze der hinterlegten Fremdkarten über Tesla.
Also Plattform-Ökonomie. Hat dann wohl (wenn meine Überlegungen halbwegs richtig sind) mit dem allgegenwärtigen Roaming eher weniger zu tun. Setzt da eher obenauf.
Ich bin gespannt wie sich die Preise dieser „ich bezahle per hinterlegter Ladekarte mit der Tesla-App“ darstellen werden. Ob es eine Art Sammelrechnung über alles gibt. Ob die einzelnen Ladekartentarife 1:1 durchgeleitet werden bzw. wo der kaufmännische Reiz liegt: Endkunde zahlt einen Ladekartentarif-Aufschlag oder(und) Tesla hat die Ladekartenanbieter geknechtet.
Spannend würde ich finden, wenn die Tesla-App in der Lage wäre, die jeweils günstigste Karte am Ladepunkt zur Ladezeit vorzuschlagen. (Wir erinnern uns an die Öffnung des Telekommunikationsmarktes? Es gab plötzlich irgendwelche preisreduzierende Vorwahlnummern für irgendwelche Zeitfenster. Irgendwann gab es vorgelagerte Software zur automatischen Auswahl des Günstigstanbieters….)
Aber vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden…
eBikerin meint
„Wir erinnern uns an die Öffnung des Telekommunikationsmarktes?“
Oh der Markt war schon laaaaaaaange geöffnet – meinen ersten Handyvertrag hatte ich mit Huttchison (gibts die noch?) war genauso teuer wie alles andere damals – Minute 3,12 Mark.
Günstig ist es erst geworden, als eine gewisse Marktsättigung eingetreten ist. Denke das wird beim Laden nicht anders sein. Aktuell gehen alle Anbieter mit dem Ausbau in Vorleistung (hört sich besser an als Standortsicherung), günstiger wird es wohl erst werden wenn der Bestand an Laternenparkern (die müssen ja immer öffentlich laden ) deutlichst ansteigt. Und dann wird auch das Kartengedöns vorbei sein – dann sucht man sich eben einen aus – wie jetzt beim Handy – und gut ist es. Wird wohl noch etwas dauern
David meint
Tja, jetzt muss man sich einreihen in die Phalanx der Ladeanbieter. Immerhin ist man nicht einer unter vielen, sondern der einzige mit nur 400 V. Da muss also viel weggeworfen und neu gekauft werden.
McGybrush meint
800V wird völlig überbewertet.
Beim Smart und Porsche sieht man ja das die bei 800V in einem Perfekten Fenster nur 2-3min schneller sind. Je nach Szenario wann man ansteckt eher gleich.
400V x 500A sind 200kW
Also man kann damit seine 66kW in 20min laden. Liegt dann aber am Auto wenn man das nicht schafft.
Einige V3 werden nicht weggeschmissen sondern an anderen Orten der Welt wieder aufgebaut. Und wenn. Schmeisst man sie auf den Haufen dazu wo die 75kW, 100kW, 150kW, 200kW Aiptronic liegen. Das ist neben dem Haufen wo die Rotorblätter von den Windkraftanlagen liegen.
Müll fällt eben auch bei der Elektromobilität an. Hat mit Tesla nix zu tun.
Fred Feuerstein meint
Mit ihm zu diskutieren macht keinen Sinn…Er kennt auch so wirtschaftliche Begrifflichkeiten wie Abschreibung etc. nicht. Ladestationen sind ja keine wirtschaftlichen Güter und werden natürlich NIE ausgetauscht…🤡
ChriBri meint
weiß ich nicht, ob 800V überbewertet wird. 400V kann theoretisch (!) viel, kombiniert mit hoher Ampere. Dein theoretisches Rechenbeispiel zeigt es, leider in der Praxis nahezu nicht anzutreffen. Da die Akkus immer größer werden, führt um 800V wenig herum, es sei denn, man optimiert das 400V System. Aktuell sehe ich aber keinen Hersteller, der einen 70+ Akku mit 400V unter 20 Minuten lädt (vorausgesetzt in Europa übliche 400-500Amp an den Säulen)
MichaelEV meint
Langfristig und von hochpreisigen Fahrzeugen ausgehend wird sich 800V durchsetzen. Und bis dahin gibt es unterhalb davon einen stark wachsenden Volumenmarkt mit hohen Stückzahlen und < 200kW Ladeleistung (teils weit darunter).
Hier werden immer günstige Kleinwagen und Kompakte gefordert, VW kommt nächstes Jahr mit dem ID.2 und ich glaub einer Ladeleistung im Schnitt von kaum über 100kW.
Wenn diese Fahrzeuge funktionieren sollen, brauchen sie passende Ladeinfrastruktur (und keine 400kW HPCs). Alleine VW wird nach bisherigem Fahrplan noch Millionen 400V-Fahrzeuge in den Bestand bringen und was im Bestand ist verschwindet nicht nach 1-2 Jahren…
Dazu kommt, dass in sehr vielen Anwendungsfällen gar keine hohen Ladeleistungen gefordert sind. Wer an einem Ort selbst mit 500kW Ladeleistung eine bestimmte Zeit verweilt, will doch nicht nach 10 Minuten umparken müssen. Gilt selbst auf langen Fahrten, ich hatte mit Kind noch nie eine Pause < 30 Minuten.
Matthias meint
„Physik wird völlig überbewertet.“
Haubentaucher meint
👍
MichaelEV meint
FUDavid hat immer noch nicht verstanden, dass in den nächsten Jahren noch Massen an 400V-Fahrzeugen verkauft werden (vor allem von seiner Lieblingsfirma VW) und auch der Bestand sich nicht in Luft auflöst.