Rewe und Loxo testen hochautomatisierten Elektro-Lieferwagen in Bochum

Als eigener Angabe nach erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland testet Rewe die Auslieferung von Lebensmitteln mit einem hochautomatisierten Fahrzeug im täglichen Betrieb. Mit dem Schweizer Unternehmen Loxo und der Bochum Wirtschaftsentwicklung bringt Rewe das Fahrzeug auf die Straßen der Ruhrgebietsstadt. Dazu liefert ein speziell ausgerüsteter Elektro-Transporter vom Typ VW ID. Buzz für den Rewe-Lieferservice Bestellungen selbstfahrend aus, begleitet von einem Sicherheitsfahrer.

„Damit bringen die Partner das derzeit maximal mögliche Maß an Automatisierung in einer Pilotanwendung auf deutschen Straßen zum Einsatz“, erklärt Rewe. Im Pilotzeitraum von etwa sechs Monaten wollen der Lebensmitteleinzelhändler und Loxo Lösungsansätze finden, wie man einen technisch autonomen Lieferservice mit möglichst hoher Kapazität auf die Straße bringen kann. Erkenntnisse sollen ebenfalls darüber gewonnen werden, welche technischen und wirtschaftlich relevanten Schlüsselkennzahlen erreicht werden können – zum Beispiel, welcher Autonomiegrad möglich ist.

„Mit unserem Pilotfahrzeug wollen wir testen, wie hochautomatisiert fahrende Fahrzeuge unsere bestehenden Lieferprozesse sinnvoll ergänzen können. Damit gehen wir voran bei der Identifikation, der Entwicklung und der Umsetzung neuer technischer Möglichkeiten. Um früh den richtigen Weg einzuschlagen, pilotieren und testen wir Anwendungen zügig und passen sie in der Umsetzung fortlaufend an“, sagt Kai-Uwe Reimers, Head of Research & Innovation Rewe digital.

Integration in bestehende Infrastruktur

In Bochum ist der VW ID.Buzz am Branding des Rewe-Lieferservice zu erkennen, das Pilotfahrzeug ist in die bestehende Infrastruktur eingebunden. Die Touren werden manuell geplant und über die E-Commerce-Systeme von Rewe gesteuert. Für Kunden ändert sich nichts: Die Bestellung erfolgt wie gewohnt über den Rewe-Lieferservice. Die Lieferung an die Haustür übernimmt der Sicherheitsfahrer, der während der Fahrt im Cockpit sitzt, um notfalls eingreifen zu können.

Als Partner sei Loxo für die Software sowie den Betrieb des Fahrzeugs verantwortlich, erklärt Rewe. Es handelt sich in Bochum um das Level-4-hochautomatisierte-Fahren: Hier kann ein Fahrzeug Fahrten auf bestimmten Strecken selbstständig bewältigen und könnte auch ohne Sicherheitsperson an Bord fahren. In Bochum wird allerdings immer eine Sicherheitsperson im Cockpit mitfahren.

Zum Einsatz in Bochum kommt von Loxo die Digital Driver Software. Sie kombiniert laut den Entwicklern unter anderem Künstliche Intelligenz mit modernen Sensoren, die eine schnellere Datenverarbeitung ermöglichen, damit Fahrzeuge vollautomatisiert auf öffentlichen Straßen fahren können.

Das Projekt in Bochum soll als realitätsnaher Testlauf dienen, um Erfahrungen mit selbstfahrenden Lieferfahrzeugen im urbanen Raum zu sammeln und die Technologie weiterzuentwickeln. Das Fulfillment Center des Rewe-Lieferservice liegt im Westen der Stadt Bochum. In direkter Nähe befinden sich die zu beliefernden Wohngebiete, die das Fahrzeug anschließend selbstfahrend ansteuert.