BYD Atto 2 Comfort mit größerer Batterie schafft 430 Kilometer

BYD stellt den Atto 2 Comfort vor. Das neue Topmodell des vollelektrischen kompakten China-SUV verfügt über eine größere Batterie, eine höhere Reichweite und mehr Funktionen und Technologien.

Der Atto 2 Comfort nutzt eine Blade-Batterie mit Lithium-Eisenphosphat (LFP) als Kathodenmaterial und einer nutzbaren Kapazität von 64,8 Kilowattstunden (kWh) – fast 20 kWh mehr als andere Elektroversionen des Atto 2. Damit erreicht er eine WLTP-Reichweite von 430 Kilometern.

Die größere Batterie erhöht das Leergewicht um rund 150 Kilogramm. Im Gegenzug sorgt ein leistungsstärkerer Motor mit 150 kW/204 PS und 310 Newtonmetern Drehmoment dafür, dass der Atto 2 Comfort mit der Leistung der anderen Versionen mithalten kann. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h, von 0 auf Tempo 100 geht es in 7,9 Sekunden.

Der Atto 2 Comfort macht mit einer erhöhten Gleichstrom-Ladeleistung von 155 kW gegenüber den bisherigen 65 kW einen Sprung in Sachen Ladegeschwindigkeit. Das bedeutet, dass diese Variante trotz der deutlich größeren Batteriekapazität von allen Versionen des Atto 2 am schnellsten lädt. Die Akkus können in 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt werden, während das Laden von 30 auf 80 Prozent 19 Minuten in Anspruch nimmt.

Das neue Modell verfügt außerdem serienmäßig über ein dreiphasiges 11-kW-Bord-Wechselstromladegerät, mit dem eine vollständige Aufladung von 0 auf 100 Prozent etwas mehr als sieben Stunden dauert.

Wie andere elektrische Atto-2-Modelle verfügt auch der Atto 2 Comfort über eine Cell-to-Body-Konstruktion (CTB), bei der die Batterie vollständig in das Fahrzeugchassis integriert ist und die obere Abdeckung des Akkupacks als Boden für den Fahrgastraum dient. „Das im Segment der Kompakt-SUVs einzigartige CTB-Layout von BYD sorgt für eine verbesserte Raumausnutzung und eine außergewöhnliche Karosseriesteifigkeit“, heißt es. Um Platz für die größere Batterie zu schaffen, verfügt die Comfort-Version über eine Mehrlenker-Hinterachse anstelle des Verbundlenkerachse anderer Atto-2-Modelle.

Der Atto 2 Comfort hat die gleichen kompakten Abmessungen wie die beiden anderen Ausstattungsvarianten der vollelektrischen Modellreihe, Active und Boost. Er ist 4.310 Millimeter lang, 1.830 Millimeter breit und 1.675 Millimeter hoch. Damit ist er 125 Millimeter kürzer und 45 Millimeter schmaler als der Atto 3. Der Radstand fällt mit 2.620 Millimetern relativ lang aus, was den Innenraum vergrößert und kurze Überhänge vorne und hinten ermöglicht.

Subtile Unterschiede der Comfort-Version

Es gibt einige subtile Unterschiede zwischen dem Atto 2 Comfort und den Versionen Active und Boost: Die seitlichen Lüftungsöffnungen an den Vordertüren wurden entfernt, und an der Heckklappe befinden sich andere Embleme, darunter ein zentrales BYD-Logo. Der Atto 2 Comfort verfügt zudem im Vergleich zu anderen Versionen über eine leicht überarbeitete Innenraumgestaltung.

Der Atto 2 Comfort verfügt über sechsfach elektrisch verstellbare Vordersitze sowie über eine Sitz- und eine Lenkradheizung. Die Mittelkonsole enthält zwei Getränkehalter und eine integrierte Armlehne, die sich öffnen lässt und einen von mehreren Stauräumen freigibt. In der Nähe des Armaturenbretts befindet sich ein Bedienfeld mit physischen Tasten für Fahrzeugfunktionen wie die Scheibenheizung, die Lautstärke der Audioanlage und die Fahrmodi. Diese Modi heißen Eco, Normal, Sport und Snow und konzentrieren sich jeweils auf Effizienz, Alltagsfahrverhalten, Gasannahme und Sicherheit bei geringer Bodenhaftung.

Das Ambiente im Innenraum wird durch ein Panorama-Glasdach aufgewertet. Der Atto 2 Comfort macht die Rückbank mit einer zusätzlichen dritten Kopfstütze komfortabler für drei Passagiere. Das Modell verfügt über ein digitales 8,8-Zoll-Armaturenbrett sowie einen 12,8-Zoll-Infotainment-Touchscreen. Die Software unterstützt Apps wie Spotify, YouTube, Zoom und Amazon Music und kann auch Over-the-Air-Upgrades empfangen. Über mehrere USB-Anschlüsse können Nutzer ihre digitalen Geräte aufladen – zwei Typ-C-Anschlüsse vorne (60 W und 18 W) und zwei hinten (18 W) sowie eine kabellose 50-Watt-Ladefläche für Smartphones in der Mittelkonsole.

Größerer Kofferraum

Wie andere BYD-Modelle verfügt auch der Atto 2 Comfort über ein Sprachsteuerungssystem. Mit dem Befehl „Hi BYD“ können Benutzer wichtige Funktionen aktivieren, beispielsweise die Heizung und Lüftung steuern oder die elektrischen Fenster öffnen und schließen. Jenseits des Fahrgastraums verfügt der Atto 2 Comfort über einen größeren Kofferraum als die anderen Versionen. Sein Fassungsvermögen beträgt 450 Liter. Es kann auf 1.370 Liter erweitert werden, wenn die geteilte Rückbank umgeklappt wird, wodurch ein ebener Boden entsteht.

Der Atto 2 Comfort erweitert die Serienausstattung der bestehenden elektrischen Atto 2. Er verfügt über 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Metallic-Lackierung, LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, elektrisch verstellbare Außenspiegel, Scheibenwischer mit Regensensor und getönte Scheiben hinten. Der Innenraum bietet USB-Anschlüsse und eine kabellose Ladefläche sowie eine zusätzliche ISOFIX-Befestigung am Beifahrersitz, die denen an den äußeren Rücksitzen entspricht.

Vehicle-to-Load (V2L) ist ebenfalls serienmäßig und ermöglicht die Stromversorgung externer Geräte mit bis zu 3,3 kW. Diese Funktion bedeutet, dass der Fahrer alles vom Laptop bis zum tragbaren Kühlschrank oder Grill anschließen kann.

Die Sicherheitsausstattung wurde mit einem zentralen Frontairbag verbessert, der zusammen mit den Frontairbags für Fahrer, Beifahrer, vorderen Seitenairbags und Kopfairbags das Angebot an Schutzfunktionen bildet. Zu den Fahrerassistenzsystemen gehören ein Fahrerüberwachungssystem, eine adaptive und intelligente Geschwindigkeitsregelung, eine intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige und -steuerung, ein Spurhalteassistent, ein Spurwechselassistent, eine Totwinkelerkennung, eine Türöffnungswarnung, eine Verkehrszeichenerkennung, automatische Notbremsung, Traktionskontrolle, Bergabfahrkontrolle, Front- und Heckkollisionswarnung sowie Querverkehrswarnung hinten mit Querverkehrsbremse hinten.

Der BYD Atto 2 Comfort kann ab sofort zu Preisen ab 41.990 Euro bestellt werden, das Grundmodell kostet ab 31.900 Euro. Die neue Topversion wird mit dem üblichen Garantiepaket für Elektroautos der Marke ausgeliefert: einer sechsjährigen Herstellergarantie für das Fahrzeug und einer achtjährigen Garantie auf den Antrieb und die Batterie.