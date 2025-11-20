BYD und Polestar führen Bekanntheit aufstrebender Automarken in Deutschland an

Was sind aufstrebende Automarken? Darunter versteht man einen kürzlich gegründeten oder sich schnell entwickelnden Automobilhersteller, der sich in der Anfangsphase des Aufbaus seiner Marktpräsenz befindet. Für deutsche Verbraucher ist die chinesische Automarke BYD hierfür die bekannteste.

Knapp zwei von fünf Deutschen (38 %) geben bei einer YouGov-Umfrage an, schon einmal von BYD gehört zu haben. 30 Prozent sagen dies über Polestar. Mit etwas Abstand folgen NIO (13 % Bekanntheit), Lynk & Co (10 % Bekanntheit) und Xpeng (8 % Bekanntheit). Dies zeigen Daten des neuen YouGov-Reports „Next-gen car brands Germany 2025“.

BYD ist in vielen der insgesamt 17 untersuchten Märkten in den Top 3 der bekanntesten aufstrebenden Automarken vertreten, unter anderem in Großbritannien, Italien, Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kein Teil der Top 3 ist die Marke in den USA.

Vor allem unter Verbrauchern, die innerhalb der nächsten drei Jahre einen Autokauf planen, ist die Bekanntheit der aufstrebenden Automarken ausgeprägt: BYD kennen demnach 46 Prozent der Autokauf-Planer (vs. 38 % in der Gesamtbevölkerung), Polestar kennen 38 Prozent der Zielgruppe (vs. 30 %), NIO 21 Prozent (vs. 13 %). Lynk & Co ist 16 Prozent bekannt (vs. 10 % der deutschen Gesamtbevölkerung).

Philipp Schneider, Head of Marketing DACH bei YouGov: „Die Aufmerksamkeit der Deutschen richtet sich zunehmend auf eine neue Generation von Automobilherstellern. Ein Markt, der lange Zeit von etablierten Marken geprägt war, erlebt nun den Aufstieg neuer Automobilhersteller, die um Bekanntheit, Vertrauen und Relevanz konkurrieren.“

Diese Erkenntnisse verdeutlichen laut Schneider die wachsende Sichtbarkeit von aufstrebenden Wettbewerbern und die Offenheit zukünftiger Käufer, über traditionelle Autohersteller hinauszublicken – „ein Hinweis darauf, wo Chancen entstehen, während die nächste Generation von Automarken das Steuer übernimmt“.