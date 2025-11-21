Nissan überdenkt Einführung von Elektro-Supersportwagen auf Basis des „Hyper Force“-Konzepts

Nissan überdenkt laut einem Bericht Pläne zur Einführung eines elektrischen Nachfolgers für den Supersportwagen GT-R, der auf dem 2023 präsentierten Konzeptwagen Hyper Force (Artikelbild) basiert.

Herzstück des Hyper Force ist ein leistungsstarker, vollelektrischer Antriebsstrang mit einer gewichtsoptimierten Festkörperbatterie, die eine Leistung von bis zu 1.000 kW (1.360 PS) bei Nissan zufolge präziser und schneller Beschleunigung ermöglicht. Hoher Abtrieb, eine leichte Karosserie aus hochfestem Karbon sowie das weiterentwickelte e-4ORCE-Allradsystem sorgten für „optimale Kurvenlage und erstklassiges Handling“ auf Rundkursen und kurvenreichen Straßen.

Bei der Vorstellung vor etwa zwei Jahren hieß es von Managern des japanischen Autobauers, dass aus dem Showcar Hyper Force bis 2030 ein Elektroauto-Nachfolger des V6-angetriebenen, nach 17 Jahren Anfang 2025 eingestellten R35 GT-R werden könnte. Nun erklärte jedoch Produktchef Guillaume Cartier gegenüber Autocar, dass Nissan „verschiedene Wege” für einen GT-R der nächsten Generation prüfe.

„Ich glaube daran, da ich für die Markteinführung des GT-R in Europa verantwortlich war“, aber es gebe noch „keinen konkreten Plan“ für einen neuen Supersportwagen, so Cartier. Wie bei Volumenfahrzeugen wollten bekannte Hersteller künftig vermehrt auch vollelektrische Sportwagen auf den Markt bringen. Nicht nur Nissan überdenkt das jetzt, weil die Nachfrage nach solchen Modellen noch nicht in ausreichendem Umfang gegeben scheint.

Cartier sagte nicht konkret, dass eine mögliche Serienversion des Hyper Force aufgrund des schwächelnden Stromer-Marktes überdacht wird. Der nächste GT-R wäre ohnehin kein in großer Stückzahl hergestelltes Fahrzeug, so der Manager. Ein solches Modell sei eher wichtig für die die Wirkung und Wahrnehmung der Marke, daher ziehe man es in Betracht. Konkreter wurde Cartier nicht. Wann und mit welchem Antrieb ein neuer Sportwagen von Nissan starten wird, bleibt demnach abzuwarten.