Mercedes treibt Solarmodule auf Fahrzeugen voran

Mercedes-Benz hat im Oktober als Symbol für seine weiterentwickelte Designsprache den Vision Iconic (Artikelbild) vorgestellt. Neben seiner opulenten Präsenz ist ein zentrales Merkmal des Showcars die Neuinterpretation des Mercedes-Kühlergrills. Das Fahrzeug trägt zudem neuartige Solartechnik.

Mercedes-Benz forscht an Solarmodulen, die – ähnlich einer hauchdünnen Paste – nahtlos auf der Karosserie von Elektroautos aufgebracht werden könnten. Die photovoltaik-aktive Fläche soll sich auf jeden Untergrund auftragen lassen. Bei Anwendung auf der gesamten Fahrzeugoberfläche des Iconic Vision könnte je nach geografischer Lage und lokalen Bedingungen zusätzliche Reichweite aus der Kraft der Sonne gewonnen werden.

„Beispielsweise würde eine Fläche von 11 Quadratmetern (entspricht der Oberfläche eines Mittelklasse-SUV) unter idealen Bedingungen Energie für bis zu 12.000 Kilometer pro Jahr erzeugen“, erklären die Entwickler. Der Lack enthält den Angaben nach weder Seltene Erden noch Silizium und lässt sich leicht recyceln. Die Solarzellen haben einen hohen Wirkungsgrad von 20 Prozent und erzeugen kontinuierlich Energie, auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

Jochen Schmid, Senior Manager für zukünftige elektrische Antriebe bei Mercedes-Benz, sagte gegenüber Automotive News Europe, dass die Idee von Solarzellen auf Fahrzeugen zwar nicht neu sei. Mercedes verschiebe aber die Grenzen des Machbaren, indem man eine Lösung entwickle, die auf die komplexe Geometrie der Fahrzeugaußenhaut anwendbar ist. „Sie ist dehnbar und biegsam – so weit, wie wir es für komplexe dreidimensionale Formen brauchen“, erläuterte er. „Das war für uns ein großer Durchbruch.“

Schmids Team arbeite an schnellen und kosteneffizienten Anwendungsmethoden. „Wir müssen noch viel forschen, denn wir wollen keine Lösung entwickeln, die das Fahrzeug um weitere 10.000 Euro verteuert – das wäre für Kunden beim Thema Gesamtkosten einfach nicht attraktiv.“

Solarbetriebene Fahrzeuge könnten laut dem Manager bald auch in anderen Farben als Schwarz erhältlich sein. Der Decklack könne Licht filtern und Farben wie Blau, Rot oder Grün erzeugen, ohne den größten Teil der für die Energiegewinnung benötigten Sonnenstrahlung zu blockieren. Allerdings: „Wenn man von Schwarz zu Blau wechselt, kann die Leistung etwa um fünf Prozent sinken“, so Schmid. „Weiß wäre die größte Belastung.“

Auch andere Autohersteller und Zulieferer arbeiten daran, Fahrzeuge für mehr Effizienz mit Solarenergie-Elementen auszustatten. Toyota hat entsprechende Technik schon für Serienfahrzeuge im Angebot. Nissan zeigte kürzlich, dass es mit einem ausfahrbaren Solardach experimentiert. Laut einer Analyse von SBD Automotive wird der Markt für Solarautodächer in naher Zukunft jährlich um 18 Prozent wachsen.