Mercedes treibt Solarmodule auf Fahrzeugen voran

Mercedes-Benz hat im Oktober als Symbol für seine weiterentwickelte Designsprache den Vision Iconic (Artikelbild) vorgestellt. Neben seiner opulenten Präsenz ist ein zentrales Merkmal des Showcars die Neuinterpretation des Mercedes-Kühlergrills. Das Fahrzeug trägt zudem neuartige Solartechnik.
Mercedes-Benz forscht an Solarmodulen, die – ähnlich einer hauchdünnen Paste – nahtlos auf der Karosserie von Elektroautos aufgebracht werden könnten. Die photovoltaik-aktive Fläche soll sich auf jeden Untergrund auftragen lassen. Bei Anwendung auf der gesamten Fahrzeugoberfläche des Iconic Vision könnte je nach geografischer Lage und lokalen Bedingungen zusätzliche Reichweite aus der Kraft der Sonne gewonnen werden.
„Beispielsweise würde eine Fläche von 11 Quadratmetern (entspricht der Oberfläche eines Mittelklasse-SUV) unter idealen Bedingungen Energie für bis zu 12.000 Kilometer pro Jahr erzeugen“, erklären die Entwickler. Der Lack enthält den Angaben nach weder Seltene Erden noch Silizium und lässt sich leicht recyceln. Die Solarzellen haben einen hohen Wirkungsgrad von 20 Prozent und erzeugen kontinuierlich Energie, auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
Jochen Schmid, Senior Manager für zukünftige elektrische Antriebe bei Mercedes-Benz, sagte gegenüber Automotive News Europe, dass die Idee von Solarzellen auf Fahrzeugen zwar nicht neu sei. Mercedes verschiebe aber die Grenzen des Machbaren, indem man eine Lösung entwickle, die auf die komplexe Geometrie der Fahrzeugaußenhaut anwendbar ist. „Sie ist dehnbar und biegsam – so weit, wie wir es für komplexe dreidimensionale Formen brauchen“, erläuterte er. „Das war für uns ein großer Durchbruch.“
Schmids Team arbeite an schnellen und kosteneffizienten Anwendungsmethoden. „Wir müssen noch viel forschen, denn wir wollen keine Lösung entwickeln, die das Fahrzeug um weitere 10.000 Euro verteuert – das wäre für Kunden beim Thema Gesamtkosten einfach nicht attraktiv.“
Solarbetriebene Fahrzeuge könnten laut dem Manager bald auch in anderen Farben als Schwarz erhältlich sein. Der Decklack könne Licht filtern und Farben wie Blau, Rot oder Grün erzeugen, ohne den größten Teil der für die Energiegewinnung benötigten Sonnenstrahlung zu blockieren. Allerdings: „Wenn man von Schwarz zu Blau wechselt, kann die Leistung etwa um fünf Prozent sinken“, so Schmid. „Weiß wäre die größte Belastung.“
Auch andere Autohersteller und Zulieferer arbeiten daran, Fahrzeuge für mehr Effizienz mit Solarenergie-Elementen auszustatten. Toyota hat entsprechende Technik schon für Serienfahrzeuge im Angebot. Nissan zeigte kürzlich, dass es mit einem ausfahrbaren Solardach experimentiert. Laut einer Analyse von SBD Automotive wird der Markt für Solarautodächer in naher Zukunft jährlich um 18 Prozent wachsen.
Kommentare
South meint
Die PV Anlagen schießen Momentan wie Pilze aus dem Boden. Auch in Afrika geht’s da immer schneller. Denn Öl ist schlicht zu teuer…
Nigeria hat lange viel Strom mit Diesel produziert, der stark subventioniert werden muss, mittlerweile ist PV die deutlich günstige Option geworden.
Auch wenn die Co2 Emissionen aktuell auf dem Höchststand sind… es geht in großen Schritten in die richtige Richtung. Spannend. Da sieht man deutlich, auch ärmere Länder setzen auf PV. Gut. E Autos sind da noch zur teuer und der Gebrauchtwagenmarkt klein, aber auch dort könnten EAutos schneller kommen als gedacht…
Mary Schmitt meint
Mercedes macht das aus Marketingsicht richtig. Solarmodule auf dem Auto, das perputuum mobile light, greift auf Autarkie-Fantasien zurück, die tief im Menschen verankert sind und sie auch dazu bringen, Wohnmobile zu kaufen oder gar ultraleichtes Campingzeug fürs Gravelbike. Mercedes als Premiummarke muss nicht streng dem Preis-/Leistungsverhältnis huldigen. Sie können Träume teuer verkaufen. Wenn sie sagen: Keine Angst, das wird keine 10k Aufpreis kosten, wird es vermutlich trotzdem ein paar Tausis kosten. Technisch bleibt es Unsinn, aber wird wenigstens im Rahmen der Möglichkeiten funktionieren und die einfachen Naturen, die das ordern, können sicher sein, diesmal nicht ihre Anzahlung zu verlieren.
Strohmi meint
Haben die Gen-Z-Azubis Irgendwo im Lager ganz hinten noch alte W-108 Kühlergrills gefunden? Die mit dem guten Chrom6 drauf?
„Super, die bauen wir ein“, das wird unsere neue Strategie“ sagte der Källenius und schwupps war „Dassein“-Design geboren!
Marketing sagt, prima Ole, in Serie heißt das Modell „Dassein“, denn jeder, der den Wagen sieht sagt sofort „WAS SOLL DENN DAS SEIN?“
Macht doch bitte die HAUBE vorne noch einen Meter länger, dann sind’s 15qm Fläche, baut als Frunk noch ein Doppelbett ein und verkauft es als „Dassein Marco Polo“ – MB ist echt nicht mehr zu helfen, ob mit oder ohne Solar-Anstrich.
LMdeB meint
Bei 10m langer „Motor“haube passen noch deutlich mehr Zellen drauf! Die Nachteile muss man dann in Kauf nehmen. So what. ;-/
Andi EE meint
😅 10m Haube, der Solarpark von Mercedes. 😉 Ich warte immer noch auf den „Sono Motors“-Shitstorm, offensichtlich hat hier der Falsche geübt. Das reicht dann nicht für den Verriss. 😉 Die Guten sind ja hier am Werk.
Diese Blüten der Technologieoffenheit mittlerweile, BMW wieder mit dem Wasserstoff-Revival, Mercedes mit der Solar-Paste auf dem Batmobil, … was kommt von VW, ich vermute etwas in Richtung Fusionsreaktor. Die Innovatoren haben übernommen.
South meint
Ein Auto muss wartungsarm, wenig fehleranfällig sein. Der ganze Aufwand/Komplexität für die paar KW was ein Auto da lädt, vom Autounfall der oft vorkommt ganz zu schweigen und dass keiner gern mit Absicht in der Sonne parkt, auch logisch.
Anstatt da die Autos mit unnötiger Technik zu pflastern, da baut man lieber eine PV Feld mehr. Also lieber über dem Parklatz eine PV Anlage bauen, als in hunderten von Autos darunter, die hundert mal klitzeklein dafür Technik brauchen… das gleiche zählt für die Autoaccus. Lieber ein paar Accu-Großsspreicher, als Millionen von Minispeicher in Autos die spezielle Technik brauchen. Klein. Klein. Bringt nix…
Das Foto ist wirklich superwitzig. Schwer vorstellbar, dass man jemals auf so ein Phallussymbol ein PV Anlage installiert bzw. der Besitzer Wert legt.
Ich würde explizit keine PV im Auto wollen, denn die Technik ist fehleranfällig und mein Auto steht die allermeiste Zeit auf meinem Tiefgaragenstellplatz oder in meiner Garage… ich würde mein Auto bzw. den Accu sicher nicht für die paar KW in der Sonne schmoren lassen..
EVrules meint
Nicht nochmal einer – wann wird begriffen, dass das kaum was ausmacht und Autos lieber im Schatten geparkt werden?
Jeff Healey meint
Einige wurden kritisiert, als sie vor einiger Zeit hier in verschiedenen Foren bei Ecomento geschrieben haben, dass das Thema Photovoltaik auf Fahrzeugkarosserien relevant ist und bleibt.
Diese Entwicklung von Mercedes Benz ist absolut erstaunlich und fortschrittlich.
Es ist einfach faszinierend diese Entwicklungen zu erleben.
Future meint
Ein abgerundeter Jaguar mit Stern. Cool. Das Konzept kommt bestimmt noch aus der Zeit der Luxusstrategie bei Mercedes. Mal sehen, ob Mercedes das Auto auch auf der Art Miami in Pink präsentieren wird, so wie das Jaguar schon gemacht hat.
M. meint
Nicht, dass ich das Auto mag, aber den Schuhkarton von J. vermag ich darin nicht zu erkennen. Das muss man schon wollen.
Future meint
Die Proportionen mit der unsinnigen megalangen Motorhaube haben mich sofort an Jaguar erinnert. Allerdings ist der Mercedes wohl nur ein Showcar – der Jaguar soll tatsächlich kommen.
Tinto meint
Mich erinnert die Studie an den Maybach Exelero aus 2005, damals hat Jaguar noch Ford Mondeo mit englischer Karosserie gebaut.
Aber klar Future, du musst das alles schreiben, ist ein deutscher Hersteller und deine Mission bekannt.