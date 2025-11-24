Shell Recharge baut sein Schnellladenetz in Hessen aus

Shell Recharge baut sein „Ultraschnellladenetz“ in Hessen weiter aus. An den Standorten Baunatal, Hattersheim am Main, Neu-Isenburg und Offenbach stehen nun neue moderne Schnellladesäulen für Elektroautos zur Verfügung.

An der Shell-Tankstelle in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) an der B 44 gibt es sechs Ladepunkte mit bis zu 300 kW, am Standort Hattersheim (Main-Taunus-Kreis, Mainstraße 40) vier mit bis zu 300 kW und in Offenbach an der Tankstelle Strahlenberger Straße 118 an der B 44 sechs mit bis zu 300 kW. Hinzu kommen vier Ladepunkte mit bis zu 150 kW am Penny-Markt Baunatal (Landkreis Kassel, Hainbuchenstraße 1).

Die Nutzung der Ladepunkte ist flexibel gestaltet: Kunden können über die Shell-App, eine Ladekarte oder kontaktlos bezahlen. Geschäftskunden bietet die Shell Card zusätzlich die Möglichkeit, Strom zu laden und weiterhin Kraftstoffe zu tanken.

Shell betreibt in Hessen eigenen Angaben zufolge nun 30 Standorte mit besonders schnellen Lademöglichkeiten und insgesamt 112 Ladepunkten. Mit der Eröffnung von 20 weiteren Ladepunkten an vier neuen Standorten verfolge man konsequent das Ziel, ein flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland aufzubauen, erklärt der Ölmulti.

Florian Glattes, Leiter des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz: „Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind.“

In Deutschland betreibt Shell Recharge rund 1.800 Schnellladepunkte und plant, dieses Netz weiter auszubauen. Der Fokus liegt insbesondere auf Tankstellen sowie Kooperationen mit Partnern wie Penny.