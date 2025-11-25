Renault Trucks stellt neuen mittelschweren Elektro-Lkw vor

Renault Trucks hat kürzlich einen neuen Elektro-Lkw für den Fernverkehr vorgestellt. Das Unternehmen erweitert zudem mit dem E-Tech D14 sein E-Portfolio um ein 14-Tonnen-Modell, das für den Verteilerverkehr in Innenstädten entwickelt wurde. Das kompakte Fahrzeug ergänzt das Angebot im mittelschweren Segment und ermöglicht nun Lösungen für alle städtischen Transporteanforderungen von 14 bis 26 Tonnen.

Mit einer Breite von 2,39 Metern, einem Radstand von 3,8 Metern und einem Wendekreis von unter 7,3 Metern ist der E-Tech D14 das kompakteste und wendigste Fahrzeug der elektrischen Produktpalette von Renault Trucks. „Damit eignet er sich perfekt für Lieferungen in engen Stadtgebieten mit begrenztem Platzangebot“, wirbt der Lkw-Bauer.

„Seine niedrige Ladehöhe erleichtert wiederholte Be- und Entladevorgänge – ideal etwa für die Distribution von Trocken- oder Kühlwaren. Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt der E-Tech D14 mit einer Nutzlast von 6,7 Tonnen und bietet so ein optimales Verhältnis zwischen Transportkapazität und Wendigkeit“, heißt es weiter.

Als einziges Fahrzeug seiner Klasse verfügt der E-Tech D14 über eine Voll-Luftfederung an Vorder- und Hinterachse, die für hohen Fahrkomfort in urbanen Einsatzgebieten sorgen soll.

Der E-Tech D14 ist mit vier LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) mit einer Gesamtkapazität von 176 kWh ausgestattet und erreicht damit eine Reichweite von bis zu 220 Kilometern – laut Renault Trucks genug für einen gesamten Arbeitstag im städtischen Lieferverkehr. „Es ist außerdem das einzige 14-Tonnen-Fahrzeug mit einem 43-kW-AC-Bordladegerät, das das Laden an Wechselstromstationen ermöglicht, die weit verbreitet und einfach zu installieren sind.“

Vernetzte Dienste für effiziente Flottensteuerung

Der E-Tech D14 ist vollständig vernetzt und bietet digitale Services zur Optimierung des Flottenbetriebs. Über die „Driver App“ lassen sich Ladeinformationen aus der Ferne abrufen, während das serienmäßige „Optifleet-Mission-Modul“ eine präzise Einsatzplanung ermöglichen soll. Mit dem optionalen „Optifleet-Charge-Modul“ können Flottenmanager zusätzlich den Batteriestatus überwachen und Ladezyklen optimieren, um die Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu maximieren.

Darüber hinaus bietet das „Serenity Pack“ – ein spezieller Vertrag für Elektromobilität – im ersten Betriebsjahr eine verbesserte Nachverfolgung und personalisierte Unterstützung durch Experten von Renault Trucks. Das soll eine optimale Nutzung des Elektro-Lkws gewährleisten.

Schließlich bietet der Beratungsdienst „Renault Trucks E-Tech Programme“ Transportunternehmen Zugang zu Elektromobilitätsexperten und Tools wie Flotten- und Routenanalyse, Bewertung der Energiekapazität des Standorts, Simulationen zu Reichweite oder CO₂-Einsparungen zur Optimierung der Dekarbonisierungs-Strategie.

Der neue E-Tech D14 wird im Werk Blainville-sur-Orne in Frankreich produziert und ist seit November bestellbar. Mit dem neuen Modell deckt Renault Trucks nun das gesamte mittelschwere Elektrosegment ab, mit Fahrzeugen in den Klassen 14, 16, 19 und 26 Tonnen. „Zusammen mit dem breiten Angebot an E-Mobilitätslösungen, das von einem 350-kg-Lastenfahrrad bis hin zur 50-Tonnen-Sattelzugmaschine reicht, unterstreicht Renault Trucks seinen Anspruch, Transportlösungen für eine nachhaltige urbane Mobilität anzubieten“, so das Unternehmen.