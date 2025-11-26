Aral senkt HPC-Ladepreis mit neuem Tarif auf 54 Cent/kWh

Aral Pulse hat in Deutschland seinen Ladeangeboten einen neuen „Extra-Tarif“ hinzugefügt. Für eine monatliche Grundgebühr von 2,99 Euro können Nutzer an Gleichstrom-Säulen (DC) mit einer Leistung von über 50 kW künftig 54 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zahlen. Auch an DC-Ladern mit geringerer Leistung und an Wechselstrom-Ladepunkten (AC) gelten nun vergünstigte Preise.

Seit Mai sind die Preise an Aral-Ladesäulen gestiegen. Registrierte App-Nutzer zahlen derzeit 54 Cent pro kWh an AC-Ladesäulen, 59 Cent an DC-Ladern bis 50 kW und 69 Cent an DC-Säulen mit höherer Leistung. Ein Tarif mit monatlicher Grundgebühr, der die Kilowattstundenpreise senkt, existierte bisher nicht. Mit dem neuen „Extra-Tarif“ sollen Nutzer laut Aral mindestens zehn Prozent gegenüber dem Klassik-Tarif sparen. Der erste Monat ist kostenlos, danach fällt die monatliche Grundgebühr von 2,99 Euro an.

Die Preisvorteile sind unterschiedlich je nach Ladeleistung: An den wenigen eigenen AC-Ladepunkten liegt der Preis im Extra-Tarif bei 41 Cent pro kWh, 13 Cent unter dem Klassik-Tarif. An DC-Ladern bis 50 kW werden 46 Cent fällig, ebenfalls 13 Cent weniger. Den größten Nachlass gibt es an DC-Ladern über 50 kW, wo der Preis um 15 Cent auf 54 Cent sinkt.

Laut dem Portal Electrive lohnt sich das Abo an High Power Chargern bereits ab 21 geladenen Kilowattstunden. In diesem Fall zahlen Kunden für den Ladevorgang inklusive Grundgebühr 14,33 Euro (inkl. Grundgebühr) statt 14,49 Euro im Klassik-Tarif.

Die ermäßigten Preise gelten ausschließlich im Aral-Ladenetz in Deutschland. Im Ausland, wo die Säulen unter der Marke BP Pulse betrieben werden, werden weiterhin die Preise des Klassik-Tarifs berechnet. Auch an fremden Ladesäulen, die über die Aral-App nutzbar sind, bleiben die Preise unverändert.

Die Blockiergebühren ändern sich nicht: An AC-Ladepunkten fällt ab 120 Minuten eine Gebühr von 15 Cent pro Minute an, an DC-Ladesäulen beginnt die Blockiergebühr ab 45 Minuten ebenfalls bei 15 Cent pro Minute.

Preise für Ad-hoc-Laden oder Laden ohne Registrierung bleiben unverändert: 59 Cent/kWh an AC-Ladesäulen, 69 Cent/kWh an DC-Ladern bis 50 kW und 79 Cent/kWh an Gleichstromladern über 50 kW. Auch ADAC e-Charge-Nutzer zahlen weiterhin 0,55 Euro pro kWh, unabhängig von AC- oder DC-Ladevorgängen.