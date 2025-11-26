Flux startet Produktion der neuen E-Fahrzeug-Generation

Die Flux Mobility AG startet mit der Produktion ihrer neuesten Fahrzeuggeneration. Eine laut dem Schweizer Unternehmen mit Sitz in Winterthur komplett neue Systemarchitektur, ein klar strukturiertes Cockpit und ein serienmäßig integriertes 10,9-Zoll-Display sollen die Fahrzeuge sicherer, zuverlässiger und einfacher zu bedienen machen.

‍“Seit der Gründung von Flux stehen Sicherheit und intuitive Bedienung im Zentrum. Von Anfang an zählen dazu auch der höchste Komfort für Fahrer:innen und Fahrgäste sowie der konsequente Einsatz der neusten Technologien“, heißt es. „Im Hintergrund arbeitet eine komplett neu konzipierte Systemarchitektur mit einem neuen Hauptprozessor, der alle relevanten Funktionen sicher steuert. Sie verbindet Antrieb, Aufbau und Assistenzsysteme zu einem durchgängigen Gesamtsystem.“

Die Grundpfeiler der Sicherheit, Übersichtlichkeit sowie der einfachen und intuitiven Bedienung prägten bereits die allerersten Modelle, so Flux. „Die neue Systemarchitektur ermöglichte uns, das Fahrzeug noch sicherer und zuverlässiger zu designen und zu entwickeln. Sie bildet eine breite und starke Plattform für zukünftige Funktionen, die unsere Fahrzeuge noch attraktiver für Profis in ihren jeweiligen Handwerken machen wird“, sagt Dugagjin Hoti, CEO und Mitbegründer.

Die laut Flux wichtigsten Erneuerungen:

Neues zentrales Touch-Display MAN Media Van(10,4 Zoll) als serienmäßige Bedien- und Informationszentrale mit SmartLink für Smartphone-Integration

Elektronische Parkbremse

Serienmäßige Verkehrszeichenerkennung, aktiver Spurhalteassistent, Müdigkeitserkennung

Keyless-Funktion

Ergonomisches Multifunktionslenkrad

Digitales Kombiinstrument

Neu verbauter Hauptprozessor mit überarbeiteter Systemarchitektur sowie neuen Kameras und Sensoren

„Wir arbeiten seit über zwei Jahren an diesem neuen Konzept und haben uns weitreichende Gedanken zur Zukunft bzw. zu neuen Funktionen, die die neue Plattform bieten soll, gemacht. Die Fahrzeuge zu bedienen und zu sehen, wie die Fahrerinnen und Fahrer mit unseren Fahrzeugen die Arbeit noch einfacher verrichten können, macht das gesamte Entwicklungsteam und mich sehr stolz“, so Andreas Freese, Leiter Softwareentwicklung und erster Mitarbeiter der Flux Mobility AG.

Die grundlegend modernisierte Elektronik mit aktuellen Steuergeräten, Sensoren und Kameras ermögliche den Fahrzeugen, deutlich mehr „mitzusehen“ und „mitzudenken“ als früher. Erweiterte Assistenzsysteme unterstützten den Fahrer im Alltag und schützten gleichzeitig andere Verkehrsteilnehmer. Die ersten Fahrzeuge sollen in den kommenden Wochen den ersten Kunden übergeben werden, der Produktionsstart ist bereits Anfang November erfolgt.

Flux bietet Elektro-Transporter als Kastenwagen, mit Einzel- und Doppelkabine sowie in Form von Sonderfahrzeugen an. Die Basis stellt der MAN eTGE. Unter der Karosserie des Spenderfahrzeugs setzt das 2021 gegründete Unternehmen auf ein modulares Plattformkonzept, um kundenspezifische Fahrzeuge zu bauen.