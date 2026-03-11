Iveco präsentiert ersten straßentauglichen eDaily mit kabelloser Ladefunktion

Der Nutzfahrzeughersteller Iveco hat einen ersten straßentauglichen eDaily vorgestellt, der sowohl dynamisches als auch stationäres kabelloses Laden integriert. Das Fahrzeug wird auf der Autobahn A35 Brebemi eingesetzt, wo neue Ansätze für nachhaltige Mobilität erprobt werden. Mit der Technologie des Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT) soll induktives Laden im Alltagseinsatz demonstriert und der Übergang zur Elektrifizierung im Straßengüterverkehr beschleunigt werden.

Der italienische Autobahnkonzessionär Brebemi, der die Städte Brescia und Mailand verbindet und zur Aleatica Group gehört, erweitert dafür seine Argentea-Flotte um einen lokal emissionsfreien eDaily. Das vollelektrische Modell 42C Crew Van mit Doppelkabine und sechs Sitzplätzen ist für den Einsatz des Brebemi-Personals vorgesehen. Das Fahrzeug wird über ein 36-Monats-Leasing bereitgestellt. Technisch unterscheidet sich der Transporter von der Serienversion durch ein integriertes induktives Ladesystem, das speziell für die Infrastruktur entlang der Brebemi-Autobahn entwickelt wurde.

Der Einsatz des eDaily knüpft an frühere Projekte entlang der Strecke an. Brebemi hatte bereits mit dem Versuchsfeld Arena del Futuro ein Freiluftlabor für induktive Ladeinfrastruktur aufgebaut und das Vorhaben später gemeinsam mit dem Start-up VoltAtire weiterentwickelt. „Dieses Freiluftlabor hat das Interesse von Fahrzeugherstellern, Industriepartnern und Institutionen geweckt und Brebemi als internationalen Referenzpunkt für kabellose Ladetechnologien etabliert“, so die Projektverantwortlichen.

Parallel wächst weltweit das Interesse an dieser Technologie. In Frankreich wurde der erste Autobahnabschnitt mit dynamischem Wireless Charging eröffnet. Auch in den Vereinigten Staaten laufen – zuletzt in Florida – öffentliche Straßentests für induktives Laden von Elektrofahrzeugen. Diese Entwicklungen deuten laut Iveco darauf hin, dass sich die Technologie zunehmend von der experimentellen Phase zu einer möglichen strukturellen Lösung für zukünftige Verkehrsinfrastrukturen entwickelt.

Iveco sieht in der Integration der Technik in ein seriennahes Fahrzeug einen wichtigen Schritt. Marco Aimo Boot aus dem Bereich Vehicle Electrification des Nutzfahrzeugherstellers: „Nach fast einem Jahr intensiver Tests des kabellosen Ladens – sowohl stationär als auch dynamisch – auf dem Rundkurs der A35 Brebemi ‚Arena del Futuro‘ mit hervorragenden Ergebnissen haben wir die Gelegenheit genutzt, einen neuen eDaily mit DWPT System auszurüsten.“ Ziel sei es, die stationäre Ladefunktion künftig auch an kompatiblen öffentlichen Standorten nutzbar zu machen.

Norberto Codegone, Leiter des LCV-Produktmanagements bei Iveco, sieht darin einen Beitrag zu nachhaltigerem Verkehr. „Die Entwicklung dieser Lösung innerhalb unseres Technologieportfolios ist ein konkreter Schritt auf unserem Weg zur Dekarbonisierung“, sagte er. Die Tests auf der Autobahn zeigten, dass dynamisches Laden den täglichen Fahrzeugeinsatz unterstützen könne und neue Perspektiven für die Elektrifizierung des Sektors eröffne.