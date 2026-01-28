Fuhrpark-Marktstudie: Ganzheitliche Ladekonzepte sind gefragt

Welche Rolle spielen firmeneigene, öffentliche und private Ladestationen bei der Transformation von Fahrzeugflotten hin zur Elektromobilität? Welche Anforderungen stellen Flottenbetreiber an Elektromobilitätslösungen? Wie steht es um Ladeszenarien und die dafür nötige Infrastruktur? Welche Investitionspläne haben Unternehmen mit Blick auf die elektrische Transformation?

Zur Beantwortung dieser Fragen hat UTA Edenred, eigenen Angaben zufolge einer der europaweit führenden Mobilitätsdienstleister und Teil der Edenred-Gruppe, die Studie „Integrierte Ladelösungen in Fuhrparks“ durchgeführt. Dafür wurden gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut MiiOS rund 400 Flottenmanager in Deutschland und Polen befragt.

Weniger als ein Fünftel sehen die verfügbare Stromversorgung als Hemmnis an. Der Großteil der Befragten hält die Stromversorgung des Depots für die geplante Ladeinfrastruktur des Unternehmens für ausreichend. In Deutschland geben das 61 Prozent der Befragten an, in Polen 49 Prozent. Auf dem deutschen Markt halten nur weniger als ein Fünftel der Fuhrparkverantwortlichen die Stromversorgung für nicht ausreichend (17 %), in Polen geben das etwa ein Viertel der Befragten an.

80 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland geben an, bereits erneuerbare Energien zur Unterstützung ihrer Ladeinfrastruktur zu nutzen oder dies für die Zukunft zu planen. Auch in Polen tun dies bereits 33 Prozent, bei 39 Prozent der Unternehmen ist das Vorhaben in Planung. Die Zahlen zeigen, dass in beiden Märkten der Wandel zu einem nachhaltig betriebenen Fuhrpark bereits stattfindet oder zumindest eingeplant ist.

Investitionsfreude in beiden Ländern

Außerdem zeigen sich beide Märkte sehr investitionsfreudig. Fast die Hälfte der Befragten in Deutschland will in den nächsten fünf Jahren Investitionen zur Elektrifizierung ihres Unternehmens tätigen, die mindestens 100.000 bis eine Million Euro betragen (45 %). Knapp ein Drittel plant Investitionen von mehr als 1 Million Euro (29 %). In Polen ist das Investitionsniveau etwas niedriger. Dort geben 19 Prozent der Befragten an, Investitionen von bis zu 100.000 Euro zu planen. 44 Prozent beabsichtigen dennoch Investitionen von mindestens 100.000 bis maximal einer Million Euro. Etwas mehr als ein Zehntel der Befragten will mehr als eine Million für die Elektrifizierung des Unternehmens ausgeben (12 %).

Auch integrierte Ladelösungen, die öffentliches Laden, das Laden zu Hause und das Laden von Fahrzeugen auf dem Firmengelände beinhalten, stoßen sowohl in Deutschland als in Polen beim Großteil der Befragten auf Interesse (DE: 76 %, PL: 77 %). In Polen ist eine derartige Ladelösung sogar für mehr als die Hälfte (52 %) „sehr interessant“, was laut den Studienautoren vermutlich auf die noch etwas geringeren Erfahrungen mit Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich zurückzuführen ist. Gleichzeitig spiegele das große Interesse eine hohe Offenheit gegenüber einem alltagstauglichen Mix der Lösungen wider.

Sowohl in Deutschland als auch in Polen besteht ein hohes Interesse an allen Serviceleistungen einer integrierten Ladelösung. Für Nutzer auf dem deutschen Markt sind die Faktoren Realisierung (70 %), Lademanagement (70 %) und Bestandsanalyse und Beratung (69 %) besonders relevant. Nutzer in Polen halten 24/7-Support (77 %), Realisierung (74 %), Betriebsführung, Wartung, Troubleshooting (70 %) und Schulung (70 %) für die wichtigsten Servicedienstleistungen.

„Unsere Marktstudie zeigt deutlich, dass sich Unternehmen für den Wandel zu nachhaltiger Mobilität entscheiden“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO bei UTA Edenred. „Angesichts der Komplexität dieser Transformation sind ganzheitliche und flexible Ladelösungen gefragt und neben der rein technischen Seite kommt auch Beratungs- und Serviceleistungen eine wichtige Rolle zu.“