Bundesregierung will Blockiergebühren an E-Auto-Ladestationen teilweise verbieten

Viele Betreiber von Elektroauto-Ladesäulen erheben sogenannte Blockiergebühren, damit die Strom-Tankstellen nicht von E-Autos zugeparkt werden und schnell Platz ist für die nächsten Kunden. Das gilt in der Regel auch in der Nacht, was viele kritisieren. Die Bundesregierung will nun damit Schluss machen.
Das Bundesverkehrsministerium hat kürzlich in ihrem neuen „Masterplan Ladeinfrastruktur“ gefordert, die Blockiergebühr nachts zu verbieten. Der Zuschlag soll zudem nicht mehr während des Ladens erhoben werden dürfen. Sondern erst dann, wenn kein Strom mehr fließt – also bei vollem Akku und beendetem Ladevorgang.
Blockiergebühren seien „unverhältnismäßig und nicht verbraucherfreundlich, wenn sie an Normalladepunkten für das Laden von Pkw in einem Zeitraum zwischen 22 und 8 Uhr erhoben werden oder wenn eine Erhebung während noch laufender Ladevorgänge erfolgt“, so das Verkehrsministerium.
Um die Zuschläge unter den genannten Bedingungen abzuschaffen, ist allerdings laut der Bild höherer Aufwand notwendig: Dafür müsse die europäische Ladesäulenverordnung (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR) angepasst werden. Das wolle die Bundesregierung in Kürze angehen.
Kommentare
A-P meint
Leider zu früh gefreut, denn
„Der Zuschlag soll zudem nicht mehr während des Ladens erhoben werden dürfen. Sondern erst dann, wenn kein Strom mehr fließt – also bei vollem Akku und beendetem Ladevorgang.“
Das ist praktisch fast keine Verbesserung, eher ein „Mogelpackung“ seitens Regierung. Vor allem die E-Kleinwagen schaffen mit 11 KW-Ladesäule mit kleinen Akkus weniger als 4 Stunden. D.h. auch Nacht müssen diese Fahrer umparken müssen, wenn diese Blockiergebühren vermeiden wollen.
Also, besser wäre komplette Blockiergebühren bei Nachts und nicht „teilweise“!
Christian meint
Jep, das sind nur Nebelkerzen.
Jörg2 meint
Wenn die Software im Auto die Reduzierung der Ladeleistung zulässt, ist das Problem lösbar.
Lanzu meint
Ich würde das eher so interpretieren, dass Blockiergebühren weder nachts noch während eines laufenden Ladevorganges erhoben werden sollen.
E.Korsar meint
„Blockiergebühren seien „unverhältnismäßig und nicht verbraucherfreundlich, wenn sie an Normalladepunkten für das Laden von Pkw in einem Zeitraum zwischen 22 und 8 Uhr erhoben werden oder wenn eine Erhebung während noch laufender Ladevorgänge erfolgt“, so das Verkehrsministerium.“
Sehe ich wie Lanzu.
Das sind zwei unabhängige Tatbestände, die durch „oder“ inhaltlich getrennt sind.
22 – 8 Uhr: keine Blockiergebühr
8 – 22 Uhr: keine Blockiergebühr während des Ladevorgangs
Meiner_Einer meint
Wer lesen kann ist klar im Vorteil…gefordert, die Blockiergebühr nachts zu verbieten. Der Zuschlag soll zudem nicht mehr während des Ladens erhoben werden dürfen. Sondern erst dann, wenn kein Strom mehr fließt – also bei vollem Akku und beendetem Ladevorgang.
Der Nachsatz kommt on top
McGybrush meint
Es soll Nachts GENERELL abgeschafft werden ODER wenn er noch läd.
Das ODER bezieht sich auf Tagsüber wo es weiterhin Blockiergebühren geben darf. Ausser man läd eben noch.
Nachts hingegen gibt es dann keine Blockiergebühren egal ob man läd oder nicht.
Perfekte Lösung. Blockiergebühren sollten zudem an P+R Parkplätzen auch am Tag verboten sein.
RudiFaehrtTesla meint
Sehr schön. Nachts gehören Blockiergebühren generell abgeschafft. Und während des ladens auch. So muss das sein.
Christian meint
Auweia Bundesregierung, wenn Du dich weiter im Kleinklein verzettelst kommt eine böse Quittung mit der nächsten Wahl. Du versprichst weniger Bürokratie und schafftst es nicht bestehende Regelungen unverändert zu lassen. Das ist rückwärtsgewandt und eine Ablenkungstaktik um von den großen Baustellen abzulenken.
E.Korsar meint
Da habe ich heute am Morgen noch über Blockiergebühren unter dem Artikel „Hyundai: E-Autos müssen so schnell laden können wie Verbrenner tanken“ geschimpft. Danach ploppt dieser Artikel hier auf. Irgendwie gruselig.