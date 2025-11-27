42 batterieelektrische Mercedes-Benz eActros 600 für Lidl Österreich

Ein weiterer Beleg, dass elektrische Lkw in der Praxis funktionieren: Lidl Österreich treibt seine E-Offensive voran und hat zusätzlich zu den 14 bereits ausgelieferten batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600 einen weiteren Rahmenvertrag über 42 Einheiten unterzeichnet. Die neuen Bestellungen sollen bis Mitte 2027 ausgeliefert werden.

Bis zum Ende des Jahres will Lidl Österreich die ersten 20 E-Lkw von Mercedes-Benz Trucks für die Filialbelieferung landesweit im Einsatz haben. Parallel dazu entsteht das den Angaben zufolge bisher leistungsstärkste reine Lkw-Ladenetz des Landes im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel.

Kürzlich wurden die ersten eActros 600 im Rahmen der Eröffnung des neuen Ladeparks am Lidl-Logistikstandort Laakirchen in Betrieb genommen. Lidl-Österreich-CEO Michael Kunz präsentierte österreichischen Politikern die neuen Lkw sowie die Infrastruktur vor Ort.

Im Rahmen der gruppenweiten Klimastrategie zu „Net Zero bis 2050“ legt Lidl Österreich laut einer Mitteilung einen Fokus auf die Entwicklung nachhaltiger Transportkonzepte und ist damit Vorreiter im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Bereits seit 2024 sind elektrisch betriebene Lkw im täglichen Einsatz. Die Fahrzeuge nutzen exklusiv Ökostrom, der beispielsweise von den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Logistikzentren produziert wird.

Seit Mitte August sind die ersten Modelle des Mercedes-Benz eActros 600 im Dauereinsatz. „Wir sind sehr stolz auf die erfolgreiche Markteinführung des eActros 600 in Österreich. Und es freut uns sehr, dass wir auch Lidl auf dem Weg zu einem nachhaltigen Transport begleiten dürfen. Das zeigt, dass die Elektrifizierung im nationalen Fern- und Verteilerverkehr Realität wird“, so Jens Tittel, CEO Daimler Truck Austria.