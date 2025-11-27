Piaggio Porter NPE nun auch mit Aufbau bestellbar

Den Kleintransporter Piaggio Porter gibt es als Modell NP6 mit Verbrennungsmotor sowie seit einigen Monaten auch als NPE mit reinem Elektroantrieb. Nun ist das E-Fahrzeug erstmals auch mit Aufbau direkt bei den Händlern erhältlich.

Neben der Fahrgestellversion, die sich an jeden Bedarf anpassen lässt, können künftig auch die Varianten Festbett, Kipper und Kipper mit höheren Seitenwänden bestellt werden. Die Nutzlasten liegen bei 880 Kilogramm (Festbett), 790 Kilogramm (Kipper) beziehungsweise 730 Kilogramm (Kipper mit höheren Seitenwänden).

Der Heckantrieb liefert auch bei der neuen Version 150 kW/204 PS, die Dauerleistung beträgt 60 kW/82 PS. Zudem werden maximal 342 Nm beziehungsweise 128 Nm Dauerdrehmoment genannt, damit sind bis zu 90 km/h möglich. Die Energie kommt von einer 42 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die bis zu 250 Kilometer im WLTP-Stadtzyklus ermöglicht. Aufgeladen wird mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC). An DC-Geräten soll das Akkupaket in 30 Minuten von 20 auf 70 Prozent gefüllt sein.

Auf die Traktionsbatterie gewährt Piaggio eine Garantie von acht Jahren oder maximal 160.000 Kilometern. Die genauen Maße des Fahrzeugs geben die Italiener nicht an, aber es hat laut InsideEVs hat eine Grundfläche von nur 6,9 Quadratmetern. Das Fahrerhaus sei nur 1,64 Meter breit und damit 50 Zentimeter schmaler als für leichte Nutzfahrzeuge typisch.

Der Porter NPE setzt auf eine Stahlkonstruktion mit Aluminium-Seitenwänden, die sich an drei Seiten öffnen lassen. Die Kipper-Varianten haben ein elektrohydraulisches Kippsystem mit mobilem Bedienfeld. Die Ladefläche ist bis zu 2.800 Millimeter lang und 1.620 Millimeter breit. Die Seitenwände sind 40 Zentimeter hoch, bei der Version mit verlängerten Seitenwänden sind es 60 Zentimeter. Optional gibt es Gitter zur Verlängerung der Seitenwände.

Zu den Assistenzsystemen gehören unter anderem ein Notbremssystem, ein Notfall-Spurhaltesystem und ein Anti-Schlinger-System für Anhänger. Der neue Porter NPE ist über das Piaggio-Nutzfahrzeugnetz erhältlich. Bei den Lackierungen kann man zwischen Weiß, Orange, Grün und Blau wählen. Preise verrät der Hersteller auf Anfrage.