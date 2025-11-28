Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW bringt mit der Serienversion des ID. 2all einen Elektroauto-Kleinwagen für um die 25.000 €. Ein Erlkönig gibt einen aktuellen Ausblick. Mehr »

Mercedes-Benz möchte aus der G-Klasse eine Modellfamilie machen. Nun gibt es Erlkönigfotos einer kommenden kleinen Elektroauto-Version. Mehr »

Aral senkt den Kilowattstundenpreise im neuen Extra-Tarif um bis zu 15 Cent. Der erste Monat ist kostenlos, dann fällt eine Grundgebühr an. Mehr »

Der türkische Elektroautobauer Togg nimmt nach dem Start im Heimatland nun auch Deutschland ins Visier. CEO Karakas sieht reges Interesse. Mehr »

Audi hat den Vertrag von Markenchef Gernot Döllner bis 2031 verlängert. Der Manager sieht für den Premiumhersteller neue Schwerpunkte. Mehr »

An vielen Elektroauto-Ladesäulen gelten Blockiergebühren, damit die E-Tankstellen nicht zugeparkt werden. Damit soll zukünftig Schluss sein. Mehr »

Audi bringt wohl Ende 2026 ein Elektroauto auf den Markt, das dann als Kompaktmodell den Einstieg in diesen Antrieb bei der Marke sein wird. Mehr »

In Kürze eröffnet Opel für seine Kompaktwagen Astra und den Opel Astra Sports Tourer das nächste Kapitel. Im Vorfeld gibt es erste Bilder. Mehr »