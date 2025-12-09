Subaru-Elektroauto Uncharted startet im Frühling 2026

Mit dem Subaru Uncharted rollt im Frühjahr 2026 das erste vollelektrische Kompakt-SUV der japanischen Allradmarke auf deutsche Straßen. Der Uncharted ist Teil einer Offensive, mit der Subaru sein vollelektrisches Modellportfolio in den nächsten Monaten sukzessive ausbauen will. Drei Elektroautos sind geplant, neben dem Uncharted der ebenfalls ganz neue e-Outback sowie ein Update des vor drei Jahren eingeführten Solterra.

Der neue Uncharted verbinde bewährte Markenqualitäten mit einem leistungsstarken elektrischen Antrieb und einem emotionalen Auftritt, wirbt Subaru. „Klar gestaltete Oberflächen und ein spannendes Zusammenspiel aus Linien und Kanten unterstreichen das hochwertige Erscheinungsbild. Die Coupé-artige Dachlinie sorgt für Dynamik, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.“ Hinter der stark geneigten Kofferraumklappe verbirgt sich ein Ladeabteil mit 404 Litern Volumen, der lange Radstand und der flache Boden im Innenraum sollen ein „ausgezeichnetes Platzangebot“ bieten.

Wie alle neuen Subaru-Elektroautos basiert der Uncharted auf der verbesserten e-Subaru Global Platform. Ein niedriger Schwerpunkt trifft dabei je nach Modellversion auf den markentypischen Allradantrieb (AWD) – „ein für das Zeitalter der Elektromobilität weiterentwickeltes System, das die von den Kunden seit jeher geschätzte permanent aktive Allrad-Performance bietet“, heißt es. Per Software-Steuerung wird das Drehmoment automatisch zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt, um Stabilität, Haftung und Traktion – insbesondere auf Schnee und Eis – zu verbessern.

Auch auf anspruchsvollerem Terrain soll der neue Uncharted eine gute Figur machen. „Im Segment der elektrischen Kompakt-SUV erweist er sich als typischer Subaru“, verspricht das Unternehmen. „Die klassenführende Bodenfreiheit von 211 Millimetern, großzügige Böschungswinkel sowie das verbesserte X-Mode Allrad-Assistenzsystem und der Multi-Terrain-Monitor in der Allradversion sind Belege echter Offroad-Kompetenz.“

Das Allradsystem kommt in der Top-Version in Verbindung mit zwei Elektromotoren zum Einsatz. Diese entwickeln eine Gesamtleistung von 252 kW/343 PS und beschleunigen das Fahrzeug in 5,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 77-kWh-Batterie soll Reichweiten von bis zu 525 Kilometern gemäß WLTP-Norm ermöglichen.

Daneben gibt es zwei Modellversionen mit Frontantrieb: ein reichweitenstarkes Modell mit einer Leistung von 165 kW/224 PS, der 77-kWh-Batterie und bis zu 600 Kilometer Kilometer pro Ladung und eine Einstiegsvariante mit 123 kW/167 PS und 57,7 kWh Batteriekapazität für bis zu 455 Kilometer. Per Schnellladefunktion soll sich die Batterie mit der integrierten Vorkonditionierung auch bei kalten Temperaturen in etwa 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Serienmäßig ist außerdem ein 22-kW-Bordladegerät für zügiges Laden an Wallboxen und Wechselstrom-Ladestationen.

Weitere Details zum neuen Uncharted und den weiteren neuen Subaru-Stromern wird das Unternehmen später bekannt gegeben.