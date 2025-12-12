EU-Kommission will wohl „Verbrenner-Aus“ kippen

Zuletzt hat sich der Druck auf die EU-Politik stark erhöht, das für 2035 geplante Aus für fossil betriebene Verbrenner-Autos abzuschwächen oder ganz zu kippen. Derzeit wird in Brüssel darüber beraten, noch 2025 soll es eine Entscheidung geben. Laut Berichten zeichnet sich ab, dass es der Automobilindustrie in der Region leichter gemacht wird.

Die EU-Kommission wolle eine Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus vorschlagen. Das berichten die Nachrichtenagentur dpa und die Frankfurter Allgemeine Zeitung übereinstimmend. Der Vorschlag müsse noch vom Kollegium der EU-Kommissare angenommen werden. Anschließend müssten auch das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen. Laut einem Entwurf für die Tagesordnung der EU-Kommission sollen die neuen Regelungen in wenigen Tagen auf den Weg gebracht werden.

Zuvor hatte der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber das Aus für das Verbrenner-Aus in der Bild-Zeitung angekündigt. Bei Neuzulassungen ab 2035 solle nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO₂-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden. Laut Weber soll es dann auch keine spätere Verschärfung der Vorgaben auf 100 Prozent CO₂-Reduktion bis 2040 geben. „Damit ist das Technologieverbot für den Verbrenner vom Tisch“, erklärte er. Diese sei ein wichtiges Signal an die gesamte Autobranche, das „zigtausende Industriearbeitsplätze“ sichere.

Die bisher geplanten EU-Flottengrenzwerte werden von vielen als „Verbrenner-Aus“ bezeichnet. Mit den Obergrenzen legt die Politik fest, wie viel Kohlendioxid (CO₂) alle neu zugelassenen Pkw eines Herstellers jährlich im Schnitt ausstoßen dürfen. 2035 sollen die Obergrenzen nach aktuellem Stand auf null sinken. Das bedeutet in der Praxis das Aus für klassische Verbrennermotoren und den Umstieg auf Elektroautos sowie Wasserstofffahrzeuge.

Gegen die EU-Pläne macht insbesondere Deutschland Druck. Union und SPD hatten sich Ende November darauf geeinigt, sich auf EU-Ebene für eine Lockerung der Regelung einzusetzen. Das wird mit den großen Herausforderungen der hiesigen Autohersteller begründet, die derzeit vor allem mit hohen Kosten, schleppender Nachfrage und starkem Wettbewerbsdruck durch chinesische Elektroautobauer zu kämpfen haben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht die von Weber angekündigte 90-Prozent-Regelung nicht weit genug. „Das ist ein sehr gutes Signal, wenn auch nur ein erster Schritt, denn nur zehn Prozent Verbrenner reicht noch nicht“, sagte er. Das EU-Parlament könne bei der konkreten Ausgestaltung des Vorschlages „sicher noch deutlich weitergehen“.

„Eine Aufweichung der Ziele ist schlecht für den Wirtschaftsstandort Europa“, meinte dagegen die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament Terry Reintke. Ein Schlingerkurs erzeuge Planungsunsicherheit, statt die europäische Autoindustrie an die Spitze der Entwicklung der Elektromobilität zu führen.