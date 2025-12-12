EU-Kommission will wohl „Verbrenner-Aus“ kippen

Zuletzt hat sich der Druck auf die EU-Politik stark erhöht, das für 2035 geplante Aus für fossil betriebene Verbrenner-Autos abzuschwächen oder ganz zu kippen. Derzeit wird in Brüssel darüber beraten, noch 2025 soll es eine Entscheidung geben. Laut Berichten zeichnet sich ab, dass es der Automobilindustrie in der Region leichter gemacht wird.
Die EU-Kommission wolle eine Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus vorschlagen. Das berichten die Nachrichtenagentur dpa und die Frankfurter Allgemeine Zeitung übereinstimmend. Der Vorschlag müsse noch vom Kollegium der EU-Kommissare angenommen werden. Anschließend müssten auch das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen. Laut einem Entwurf für die Tagesordnung der EU-Kommission sollen die neuen Regelungen in wenigen Tagen auf den Weg gebracht werden.
Zuvor hatte der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber das Aus für das Verbrenner-Aus in der Bild-Zeitung angekündigt. Bei Neuzulassungen ab 2035 solle nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO₂-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden. Laut Weber soll es dann auch keine spätere Verschärfung der Vorgaben auf 100 Prozent CO₂-Reduktion bis 2040 geben. „Damit ist das Technologieverbot für den Verbrenner vom Tisch“, erklärte er. Diese sei ein wichtiges Signal an die gesamte Autobranche, das „zigtausende Industriearbeitsplätze“ sichere.
Die bisher geplanten EU-Flottengrenzwerte werden von vielen als „Verbrenner-Aus“ bezeichnet. Mit den Obergrenzen legt die Politik fest, wie viel Kohlendioxid (CO₂) alle neu zugelassenen Pkw eines Herstellers jährlich im Schnitt ausstoßen dürfen. 2035 sollen die Obergrenzen nach aktuellem Stand auf null sinken. Das bedeutet in der Praxis das Aus für klassische Verbrennermotoren und den Umstieg auf Elektroautos sowie Wasserstofffahrzeuge.
Gegen die EU-Pläne macht insbesondere Deutschland Druck. Union und SPD hatten sich Ende November darauf geeinigt, sich auf EU-Ebene für eine Lockerung der Regelung einzusetzen. Das wird mit den großen Herausforderungen der hiesigen Autohersteller begründet, die derzeit vor allem mit hohen Kosten, schleppender Nachfrage und starkem Wettbewerbsdruck durch chinesische Elektroautobauer zu kämpfen haben.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht die von Weber angekündigte 90-Prozent-Regelung nicht weit genug. „Das ist ein sehr gutes Signal, wenn auch nur ein erster Schritt, denn nur zehn Prozent Verbrenner reicht noch nicht“, sagte er. Das EU-Parlament könne bei der konkreten Ausgestaltung des Vorschlages „sicher noch deutlich weitergehen“.
„Eine Aufweichung der Ziele ist schlecht für den Wirtschaftsstandort Europa“, meinte dagegen die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament Terry Reintke. Ein Schlingerkurs erzeuge Planungsunsicherheit, statt die europäische Autoindustrie an die Spitze der Entwicklung der Elektromobilität zu führen.
Kommentare
Gerry meint
Ein paar fossile Ewiggestrige wirds wohl immer geben. 🙄😂
In 2035 wird es mehr als lächerlich sein wenn sich noch jemand einen neuen Verbrenner zulegt.
South meint
Der Branche tun man damit überhaupt keinen Gefallen und ganz superklar keinem einzigem Arbeitnehmer. Deshalb haben auch schon einige Hersteller auf die kurzsichtige Denke mit Kopfschütteln reagiert. Es ist eine reine Showveranstaltung zur Beruhigung von Populisten, vermutlich die einzigen, die auf den lachhaften Winkelzug reinfallen.
Was soll denn bitte eine Hersteller mit 10% anfangen? Anders ausgedrückt er muss zu 90% umstellen… und sogar die restlichen 10% sind auf Zeit erkauft. Kein Hersteller kann mit sowas planen…
Superlustig ist der Hinweis von Weber, dass das bis 2040 so bleiben soll. Sind fünf Jahre für 10% eh ein Witz, aber nicht einmal das kann er versprechen, denn jede künftige Konstellation kann das Gesetz kippen, zu jederzeit. Nur mal als Hinweis, das Verbrennerzulassungsverbot hat es gerademal auf 2 Jahre geschafft…
Aber eines hat er erreicht. Er hat Druck aus der Diskussion genommen und genau darum ging es der EVP. Ändern wird das Ganze so gut wie gar nichts…
Wahrheit meint
Und wenn man emissionsarmes e90 tankt?
Dann hast du auf dem Papier 90% gespart.
Muss halt noch ein bisschen Regenwald weg, aber die Viecher die da wohnen können sich per Evolution ja anpassen, ist wohl nicht zuviel verlangt.
Halb Brasilien fährt damit rum, ist auch noch viel billiger als fossiler Sprit. Problem gelöst.
Tick tack tick tack
hu.ms meint
Die 10% ergeben sich automatisch, wenn man die fossil gefahrenen km für neuwagen ab 2035 mit entsprechend hoher kfz-steuer belegt. Fossile km auslesen – jährlich vom hersteller online oder beim TÜV-termin – denn steuerbescheid mit lastschrift macht dann die KI:
Wenn 100km fossil bei neuwagen dann mind. 30 € kosten, kommen 90% die das nicht zahlen können / wollen automatisch zum strom für 6 € zuhause / 12 € am schnellader für 100km.
Das es nur um fossile km geht, bleiben elektrische bei plug-ins und range-expander oder auch e-fuels von der regelung unberührt.
Jensen meint
Der aktuelle Stand der Dinge erschliesst sich ja weitgehend aus dem, was Manfred Weber gegenüber der Boulevard-Presse herausposaunt hat. Jetzt geht das erstmal in mehreren Schritten durch die EU und dann wird man sehen, was am Ende noch an Verbrenneranteil beim ansonsten elektrisch fahrenden Antrieb übrig bleibt. Wenn man dem Ganzen glauben schenken darf, sind Voll-Hybride als auch reine Verbrenner vollständig raus !!! Die BEV’s werden weiter mit großen Schritten in alle Märkte vordringen, die Varianten werden von Tag zu Tag mehr und wieviel Platz in gut 10 Jahren Neuzulassungen für Fahrzeuge bleibt, die irgendwas zusätzlich mit teuren Sonderflüssigkeiten verarbeiten, steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Bestandsflotten werden weiter vor sich hinstinken und -giften, soweit es die Eigentümer bezahlen können.
Halber Akku meint
Nun also 90% weniger Schadstoffe und nicht 100%. Mich würde mal interessieren, wie ein Autohersteller, der alle Antriebsarten derzeit im Programm hat, nun bis 2035 planen will. Für einen immer kleiner werdenden Verbrennermarkt in Neuentwicklungen investieren? Sicher nicht. Ich denke es läuft so, wie es sich bei Stellantis aktuell bei der nächsten Generation des Opel Corsa andeutet. Der soll 2027 nur noch rein elektrisch kommen. Den bisherigen baut man als Verbrenner weiter, so lange es noch einen Markt dafür gibt. Das kann noch einige Jahre so weiterlaufen, aber irgendwann ist dann endgültig Schluss. Wenn überhaupt sinnvoll, gebe ich nur Range Extendern eine reelle Chance, da sich zusätzliche Entwicklungskosten bei ohnehin vorhandenen E-Plattformen weit mehr in Grenzen halten als zusätzlich noch einen Plug-In Hybrid zu entwickeln.
Wahrheit meint
E90, schon mal gehört?
Emissionsarme Biokraftstoffe werden nun erlaubt.
90% CO2 Einsparung auf dem Papier und billiger als fossiler Sprit.
Was mit dem Regenwald passiert juckt niemanden.
South meint
Schw achsi nn….
Wahrheit meint
Kannst du sagen warum? Emissionsarme Biokraftstoffe sind nun, anders als vorher, ab 2035 ausdrücklich für neu zugelassenen Verbrenner erlaubt. Und auf dem Papier ist E90 zu 90 % klimaneutral, so wie es E10 zu 10% ist.
Wohlgemerkt, auf dem Papier und erzeugt riesen umweltschaden. Den Konsumenten juckt es nicht.
Also, welcher Punkt meiner Ausführung ist sachlich falsch?
Ben meint
Die 90% zählen am Auspuff, also darf ein Golf 8 Diesel noch 10g Co2 ausstoßen.
hu.ms meint
Einen Golf 8 Diesel kann man 2035 nicht neu kaufen.
Es geht ja nur um neuwagen !
Andi EE meint
@Halber Akku
Du glaubst doch nicht, dass es bei diesen 90% bleiben wird. Das wird laufend reduziert, je nach Konkurrenzfähigkeit der europäischen Autoindustrie. Hatten wir ja schon vor 4 Jahren, dass es genau so kommen wird.
Wahrheit meint
Hoffen wir es. Die Schweizer ziehen das Verbrenneraus 2035 doch durch, oder täusche ich mich?
Die haben ja keine Autoindustrie, deshalb wundert es mich warum sie nicht schon lange dem norwegischen Beispiel gefolgt sind. Außer dass sie sich am schmutzigen Geld bereichern sind Schweizer ja die besseren Menschen. Deshalb fahren bei euch ja auch die Teslas autonom, weil eure Autoindustrie das nicht blockiert.
Future meint
Davon gehe ich auch aus. Söder kritisiert die 90 Prozent schon heute und will ja Bundeskanzler werden. In 2035 ist das dann bei 20 Prozent, damit die Party erstmal weitergehen kann oder auch nicht.
brainDotExe meint
Ein guter Kompromiss, in die Richtung wäre auch mein Vorschlag gegangen, nur wahrscheinlich mit 5 statt 10%.
Ich hole schonmal Popcorn 😉
Nek meint
Finde ich auch. Politik lebt halt nun mal von Kompromissen. Und es wird klar sein, dass du die 90% nicht mit einem reinen Verbrenner hinbekommen wirst. Also werden wir in Zukunft dann nur noch Plug-Ins und EREV Autos mit Motor haben und das ist doch auch schon ein Erfolg.
Und der Rest kommt dann von ganz alleine.
brainDotExe meint
Es geht um Flottengrenzwerte, nicht um den Ausstoß pro Auto.
Du könntest also Hersteller jetzt also über 2035 noch reine Verbrenner (ohne Hybrid) verkaufen, wenn du entsprechend viele BEVs verkaufst.
South meint
Yoa, theoretisch könnte man das als Hersteller tatsächlich tun, aber das ist eine extreme Denke uns sehr unwahrscheinlich. Denn der Hersteller würde dann quasi seinen CO2 Freiraum für wenige reine Verbrenner mit sehr hohem CO2 Anteil verballern und könnte keine Hybride oder Range Extender mehr anbieten.
Zum Zweiten. Jedes Gesetz kann geändert werden. Wenn die E Autos tatsächlich den Markt beherrschen, dann sind die Widerstände deutlich geringer. Schwer vorstellbar, dass man dann diese Ausnahmen in zehn Jahren noch aufrecht erhält.
In Kürze. Es wird ganz sicher eine noch schärfere Regelung folgen, ob das dann 2035 oder 2037 ist… Popcorn raus… ;-)
Wahrheit meint
Und die schärfere Regelung kommt dann von Kanzlerin Weidel?
Ben meint
Ja stimmt es geht um die Flottenwerte…also müssen 9 von 10 Fahrzeugen am Auspuff 0% haben oder darf nur nachweislich mit Klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden.
Lanzu meint
Es hängt noch was daran, wie die Regelungen für PHEV entwickelt werden. Im Moment sind Verschärfungen anhand realer Fahrdaten geplant und wurden teilweise umgesetzt. Wenn man das verzögert, aufhält oder zurückdreht, dann kann man ordentlich was für Verbrenner freischaufeln.
Nach WLTP-Werten schaffen es PHEV schon auf unter 20% der Grenzwerte.
A-P meint
Ab 2035 würden die Autohersteller, selbst wenn sich die Investition in eine weitere Technik lohnen würde, am Ende nur noch PHEVs anbieten (Plug-in-Hybride), die z. B. einen 50-kWh-Akku und einen 5-Liter-Benzintank auf den Markt bringen. Dann wäre der Verbrennungsmotor ein überflüssiger Kropf im PHEV.
brainDotExe meint
Wer soll denn sowas kaufen wollen?
A-P meint
Eben!
brainDotExe meint
Deswegen, werden sie ja entweder maximal Mild-Hybride oder PHEV mit < 20 kWh Akku anbieten.
A-P meint
Da wird die Autoindustrie trotzdem weiterhin stark auf Spritspar- und Abgasreduktions-Technik setzen. Es ist technisch fast unmöglich, den CO2-Ausstoß auf 10% zu reduzieren. Das macht die zusätzliche Technik unbezahlbar und würde den ‚abgasarmen‘ Verbrenner stark verteuern. In diesem Fall werden E-Autos auch bei der Anschaffung deutlich günstiger als der Verbrenner ab 2035 sein!
brainDotExe meint
Es geht ja nicht darum den Ausstoß pro Auto auf 10% zu reduzieren, sondern der Durchschnitt über die Flotte.
Wenn man also entsprechend viele BEVs verkauft, kann man sich die paar Verbrenner leisten.
A-P meint
Das ist ein guter Punkt. Allerdings passiert dann Folgendes:
Das beste Beispiel ist, dass einige Hersteller, als es bis vor einigen Jahren immer strengere Abgas-Vorgaben für Dieselfahrzeuge gab, speziell für Kleinwagen, alle Dieselmotoren aus dem Angebot nahmen. Jetzt fangen sogar die Kompaktwagen-Angebote an, diese Strategie zu fahren (siehe aktueller T-Roc, nur noch Benziner und Benziner-Hybrid).
So ungefähr wird es dann auch im Jahr 2035 passieren: Die Hersteller werden sagen: „Die ‚hocheffizienten‘ Verbrenner sind zu teuer, selbst als Nischenprodukt. Wir schaffen sie ab. Ab jetzt gibt es nur noch reine BEVs.“
brainDotExe meint
Darauf wird es hinauslaufen, das war doch absehbar.
Es ist nun allerdings weiterhin möglich Nischenfahrzeuge als Verbrenner anzubieten.
Porsche 911er zum Beispiel.
ID.alist meint
Es ist sehr schwer bei diesem Thema rational zu bleiben, aber Herr Weber und Herr Söder denken leider nur innerhalb deren Lebenserwartungszeitraums.
Genau das wird viele Arbeitsplätze kosten, vielleicht etwas verzögert, aber Arbeitsplätze.
Leider ist die Europäische Klasse nicht besser als die Gesellschaft, und genauso wenig zu gebrauchen.
Viel Spaß mit dem ständig gegen die Wand laufen.
#stopburningthings