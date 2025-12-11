Toyota Aygo X mit Hybridantrieb ab 19.990 Euro bestellbar

Mit der Einführung des Vollhybridantriebs schlägt der Toyota Aygo X ein neues Kapitel im Segment der Stadtautos auf. Der kleine Crossover ist der erste Vollhybrid in seinem Segment. „Die bewährte Toyota Hybridtechnik sorgt für uneingeschränkte Alltagstauglichkeit und verleiht dem Aygo X die niedrigsten CO2-Emissionen (gemäß WLTP) aller Fahrzeuge, die nicht per Stecker extern aufgeladen werden können“, werben die Japaner.

Die erhöhte Sitzposition trage zu einem komfortablen Fahrerlebnis bei, während die GA-Plattform und das modifizierte Fahrwerk die Voraussetzungen für agile Handling-Eigenschaften schaffen. „Fortschrittliche Sicherheits- und Fahrassistenzfunktionen von Toyota komplettieren das umfassende Technologie-Paket, das der Aygo X in die Klasse der City-Cars bringt.“

Das Hybridsystem aus dem neuen Aygo X ist das gleiche, das auch im neuesten Yaris zum Einsatz kommt. Um es in den Kleinstwagen integrieren zu können, ohne den kompakten Radstand von 2.430 Millimetern und das Kofferraumvolumen von 231 Litern zu beeinträchtigen, waren Konstruktionslösungen erforderlich. Vorne wurde der Überhang um 76 Millimeter verlängert, um den größeren 1,5-Liter-Hybridmotor unterzubringen. Die Proportionen des Aygo X bleiben dabei aber erhalten. Durch die neue Architektur ergab sich die Gelegenheit, die Frontpartie an die aktuelle europäische Designsprache von Toyota anzupassen.

Eine Toyota-Premiere ist die Anordnung der beiden Batteriezellen-Stacks: Während der Hersteller bei anderen Hybridfahrzeugen normalerweise ein paralleles Layout nutzt, die mehr Längsraum erfordert, sind die Batterien beim Aygo X längs nebeneinander unter den Rücksitzen über die gesamte Fahrzeugbreite angeordnet. Auch das Kühlsystem der Hybridbatterie besitzt ein neuartiges Layout: Der Lüfter, der sich normalerweise direkt neben der Batterie befindet, ist nun vorne unter dem Rücksitz platziert. Diese neue Lösung sorge nicht nur für eine effiziente Kühlung mit zwei Luftströmen zur Batterie, sondern optimiere auch das Platzangebot im Innenraum, so die Entwickler. Zudem sei die Zusatzbatterie unter den Kofferraum verlegt worden, ohne den Stauraum zu beeinträchtigen.

Die Integration des elektrifizierten Antriebsstrangs erforderte ein neues Verkabelungssystem. Dies bot laut Toyota die Möglichkeit, eine neue Elektronik einschließlich neuer elektronischer Steuergeräte zu implementieren, ohne Komponenten aus der Vorgängergeneration zu übernehmen. Neben einer verbesserten Systemleistung konnte dadurch auch ein 7-Zoll-Kombiinstrument für den Fahrer eingebaut werden. Durch die Änderungen im Packaging konnte zudem die Klimaanlage durch eine verbesserte Version ersetzt werden, in den höheren Ausstattungsvarianten ist nun eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik an Bord.

Im Vergleich zum aktuellen Yaris, der die gleiche GA-B-Plattform nutzt, kommen aktualisierte Fahrwerkskomponenten wie Stabilisatoren, Federn und Dämpfer sowie neue Fünfloch-Radnaben zum Einsatz. Dadurch bleibt der Wenderadius von unter zehn Metern erhalten. Die Aktualisierungen verbessern Toyota zufolge den Fahrkomfort und senken das Geräuschniveau im Innenraum. Die Schalldämmung hinter der Armaturentafel, die Isolierung der Motorhaube und die Motorabdeckungen sorgten in Kombination mit der Überarbeitung von Abgasanlage und Schalldämpfer für eine ruhigere Fahrt. Darüber hinaus senke die Unterboden-Abdeckung des Motors auch den Luftwiderstand und verbessere damit die Kraftstoffeffizienz.

Gegenüber dem Vorgängermodell mit Benzinmotor bietet der Hybridantrieb des neuen Aygo X einen Leistungszuwachs um 44 PS auf nun 85 kW/116 PS. Das ergibt sich aus der Kombination des 67 kW/91 PS starken 1,5-Liter-Dreizylinder-Benzinmotors mit einer 59 kW/80 PS leistenden E-Maschine. Damit beschleunigt der kleine Toyota in 9,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Fahren insgesamt – gerade auch auf längeren Strecken – werde komfortabler und stressfreier, wirbt der Anbieter.

Erstmals ist der Aygo X auch als GR Sport erhältlich. Die neue Ausstattungsvariante verbindet einen sportlichen Look mit dynamischeren Fahreigenschaften. Ein wesentlicher Bestandteil ist das speziell abgestimmte Fahrwerk mit sportlicher ausgelegten Stoßdämpfern und Schraubenfedern, die die Wankneigung der Karosserie verringern und die Handling-Eigenschaften verbessern. Die elektrische Servolenkung wurde direkter abgestimmt und bietet ein präziseres Ansprechverhalten. Der Antrieb bleibt unverändert.

In Deutschland steht der neue Aygo X Hybrid bereits im Handel. Der Einführungspreis beträgt 19.990 Euro.