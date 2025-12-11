VWN-Chef: Elektromobilität wird sich auch bei leichten Nutzfahrzeugen durchsetzen

Stefan Mecha ist der neue Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Seit wenigen Jahren wird im Stammwerk Hannover auch das neue Elektroauto ID. Buzz als Kleinbus und Kastenwagen gebaut. Die Neuauflage des „Bulli“ mit Retro-Anleihen kommt bisher nicht wie erhofft am Markt an. Dazu äußerte sich Mecha im Gespräch mit der Hannoverschen Allgemeinen (HAZ).
Mit dem ID. Buzz und dem Multivan baue VWN zwei ganz verschiedene Bullis in Hannover. Der in einem Kooperationsprojekt mit Ford in der Türkei entstehende Transporter komplettiere das Bulli-Trio, damit habe man für jeden Kunden den richtigen Van. Die Aufgabe sei jetzt, alle Produkte nach vorne zu bringen.
„Unsere Industrie ist in einem gewaltigen Umbruch. Gleichzeitig läuft die Elektromobilität nicht in der Geschwindigkeit hoch, wie wir uns das vorgestellt haben“, so Mecha. „Das sind äußere Umstände, die mit dem Produkt an sich wenig zu tun haben. Es gibt wenige Fahrzeuge, die so viel Emotionen wecken wie der ID. Buzz, der in seinem Segment einen Marktanteil von fast 25 Prozent hat. Das ist aus meiner Sicht eine großartige Leistung.“
Auf die weitaus besseren Verkaufszahlen von Konzern-Elektroautos wie VW ID.7 oder Skoda Elroq angesprochen sagte der VWN-Chef: „Die Frage ist, woran man das misst. Entscheidend ist, wie groß der Kuchen insgesamt ist und wie groß der Teil, den ich für meine Marke gewinne. Da haben wir mit dem ID. Buzz ein Topergebnis.“ Man könne das Segment nur bedingt größer machen, aber man schöpfe davon eben 25 Prozent aus – das sei „eine bemerkenswerte Leistung“. Die VWN-Bullis seien am Markt gut positioniert und hätten weiteres Potenzial.
„Wir haben uns in der Tat viel höhere Stückzahlen versprochen“
Bei der Einführung des ID. Buzz im Jahr 2022 ließ Volkswagen verlauten, man wolle davon in Hannover ab 2024 130.000 Einheiten pro Jahr bauen. Aktuell ist man bei weniger als einem Drittel davon. „Wir haben uns in der Tat viel höhere Stückzahlen versprochen, aber die geopolitischen Rahmenbedingungen sind vor Jahren nicht vorhersehbar gewesen“, so Mecha. Es sei viel passiert in den vergangenen Jahren.
VWN habe auch in den USA für den ID. Buzz sehr große Marktchancen gesehen. Das Auto komme dort auch „sensationell“ an, das Land habe aber eine Förderung für E-Autos abgeschafft und neue Zölle eingeführt. In der Kombination sei die Nachfrage nicht da, wo das Unternehmen sie erwartet habe.
„Elektromobilität wird sich durchsetzen“, ist sich der VWN-Chef sicher. „Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen. Elektrisch zu fahren ist toll, und es ist der Antrieb der Zukunft, das muss man immer wieder in den Vordergrund stellen. Insofern wird uns die Zeit helfen, weil die Märkte wachsen werden, wenn mehr Leute und Unternehmen auf Elektromobilität umsteigen.“ In China werde der ID. Buzz aber nicht eingeführt, weil es auf dem weltweit größten Volumenmarkt dafür kein Geschäftsmodell gebe.
Auslaufen lassen wird man die Elektro-Baureihe vor diesem Hintergrund laut Mecha nicht. „Ganz im Gegenteil.“ Der ID. Buzz sei breit aufgestellt, als Cargo, als Van für Familien mit bis zu sieben Sitzplätzen und auch als sportliche GTX-Version. VWN habe weitere Ideen, die man am Standort umsetzen wolle. „Insofern sind wir da optimistisch“, erklärte der VWN-Chef. Schon feststeht, dass ab 2026 mit der Cargo-Version mit langem Radstand eine zusätzliche Fahrzeugvariante des ID. Buzz in Hannover gefertigt wird. Weiter offen ist, ob und wann es eine Camping-Ausführung der California-Reihe geben wird.
Kommentare
Jörg2 meint
Ich habe es jetzt 3x gelesen… Von welchem „ID.BUZZ-Segment“ spricht der gute Mann? Wie definiert sich das?
Meine Unterstellung: Es ist eine PR-Eigenkreation um dann eine „25%“ in den Raum geben zu können.
Anonymous meint
Die 130K waren realitätsfern, habe ich damals schon geschrieben als die Zahl das erste mal genannt wurde. Das passt überhaupt nicht zu den erzielbaren Stückzahlen insgesamt, inkls. Verbrennern in dem Segment, woher soll plötzlich die Nachfrage kommen, bei den Preisen?
Der Buzz verkauft sich insofern nicht so schlecht, viel mehr ist nicht realistisch. Aber die USA floppen (mal wieder), weil VW mit dem Akku geizt. Größer war vlt. vor paar Jahren noch zu teuer, heute aber zeigen auch andere, dass auch >100kWh nicht mehr die Welt kosten.
Also packt asap einen 111kWh Akku in das ding, was ursprünglich mal als für MEB ausgegeben wurde zum gleichen Preis und das Ding verkauft sich wahrscheinlich sogar gut in den USA. Mit der aktuellen Reichweite findet man dort nur Liebhaber.
Mäx meint
Jop, das war auch meine Einschätzung; weiß nicht wer da gedacht hatte, dass das realistisch war, vor allem für die Preise die aufgerufen werden und den Nachteilen gegenüber dem T6.
Das mit dem 111kWh Pack verstehe ich auch nicht; das wurde still und heimlich einfach begraben. Eine Begründung dafür habe ich noch nicht bekommen.
Preis ist eine Möglichkeit, gerade 2021/2022.
Aber das Pack ist ja selbst beim LWB Buzz gut gefüllt, wo soll da mehr reinpassen?
Was hatte man also bei der Ankündigung genau geplant?
ID.alist meint
Die Ankündigung war von Herrn Diess, der Elon von VW. Und letztendlich ging es darum, dass der ID.Vizzion, jetzt ID.7, damit 700 km NEDC Reichweite bekommen sollte.
Am Ende hat das ID.7 bis zu 700 km WLTP Reichweite mit eine kleinere Batterie geschafft, von daher kann man sich schon Fragen ob die größere Batterie weiter nötig ist.
Anonymous meint
Im Buzz wäre die weiterhin nötig, das ist eine fahrende Schrankwand und in den USA hat Reichweite noch mal einen viel höheren Stellenwert als bei uns, gerade bei so einem Auto.
Die US Reviews schwärmen eigentlich alle von dem Auto, selbst die Software ist akzeptabel, aber mit der Reichweite bei dem Preis, ist er unten durch bei den meisten. Die 111kWh wären gerade richtig.
Mäx meint
Vielleicht nicht für sowas wie einen ID.3.
Der kommende i3 mit 108kWh zeigt ja aber was ein ID.7 mit der Batterie könnte, um die 900km WLTP.
Mit sowas überzeugt man auch die Hilti Diesel Passat Fahrer.
Der ID.Buzz würde sicherlich auch davon profitieren; die nächste Version des EQV auf Elektroplattform wird auch in der Richtung liegen.
ID.alist meint
@Anonymous
Mal sehen ob der aktuelle Rabatt von $10.000 was daran ändert. Habe es vorhin bei Insideevs gelesen.
@Mäx
Ich lese überall, dass der i3 nur eine 85kWh Batterie haben wird. Ich lass mich überraschen.
Mäx meint
Die 85kWh die du nennst sind vermutlich im Dreisatz runtergerechnet davon ausgehend, dass im iX3 vermeintlich 48120 verbaut sind.
> 48120 = 108kWh wären bei 4895 Zellen 85kWh.
Das ist bestätigt durch BMW aber nicht der Fall, es sind 4895 im iX3.
Und damit die kleinste Rundzelle selber, die BMW verbauen möchte.
Dazu beträgt der Radstand vom iX3 2.897mm; der aktuelle G20 hat 2.851mm als Verbrenner.
Aus technischen Gesichtspunkten spricht also nichts gegen den Einsatz des 108kWh Batteriepacks in einem i3.
Dann gibt es da noch die Gerüchte eines bekannten Leakers, dass die Batteriepack ID von iX3 50xDrive mit denen des i3 50xDrive übereinstimmt.
Somit gilt das 108kWh Pack für den i3 50x und M60 als quasi gesetzt.
Für die Modelle darunter 20 und 40 RWD wird es eine eigene Batterie geben (evtl. die 85kWh die du nennst), der 40xDrive wird dieselbe nutzen wie der iX3 40xDrive, die man aber auch noch nicht kennt (könnte auch die 85kWh sein).
Futureman meint
Einfach mal die gesunkenen Akkupreise weitergeben und den Buzz preislich nach unten anpassen. Zur Zeit ist er (bis auf punktuelle Leasingangebote) schlicht zu teuer. Ansonsten ein Fahrzeug mit guter Raumausnutzung.
Fred Feuerstein meint
„Die Neuauflage des „Bulli“ mit Retro-Anleihen kommt bisher nicht wie erhofft am Markt an“
Na sowas, da hat der VWN Chef eine ganz andere Sichtweise als der kleine DaVid…So unterscheidet sich eben Top Management von kleinem Angestellten.
ID.alist meint
Ist nicht die einzige Marke mit Produkten die nicht ganz am Markt ankommen.
Ich sehe das immer wieder, wenn es nicht bindend ist, will jeder das eine oder andere Auto kaufen. Wenn es darum geht das eigene Geld auszugeben, dann finden die Alle irgend ein Problem an den Auto den sie selber davor so stark gehyped haben.
Fred Feuerstein meint
Das ist nicht das Problem, sondern die verquere Verbreitung dass die Situation eigentlich ganz anders ist. Aber hier hat der VWN klare Worte gefunden und die Statements über den Erfolg des BUZZ von Davida / Mary mal wieder entkräftet…