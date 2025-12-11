Volvo Trucks präsentiert elektrischen 14-Tonner

Volvo Trucks erweitert sein Elektro-Lkw-Angebot: Der FL Electric der mittelschweren Klasse ist jetzt auch als 14-Tonnen-Einstiegsmodell verfügbar. Die neue Batteriekonfiguration mache ihn zum idealen Fahrzeug für den innerstädtischen Transport, wirbt der Hersteller.

Als eines der ersten vollelektrischen Modelle von Volvo Trucks habe sich der Volvo FL Electric seit seiner Einführung im Jahr 2019 bei vielen Transportunternehmen bewährt. Mit seinen kompakten Abmessungen meistere er enge Straßen in Städten und Tür-zu-Tür-Lieferungen. Sein elektrischer Antrieb sorge für minimale Geräuschentwicklung und null Abgasemissionen.

Mit der neuen 14-Tonnen-Version des FL Electric baut Volvo Trucks sein Elektro-Lkw-Portfolio weiter aus. Das Einstiegsmodell mit 180 kW/245 PS Leistung kombiniert laut dem Unternehmen optimierte Nutzlast mit verbesserter Batteriekapazität und eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten. Die Reichweite mit der 145-kWh-Batterie beträgt den Angaben zufolge circa 200 Kilometer, abhängig von Beladung, Fahrstil, Umgebungstemperatur und weiteren Faktoren. Die Ladeleistung liegt bei 43 kW (AC) und 150 kW (DC). Die DC-Ladung von 0 auf 100 soll eine Stunde dauern.

„Das ist ein perfektes Arbeitstier für den innerstädtischen Einsatz ohne Abgasemissionen“, sagt Jan Hjelmgren, Leiter Produktmanagement bei Volvo Trucks. „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, den passenden Elektro-Lkw zu ihrem Geschäft zu finden. Entscheidend ist, nur so viel Batteriekapazität zu wählen, wie für die jeweilige Aufgabe erforderlich ist – für maximale Nutzlast und Wirtschaftlichkeit.“

Die neue Version des FL Electric ist in mehreren Radständen, Achskonfigurationen und Batterieoptionen erhältlich. Die Form und Positionierung der Batterien sind so konzipiert, dass sie Aufbauten am Rahmen nicht beeinträchtigen. Darüber hinaus sorgt die Fahrzeugbreite von 2,4 Metern für eine bessere Wendigkeit im Stadtverkehr.

Die neuen Batterien kommen in mehreren Elektro-Lkw-Modellen von Volvo Trucks zum Einsatz – vom neuen 14-Tonnen-FL Electric über die 16- und 18-Tonnen-Versionen bis hin zum FE Electric mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 27 Tonnen.

Das Portfolio von Volvo Trucks umfasst inzwischen acht batterieelektrische Modelle, von denen laut dem Unternehmen bereits mehr als 5.000 Fahrzeuge weltweit verkauft wurden – davon mehr als 1.000 in Deutschland. Die neue 14-Tonnen-Version des FL Electric soll in der zweiten Hälfte 2026 in die Produktion gehen.