Seat und Cupra eröffnen Batteriesystem-Montagewerk in Martorell

Seat und Cupra haben ihr Batteriesystem-Montagewerk in Martorell eingeweiht – „ein entscheidender Meilenstein in der Transformation des Unternehmens und des Landes, da es Spanien als Hub für Elektromobilität in Europa positioniert“, so die zu Volkswagen gehörenden Spanier. Die Eröffnung ist Teil der Gesamtstrategie des Volkswagen-Konzerns für Batterien, die sowohl die Eigenfertigung als auch die Belieferung durch Drittanbieter ausbalancierten soll.

Mit der Inbetriebnahme dieser Anlagen mache man einen entscheidenden Schritt im Elektrifizierungsprozess für die Serienproduktion des Cupra Raval und des VW ID. Polo ab 2026, heißt es. Die Tochter Seat mit den Marken Seat und Cupra leitet auch das Projekt der urbanen Elektrofahrzeugfamilie der Markengruppe Core des Volkswagen-Konzerns: Vier E-Autos von drei verschiedenen Marken, die alle in Spanien gefertigt werden.

„Die Einweihung dieses Batteriesystem-Montagewerks ist ein Wendepunkt in der Geschichte von Seat und Cupra. Heute sehen wir, wie unsere Ambition Realität wird: Wir sind bereit, 100 Prozent elektrische Fahrzeuge ‚Made in Spain‘ zu produzieren, die Elektromobilität in ganz Europa zugänglich machen werden“, sagt Markus Haupt, CEO von Seat und Cupra „Martorell ist nun das Epizentrum der Mobilität der Zukunft. Wir sind stolz darauf, das Projekt der urbanen Elektrofahrzeugfamilie für die Markengruppe Core des Volkswagen Konzerns zu leiten und zwei der Modelle zu produzieren, die die Spielregeln der Elektrifizierung verändern werden, beginnend mit dem Cupra Raval.“

Mit einer Investition von 300 Millionen Euro ist das Batteriesystem-Montagewerk eine Schlüsselanlage für die Elektrifizierung von Martorell. Es erstreckt sich über eine Fläche von 64.000 Quadratmetern und hat die Kapazität, alle 45 Sekunden ein Batteriesystem zu produzieren – das entspricht 1.200 Batteriesystemen pro Tag und 300.000 pro Jahr. Ab 2026 soll es ausschließlich die Produktionslinien des Cupra Raval und des VW ID. Polo beliefern und die Batteriesysteme über eine 600 Meter lange Brücke automatisch in die Montagehalle transportieren.

„Wir wechseln bei der Schlüsseltechnologie der elektrischen Welt vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz. Die in Martorell produzierten MEB+ Batteriesysteme sind in allen wesentlichen Aspekten voll wettbewerbsfähig und ein klarer Fortschritt, weil wir die Einheitszelle einführen. Sie ist nicht einfach eine weitere Batteriezelle, sondern unsere globale Technologieplattform, die eine bislang unerreichte Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität über Marken, Regionen und Segmente hinweg ermöglicht“, so Günther Mendl, Leiter des konzernweiten Center of Excellence Battery.

„Zugleich stellen wir auf kompakte Cell-to-Pack-Bauweise um und ergänzen Lithium-Eisenphosphat als alternative Zellchemie. Indem wir zum Aufbau der längst benötigten Batterieindustrie in Europa beitragen, reduzieren wir Abhängigkeiten und bekommen mehr Einfluss auf technologische Innovation und Kosten — damit machen wir E-Mobilität noch attraktiver und erschwinglicher.“

Die Einweihung des Batteriesystem-Montagewerks markiert die Zielgerade des Transformationsprozesses, den Seat und Cupra 2020 eingeleitet haben. Gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern und seinen Partnern hat das Unternehmen in Spanien zehn Milliarden Euro investiert, um das Land „zu einem Maßstab für nachhaltige Mobilität“ zu machen. Davon wurden drei Milliarden Euro ausschließlich für die Elektrifizierung des Werks in Martorell bereitgestellt. Der Standort kann als flexible Fabrik rein elektrische, Hybrid- und Verbrenner-Modelle für verschiedene Marken des Volkswagen-Konzerns produzieren.

Diese Transformation stärke die Position Martorells als das drittgrößte Produktionswerk des Konzerns in Europa, so Volkswagen. Es sei für rund 25 Prozent der in Spanien gefertigten Fahrzeuge verantwortlich und verfolge das Ziel, eine maximale Kapazität von 600.000 Einheiten pro Jahr zu erreichen. Davon könnten künftig bis zu 300.000 vollelektrische Fahrzeuge (BEVs) sein.