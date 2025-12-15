DHL erweitert Großbestellung by Hylane von 30 auf 42 E-Lkw

DHL hat die ersten sechs Mercedes-Benz eActros 600 aus der Kooperation mit dem Nutzfahrzeugvermieter Hylane GmbH und Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck im Westen in Betrieb genommen. Zwei weitere Fahrzeuge werden von Deutschlands größtem Paketdienstleister am Paketzentrum in Hamburg eingesetzt.

Die sechs rein elektrischen Lkw werden im Paketzentrum Dorsten stationiert und für den Transport von Paketen in andere Paketzentren der Republik eingesetzt. „Die neuen und emissionsarmen E-Lkw helfen uns direkt beim CO2-reduzierten Pakettransport in der sendungsstärksten Jahreszeit vor Weihnachten. Zudem zeigen diese Fahrzeuge auf, dass wir es sehr ernst damit meinen, unseren ‚carbon footprint‘ zu reduzieren“, so Frank Blümer, Niederlassungsleiter Post & Paket, in Dorsten.

Im Juni hatten DHL, Hylane und Daimler Truck ihre Partnerschaft bekannt gegeben. Ursprünglich belief sich der Großauftrag von DHL auf 30 E-Lkw, mittlerweile sind 42 bestellt. Die restlichen 34 Trucks sollen bis Ende des zweiten Quartals 2026 ausgeliefert werden. DHL bezieht die Elektro-Lkw über das „Transport as a service“-Modell von Hylane. Das bedeutet, dass der Logistiker die Fahrzeuge nicht kauft, sondern Hylane auf Basis der tatsächlich gefahrenen Kilometer mit DHL abrechnet.

Marc Hitschfeld, Betriebschef des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland der DHL Group: „Die Kooperation mit Hylane und Daimler Truck ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Elektrifizierung unserer Lkw-Flotte. Wir zeigen damit deutlich, dass wir unsere Vorreiterrolle bei der E-Mobilität in der Logistik ernst nehmen. Nachhaltigkeit bleibt eine strategische Priorität für DHL Group, natürlich auch in Deutschland.“

Der Mercedes-Benz eActros 600 ist das Flaggschiff unter den batterieelektrischen Lkw von Mercedes-Benz Trucks und zielt auf das Langstreckensegment, das für zwei Drittel aller CO2-Emissionen des schweren Straßengüterverkehrs in Europa verantwortlich ist. Seit Dezember 2024 wird der E-Lkw an Kunden ausgeliefert. Mit über 600 kWh Batteriekapazität und einer Reichweite von rund 500 Kilometern überzeuge das Fahrzeug insbesondere durch Effizienz und Alltagstauglichkeit, wirbt der Hersteller. Durch Zwischenladen während gesetzlicher Pausen seien sogar über 1.000 Kilometer pro Tag möglich.

Die 42 bestellten E-Lkw verstärken die emissionsarme Flotte von DHL, die laut dem Konzern bereits 17 E- und 450 CNG-Lkw im Transport sowie 35.000 Elektro-Transporter für die Letzte-Meile-Zustellung umfasst. Dazu komme die Ladeinfrastruktur mit zehn CNG-Tankstellen und über 40.000 Ladepunkten. Kürzlich hat DHL mit dem Aufbau der ersten eigenen E-Lkw-Ladeparks begonnen. Man verfolge das Ziel, alle Treibhausgasemissionen bis 2050 netto auf null zu reduzieren, heißt es. Dabei solle der Anteil von Fahrzeugen im Transportbereich mit alternativen Treibstoffen oder Antrieben bis 2030 auf circa 30 Prozent erhöht werden.