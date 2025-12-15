VW zeigt ID. Polo auf dem Weg zur Serienreife

Der ID. Polo auf Basis des Entwurfs ID. 2all ist das erste von vier neuen VW-Elektroauto-Modellen im Kleinwagen- und Kompaktsegment, die ab 2026 sukzessive auf den Markt kommen. Wenige Monate vor der Weltpremiere des ID. Polo absolviert eine Flotte von laut dem Hersteller nahezu serienreifer Prototypen die finalen Testkilometer. VW veröffentlicht zum Jahresende Details zu seinem kommenden E-Auto-Kleinwagen.

„Der ID. Polo ist der Beginn einer neuen Generation Volkswagen: mit frischem Design, intuitiver Bedienung, Top-Qualität und erstklassigen Fahreigenschaften – und endlich wieder richtigem Namen. Mit einem Einstiegspreis ab 25.000 Euro machen wir Elektromobilität für viele Menschen in Europa erreichbar“, sagt VW-Markenchef Thomas Schäfer. „Und das ist erst der Anfang: 2026 bringen wir sechs neue E-Modelle auf den Markt – alle zu 100 Prozent Volkswagen!“

Man setzte beim ID. Polo auf die vertrauten VW-Stärken in Bezug auf intuitive Bedienbarkeit, Funktionalität, Qualität und Bezahlbarkeit. Zugleich sei das Elektroauto das erste Modell mit der neuen Design-Sprache „Pure Positive“. Das Ergebnis sei ein kompaktes E-Modell mit einem Plus an Platz und mit präzisen Fahreigenschaften auf dem Level der nächsthöheren Klasse. Darüber hinaus trage es als erstes Modell der elektrischen ID. Familie mit „Polo“ wieder einen etablierten VW Namen.

Vier Leistungsstufen, zwei Batteriegrößen

Vier Leistungsstufen, zwei Batteriegrößen, bis zu 450 Kilometer Reichweite: Zum Debüt im Frühjahr 2026 wird es den ID. Polo in drei Leistungsstufen mit 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) und 155 kW (211 PS) geben. Im Laufe des kommenden Jahres soll zudem der sportliche ID. Polo GTI mit 166 kW (226 PS) folgen.

Die 85-kW- und 99-kW-Versionen werden serienmäßig mit einer 37 kWh (netto) großen LFP-Version (Lithium-Ferrophosphat-Akku) der neuen Hochvolt-Batterie starten. Dieses Akkupack kann an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 90 kW geladen werden. Die 155-kW- und 166-kW-Antriebe werden serienmäßig von einer NMC-Variante (Nickel-Mangan-Kobalt-Akku) der neuen Einheitszelle der Volkswagen-Tochter PowerCo mit Strom versorgt. Diese Batterie bietet einen Energiegehalt von 52 kWh (netto), ermöglicht Reichweiten von bis zu 450 Kilometern und kann mit bis zu 130 kW an DC-Säulen geladen werden.

Den ID. Polo kennzeichnet ein neu entwickelter Frontantrieb. Er entstand auf der Basis des weiterentwickelten Modularen E-Antriebsbaukasten: dem MEB+. „Durch den komplett neuen, besonders effizienten E-Antrieb wurde die Komplexität und damit die Anzahl der Bauteile und das Gewicht reduziert“, erklären die Entwickler. Parameter, über die Volkswagen die Kosten und den Verbrauch senken konnte. Darüber hinaus bietet der elektrische Frontantrieb an Bord des ID. Polo klare Raumvorteile.“

Zu den wesentlichen Modulen des Antriebs gehöre eine besonders effiziente E-Maschine der neuesten Generation, APP 290 genannt. Flach im Unterboden untergebracht ist eine neue Akku-Generation. Die PowerCo-Einheitszelle des Volkswagen-Konzerns setzt auf die Cell-to-Pack-Technologie, bei der die Zellen ohne den Zwischenschritt über Modulgehäuse direkt zu einem Batteriepack zusammengeführt werden. Das reduziert den Preis, den Bauraum sowie das Gewicht und erhöht zugleich die Energiedichte um rund 10 Prozent.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Mit dem MEB+ hielten nicht nur die neusten elektrischen Antriebstechnologien, sondern ebenso zahlreiche Assistenzsysteme der nächsten Generation Einzug in den ID. Polo, heißt es weiter. Dazu zähle der deutlich weiterentwickelte „Travel Assist“: Das Assistenzsystem ermögliche die assistierte Quer- und Längsführung und einen assistierten Spurwechsel auf der Autobahn. Darüber hinaus werde der „Travel Assist“ im ID. Polo erstmals die neue Funktion einer Ampel- und Stoppschild-Erkennung bieten.

Der ID. Polo ist 4.053 Millimeter lang, 1.816 Millimeter breit und 1.530 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.600 Millimeter. Obwohl die Größe damit in etwa dem weiterhin gebauten klassischen Polo (MQB, Modularer Querbaukasten) entspricht, bietet der elektrische ID. Polo aufgrund der kompakten Antriebsmodule des MEB+ Platzvorteile. So stehen den Passagieren VW zufolge im Innenraum 19 Millimeter mehr zur Verfügung, die besonders im Fond spürbar sein sollen. Vergrößert hat sich ebenfalls die Innenraumbreite und die Kopffreiheit.

Auch das Kofferraumvolumen wuchs im Vergleich zum klassischen Polo um 24 Prozent: von 351 auf 435 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen steigt das Ladevolumen auf 1.243 Liter, im Vergleich zum klassischen Polo mit 1.125 Liter. „Durch dieses Plus an Raum wird der stets viertürige und fünfsitzige ID. Polo mehr als jeder seiner Vorgänger zu einem Allrounder, der sowohl das Leben in der Stadt als auch den Alltag mit Freunden und Familie meistert“, wirbt der Hersteller.

Die Entwicklung des ID. Polo ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Fokus auf Synergien von Volkswagens Brand Group Core: Seat und Cupra hatte die Projektleitung, gestaltet wurde der ID. Polo im Volkswagen-Designzentrum in Wolfsburg. Wesentliche Technologien des elektrischen Polo – etwa die Software, Assistenzsysteme, der Antrieb, das Fahrwerk und die Lenkung – stammen aus dem von Volkswagen entwickelten Modulbaukasten MEB+. Gebaut wird der ID. Polo im spanischen Werk Martorell von Seat und Cupra.