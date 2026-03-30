VW-Leaks sollen Serienversionen des ID. Polo und ID. Polo GTI zeigen

Ab diesem Jahr bietet VW mit dem neuen ID. Polo einen vollelektrischen Kleinwagen an, der ab 25.000 Euro kosten soll. Im Vorfeld gab es eine offizielle Vorschau auf die Baureihe mit dem Konzept ID. 2all sowie Bilder getarnter Vorserienfahrzeuge. Kürzlich tauchten im Netz Erlkönigfotos auf, die das Modell nahezu ungetarnt zeigen sollen. Und nun gibt es im Netz offenbar einen gänzlich unverdeckten Blick auf die Serienversion.

Die auf den Bildern zu sehenden Fahrzeuge zeigen, was VW bereits durchsickern ließ: Die neuen Elektroautos der Marke sehen wieder wie klassische Pkw aus. Beim Design orientieren sie sich stark an den Verbrenner-Modellen der Wolfsburger, man geht auf Abstand von der eigenständigen Designsprache der Elektroauto-Familie ID. Auch bei den Namen der rein elektrischen Modelle lehnt sich VW künftig an der Historie an, wie der kommende ID. Polo zeigt.

Wie der Innenraum des ID. Polo aussieht, hat VW bereits preisgegeben. Der neue gesamtheitliche Designansatz mit Einflüssen von Kunden-Feedback werde das Cockpit künftiger Modelle der Elektroauto-Familie ID. prägen, heißt es. Merkmale seien „eine neue Klarheit und Wertigkeit und eine intuitive Steuerung“, für die vertraute VW-Bedienmuster übernommen und weiterentwickelt wurden. Parallel dazu halten durch eine neue Software-Generation neue Funktionen Einzug in den ID. Polo. Den Charme der 80er-Jahre soll eine wählbare Retro-Anzeige ins Fahrzeug bringen.

Der 4053 Millimeter lange ID. Polo ist das erste von vier neuen Volkswagen-Elektroauto-Modellen im Kleinwagen- und Kompaktsegment, die ab diesem Jahr sukzessive auf den Markt kommen. Mitte Dezember veröffentlichte die Marke erste Details zu ihrem E-Auto-Kleinwagen: Vier Leistungsstufen von 85 kW (116 PS) bis 166 kW (226 PS) sowie zwei Batteriegrößen (37 und 52 kWh netto) und -Chemien (LFP und NMC) für bis zu 450 Kilometer Reichweite werden erhältlich sein. DC-Schnellladen ist je nach Akkuversion mit bis zu 90 oder 130 kW möglich.

Die aktuellen Leaks sollen auch die finale Version der Front der GTI-Variante des ID. Polo zeigen. VW hatte schon im September 2023 mit dem ID. GTI Concept einen Ausblick auf das erste rein elektrische Modell mit dem Zusatz GTI gegeben. Die Serienversion solle „spätestens 2027“ auf die Straßen kommen, hieß es damals. Zunächst startet in diesem Jahr der reguläre ID. Polo, den der Hersteller ab 25.000 Euro anbieten will. Als Erstes werden allerdings wohl die teureren Varianten verkauft.