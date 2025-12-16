Smart beginnt Tests für den #2 auf neuer Elektroauto-Plattform

Smart war einst für seine Klein(st)wagen bekannt. Nach dem Verkauf der Hälfte des Unternehmens von Mercedes-Benz an Geely besteht das Angebot aus einem kompakten und einem größeren SUV sowie einem Crossover. Mit einer Limousine steht das bislang längste Modell der Marke in den Startlöchern. Smart arbeitet aber auch an einem Nachfolger des Zweisitzers ForTwo, dazu gibt es nun ein Update.

Die Neuauflage des Stadtfahrzeugs schreitet laut dem Hersteller voran, aktuell mit Praxistests der zugrundeliegenden Electric Compact Architecture (ECA). Es handelt sich den Angaben nach um eine ganz neue, eigens entwickelte Architektur und Technologieplattform. Diese dürfte wie die Technik für die anderen neuen Smarts in China bei Geely entstehen. In Deutschland kümmert sich Mercedes seit dem 50-Prozent-Verkauf nur noch um das Design neuer Fahrzeuge.

Smart veröffentlicht zum Jahresende Bilder von getarnten Prototypen. Diese geben allerdings keinen Ausblick auf das neue Modell, die Tests finden mit Karosserien des im April 2024 ausgelaufenen ForTwo statt. Smart erklärt jedoch, dass man den ultrakompakten Abmessungen des zuletzt ebenfalls nur rein elektrischen gebauten Originals treu bleiben werde. Auch die Auslegung mit zwei Türen und zwei Sitzen sowie Heckantrieb sei gesetzt. Eine erste Vorschau auf die Silhouette der neuen Generation gab es im September.

„Diese DNA ist nur der Ausgangspunkt für die komplette Neugestaltung von Smarts Stadt-Zweisitzers“, heißt es. „Mit einem vom Mercedes-Benz-Designteam komplett neu gestalteten Innen- und Außenbereich wird der Smart #2 mit einer neuen Identität auf den Markt kommen. Die neue ECA-Plattform bildet die Grundlage für einen Elektroantrieb der nächsten Generation, fortschrittliche Sicherheit und ein unvergleichliches Fahrerlebnis in der Stadt.“

Mit den Prototypen mit der bisherigen ForTwo-Karosserie auf neuer Plattform wird man laut einer Mitteilung nun global weitere Erprobungen durchführen. Auf einem Testgelände in China konzentrieren sich die Ingenieure auf das Fahrverhalten und die Handhabung für mehr Agilität in der Stadt, überprüfen die strukturelle Festigkeit und optimieren die Leistung des Bremssystems. Gleichzeitig werden an anderen Teststandorten die Crash-Sicherheit, die Haltbarkeit der Federung, die Batterieleistung, die Softwaresysteme und die Klimatisierungssysteme unter verschiedenen Bedingungen validiert.

„Alles wichtige Schritte, um das Fahrzeug für die nächste Testphase und schließlich für die Serienproduktion vorzubereiten“, so Smart. Mehr wird zum neuen ForTwo beziehungsweise #2 nicht verraten. Die Weltpremiere ist für „Ende 2026“ angekündigt.

Bis auf Weiteres besteht das Smart-Angebot damit aus dem kompakten SUV #1, dem etwas größeren Crossover #3 sowie dem Mittelklasse-SUV #5 . Aus China kamen kürzlich zudem erste Bilder der neuen großen Limousine #6, die in Asien – wie inzwischen auch der #5 – zusätzlich als Plug-in-Hybrid angeboten wird. Dementiert wurde, dass neben dem ForTwo auch der Kleinwagen ForFour neu aufgelegt wird.