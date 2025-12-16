Smart beginnt Tests für den #2 auf neuer Elektroauto-Plattform

Smart war einst für seine Klein(st)wagen bekannt. Nach dem Verkauf der Hälfte des Unternehmens von Mercedes-Benz an Geely besteht das Angebot aus einem kompakten und einem größeren SUV sowie einem Crossover. Mit einer Limousine steht das bislang längste Modell der Marke in den Startlöchern. Smart arbeitet aber auch an einem Nachfolger des Zweisitzers ForTwo, dazu gibt es nun ein Update.
Die Neuauflage des Stadtfahrzeugs schreitet laut dem Hersteller voran, aktuell mit Praxistests der zugrundeliegenden Electric Compact Architecture (ECA). Es handelt sich den Angaben nach um eine ganz neue, eigens entwickelte Architektur und Technologieplattform. Diese dürfte wie die Technik für die anderen neuen Smarts in China bei Geely entstehen. In Deutschland kümmert sich Mercedes seit dem 50-Prozent-Verkauf nur noch um das Design neuer Fahrzeuge.
Smart veröffentlicht zum Jahresende Bilder von getarnten Prototypen. Diese geben allerdings keinen Ausblick auf das neue Modell, die Tests finden mit Karosserien des im April 2024 ausgelaufenen ForTwo statt. Smart erklärt jedoch, dass man den ultrakompakten Abmessungen des zuletzt ebenfalls nur rein elektrischen gebauten Originals treu bleiben werde. Auch die Auslegung mit zwei Türen und zwei Sitzen sowie Heckantrieb sei gesetzt. Eine erste Vorschau auf die Silhouette der neuen Generation gab es im September.
„Diese DNA ist nur der Ausgangspunkt für die komplette Neugestaltung von Smarts Stadt-Zweisitzers“, heißt es. „Mit einem vom Mercedes-Benz-Designteam komplett neu gestalteten Innen- und Außenbereich wird der Smart #2 mit einer neuen Identität auf den Markt kommen. Die neue ECA-Plattform bildet die Grundlage für einen Elektroantrieb der nächsten Generation, fortschrittliche Sicherheit und ein unvergleichliches Fahrerlebnis in der Stadt.“
Mit den Prototypen mit der bisherigen ForTwo-Karosserie auf neuer Plattform wird man laut einer Mitteilung nun global weitere Erprobungen durchführen. Auf einem Testgelände in China konzentrieren sich die Ingenieure auf das Fahrverhalten und die Handhabung für mehr Agilität in der Stadt, überprüfen die strukturelle Festigkeit und optimieren die Leistung des Bremssystems. Gleichzeitig werden an anderen Teststandorten die Crash-Sicherheit, die Haltbarkeit der Federung, die Batterieleistung, die Softwaresysteme und die Klimatisierungssysteme unter verschiedenen Bedingungen validiert.
„Alles wichtige Schritte, um das Fahrzeug für die nächste Testphase und schließlich für die Serienproduktion vorzubereiten“, so Smart. Mehr wird zum neuen ForTwo beziehungsweise #2 nicht verraten. Die Weltpremiere ist für „Ende 2026“ angekündigt.
Bis auf Weiteres besteht das Smart-Angebot damit aus dem kompakten SUV #1, dem etwas größeren Crossover #3 sowie dem Mittelklasse-SUV #5 . Aus China kamen kürzlich zudem erste Bilder der neuen großen Limousine #6, die in Asien – wie inzwischen auch der #5 – zusätzlich als Plug-in-Hybrid angeboten wird. Dementiert wurde, dass neben dem ForTwo auch der Kleinwagen ForFour neu aufgelegt wird.
Kommentare
IDFan meint
Nach kleinen Anfangserfolgen mit dem #1, besonders in der Brabus-Version und dem Narrativ des Mercedes-Benz Services stellte sich schnell heraus, dass Service und Reparatur separat von den Mercedes gehalten wurden und ein teuer Albtraum sind. Ebenso gibt es in dem Segment mittlerweile starke Konkurrenz von besser aussehenden Fahrzeugen. Man hört, der Elroq RS wird ungewöhnlich gut am Markt angenommen. Somit hat man jetzt drei Modellreihen, die weniger Zulassungen realisieren als früher eine.
Da hat man also in der Not den Ruf der Online-Kommentatoren gehört und wieder einen Kleinstwagen konzipiert. Würde besser zur Marke passen, blabla. In der Besserwisser-Logik mag das so sein. Nur fordern die ja auch für jedes Auto Anhängerkupplung und die Quote hat sich seit dreißig Jahren bei 6% eingependelt. So ähnlich wird das auch bei Kleinstwagen sein. Renault hat gerade seine Kleinstwagen beerdigt.
Future meint
Ein neuer kleiner Smart #2 wurde hier im Blog ja lange und regelmäßig gefordert. Jetzt kommt er also endlich. Wenn Preis und Leistung von Geely stimmen, wird das ein hervorragendes kleines Elektroauto für die europäische Stadt und die Ballungszentren. Vermutlich wird man in Deutschland aber trotzdem etwas daran zu meckern haben, weil ja früher alles besser war oder so ähnlich.
ID.alist meint
Zumindest in D sind die Menschen nicht ganz überzeugt von den neumodischen Über-Smarts.
Und ich höre auch nichts über Rekordverkaufszahlen in China.
Vielleicht merken die Manager jetzt, dass man eine Marke nicht an jeden Objekt kleben kann, sondern dass hinter eine Marke sich viel mehr versteckt.